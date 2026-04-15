Nguyễn Thị Oanh cùng đội điền kinh Việt Nam đón niềm vui đặc biệt

Nguyễn Thị Oanh và đội điền kinh Việt Nam nhận cú hích tinh thần

Ngày 15.4, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tái ký thỏa thuận hợp tác với thương hiệu thể thao Li-Ning. Nguyễn Thị Oanh cùng đồng đội sẽ tiếp tục gắn bó với Li-Ning trong giai đoạn 2026 - 2028, với nhiều mục tiêu tham vọng. Thỏa thuận cũng là bước tiến sau tròn 10 năm các VĐV điền kinh Việt Nam sử dụng trang phục của hãng thể thao Trung Quốc.

Trong giai đoạn 2016 - 2025, điền kinh Việt Nam đã cùng Li-Ning ghi dấu ấn mạnh mẽ tại các đấu trường khu vực và quốc tế với nhiều thành tích nổi bật: 12 HCV SEA Games 33 năm 2025, 12 HCV tại SEA Games 32 năm 2023, 1 HCV giải vô địch châu Á năm 2023; 22 HCV tại SEA Games 31 năm 2021; 16 HCV tại SEA Games 30 năm 2019; 17 HCV tại SEA Games 29 năm 2017; giành 2 suất chính thức tham dự Olympic Rio 2016; cùng thành tích tại ASIAD 18 năm 2018 với 2 HCV và 3 HCĐ.

Nguyễn Thị Oanh cùng đội điền kinh Việt Nam tiếp tục gắn bó với Li-Ning ẢNH: BTC

Những thành tích này không chỉ khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của điền kinh Việt Nam, mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của sự đầu tư bài bản và sự đồng hành bền bỉ từ các đối tác chiến lược như Li-Ning. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công là ứng dụng công nghệ tiên tiến trong trang phục thi đấu. Các sản phẩm của Li-Ning nổi bật với khả năng thoáng khí, kháng khuẩn, co giãn linh hoạt, giúp VĐV duy trì trạng thái tối ưu.

Tại buổi lễ ký kết, ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của Li-Ning trong việc nâng cao điều kiện tập luyện và thi đấu của các VĐV. Sự hỗ trợ về nguồn lực và trang phục chất lượng cao đã tiếp thêm tự tin để các vận động viên bứt phá và hướng tới những thành tích cao hơn. Tổng thư ký Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng định: "Sự hỗ trợ về nguồn lực và trang phục chất lượng cao đã tiếp thêm tự tin để các VĐV bứt phá và hướng tới thành tích cao hơn. Giai đoạn tới, chúng tôi tin tưởng sự họp tác này sẽ nâng tầm điền kinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế".

Tại ASIAD 2026, đội tuyển điền kinh Việt Nam phấn đấu đạt 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Tuy nhiên, thách thức cho Nguyễn Thị Oanh cùng đồng đội là rất lớn, khi các quốc gia Tây Á sở hữu nhiều chân chạy chất lượng, trong đó có những nước nhập tịch VĐV gốc Âu hoặc Phi để tăng tính cạnh tranh.