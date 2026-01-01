Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Nữ hoàng đi bộ' Thanh Phúc phẫu thuật thành công sau ca chấn thương nặng: Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
01/01/2026 10:12 GMT+7

Ngôi sao hàng đầu điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc báo tin vui phẫu thuật thành công chấn thương sụn chêm đồng thời thể hiện quyết tâm sớm trở lại.

Thanh Phúc cảm ơn chính mình

Hôm nay (1.1), Nguyễn Thị Thanh Phúc cho biết, cô vừa được mổ điều trị chấn thương sụn chêm. Đây là chấn thương "hành hạ" cô trong thời gian qua, đặc biệt tại SEA Games 33 khiến cô phải bỏ cuộc giữa chừng vì quá đau.
'Nữ hoàng đi bộ' Thanh Phúc phẫu thuật thành công sau ca chấn thương nặng: Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thanh Phúc (trái) phẫu thuật thành công chấn thương vỡ sụn chêm

ẢNH: FBNV

"22 năm gắn bó với thể thao, lần đầu tiên tôi chấn thương nặng như vậy, sụn chêm vỡ nhiều nên phải gây tê tủy sống và ca mổ kéo dài", Thanh Phúc chia sẻ. Nữ hoàng đi bộ Việt Nam thổn thức: "Sau ca mổ, tôi mất ngủ, đau nhức, mệt mỏi, kiệt sức. Có những lúc tôi chỉ nằm im và lặng lẽ khóc, lần đầu thấy mình nhỏ bé đến vậy".

Vượt lên tất cả, Thanh Phúc cho thấy sự mạnh mẽ: "Là người đã bao lần ngã xuống trên đường đua nhưng luôn tự đứng dậy. Tôi đã bước vào ca mổ với sự bản lĩnh giống như cách tôi từng bước vào mỗi cuộc thi, mỗi lần tranh huy chương".

'Nữ hoàng đi bộ' Thanh Phúc phẫu thuật thành công sau ca chấn thương nặng: Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ- Ảnh 2.

Nữ hoàng đi bộ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc sở hữu khối thành tích đồ sộ, quyết tâm hồi phục để trở lại đường đua

ẢNH: NVCC

Cô gái vàng điền kinh Việt Nam với 19 lần vô địch quốc gia, 5 HCV SEA Games gửi lời cảm ơn đến ê kíp bác sĩ, gia đình, bạn bè cùng người hâm mộ đã quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc cô trong những ngày qua.

"Tôi muốn cảm ơn chính bản thân mình vì đã không gục ngã, can đảm bước qua, chưa từng bỏ cuộc trong thi đấu hay trong cuộc sống. Giờ đây tôi bước vào hành trình mới là hồi phục sau phẫu thuật. Với tình yêu mà mọi người dành cho, tôi tin rằng mình sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", Nguyễn Thị Thanh Phúc thổ lộ.

Ở tuổi 35, Thanh Phúc đã tính chuyện giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, tuy nhiên trong bối cảnh đi bộ Việt Nam chưa có lứa VĐV kế thừa, thay thế cho đàn chị nên cô tiếp tục cống hiến.

