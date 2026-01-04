‘Nữ hoàng điền kinh’ Nguyễn Thị Oanh xuất hiện ở sự kiện đặc biệt, đánh cầu lông cùng vợ Tiến Minh

CĐV thích thú trong ngày Nguyễn Thị Oanh và Vũ Thị Trang xuất hiện

Tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những VĐV điền kinh xuất sắc nhất Việt Nam. Cô gái có biệt danh “Ốc tiêu” giành trọn bộ 3 HCV ở các nội dung 5.000 m, 10.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật, qua đó hoàn tất cú hat-trick vàng đầy thuyết phục. Thành tích này giúp Oanh nâng tổng số HCV cá nhân tại các kỳ SEA Games lên con số kỷ lục 15, một cột mốc hiếm có trong lịch sử điền kinh Việt Nam

Với tinh thần thi đấu bền bỉ, ý chí thép và khả năng vượt ngưỡng giới hạn bản thân, Oanh một lần nữa mang về những tấm huy chương quý giá, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Hình ảnh Nguyễn Thị Oanh thi đấu với cường độ cao, liên tục chinh phục các nội dung khắc nghiệt đã trở thành biểu tượng cho nghị lực và sự hy sinh thầm lặng của thể thao thành tích cao.

Nguyễn Thị Oanh nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ CĐV ẢNH: VA TI

Nhiều bạn nhỏ ta ra thích thú khi đứng cạnh thần tượng ẢNH: VA TI

Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam "vất vả" vì bị CĐV xin chữ ký liên tục ẢNH: VA TI

Trong khi đó, Vũ Thị Trang, tay vợt cầu lông giàu kinh nghiệm – người bạn đời của cựu tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh – cũng ghi dấu ấn tại SEA Games 33 bằng bản lĩnh thi đấu và tinh thần chuyên nghiệp. Vũ Thị Trang cùng Bùi Bích Phương giành HCĐ ở nội dung đôi nữ và đây cũng là tấm huy chương duy nhất của cầu lông Việt Nam tại SEA Games 33, đánh dấu sự cải thiện rõ rệt so với kỳ SEA Games 2023 (đội tuyển đã trắng tay).

Ở giai đoạn mà cầu lông Việt Nam đang cần sự chuyển giao thế hệ, sự bền bỉ và kinh nghiệm của Vũ Thị Trang được xem là điểm tựa quan trọng, cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho các tay vợt trẻ.

Vũ Thị Trang cũng được đón chào theo cách đặc biệt ẢNH: VA TI

Độ "hot" của Vũ Thị Trang không hề kém cạnh Nguyễn Thị Oanh ẢNH: VA TI

Đại diện Ban tổ chức, ông Thân Ngọc Hiển bày tỏ: “Xuất phát từ sự ngưỡng mộ ý chí, nghị lực kiên cường của hai VĐV, Ban tổ chức đã nảy sinh ý tưởng mời Nguyễn Thị Oanh và Vũ Thị Trang vào TP.HCM để giao lưu cùng người hâm mộ. Đồng thời, đây cũng là dịp hết sức đặc biệt, giúp doanh nghiệp Bắc Ninh tại phía Nam có cơ hội để gặp mặt, động viên những người con cùng quê hương”.

Tại chương trình, hai VĐV đã chia sẻ thẳng thắn về hành trình chinh phục SEA Games 33, những áp lực khắc nghiệt của thi đấu đỉnh cao, quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm cũng như những khoảnh khắc tưởng chừng phải bỏ cuộc vì chấn thương, quá tải hay giới hạn thể lực. Những câu chuyện đời thường nhưng chân thực ấy đã chạm đến cảm xúc của đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân.

Đáng chú ý, Hội doanh nghiệp Bắc Ninh phía nam đã dành nhiều phần thưởng và lời động viên ý nghĩa cho Nguyễn Thị Oanh và Vũ Thị Trang, như sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của các VĐV quê nhà. Đây không chỉ là sự khích lệ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn, tiếp thêm niềm tin để các VĐV tiếp tục cống hiến cho thể thao nước nhà. Trong khi đó, ông Thân Ngọc Hiển cùng con gái cũng dành tặng mỗi VĐV số tiền 10 triệu đồng.

“Đó là món quà nhỏ của tôi và con gái dành tặng cho 2 bạn. Tôi mong đó sẽ trở thành một trong những niềm khích lệ cho hai bạn cố gắng phấn đấu, tiếp tục mang vinh quang về cho tổ quốc nói chung và cho quê nhà Bắc Ninh nói riêng”, ông Hiển chia sẻ thêm.

2 VĐV nhận quà từ CĐV cũng như hội đồng hương ẢNH: VA TI

Ông Thân Ngọc Hiển - đại diện Ban tổ chức tặng mỗi VĐV 10 triệu đồng. Ông Thân Ngọc Hiển hiện là giáo viên thể chất (Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM). Năm 2023, ông cũng đã trích một tháng lương để tặng VĐV Nguyễn Thị Oanh sau thành công của cô tại SEA Games 32, nhằm tôn vinh nghị lực và truyền cảm hứng cho học sinh

ẢNH: VA TI

Sau những chia sẻ đầy thú vị, Vũ Thị Trang cũng ngay lập tức bước vào sân cầu lông, giao lưu cùng CĐV. Không chịu kém cạnh, Nguyễn Thị Oanh cũng bất ngờ “nhập hội”, cầm vợt vào sân đánh cặp cùng Vũ Thị Trang.

Nguyễn Thị Oanh tỏ ra thích thú khi chơi cầu lông ẢNH: VA TI

Kết thúc những trận đấu trong sự phấn khích của CĐV, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: “Môn chính của tôi là điền kinh, nên phần lớn thời gian tôi dành cho tập luyện và thi đấu. Trước đây, trong thời gian học đại học, tôi cũng từng được học và tập luyện môn cầu lông. Vì vậy, tôi rất vui khi được tham gia thi đấu như thế này. Đặc biệt hơn, tôi còn được đánh chung với chị Trang - người mà tôi rất mến mộ. Tôi hy vọng buổi giao lưu hôm nay sẽ mang lại nhiều niềm vui cho mọi người”.

“Tôi chỉ là muốn gửi mọi người một thông điệp nhỏ là mong mọi người hãy luôn luôn đam mê yêu thích công việc của mình. Đồng thời, hãy nhớ rèn luyện thể chất để có sức khỏe tốt”, Nguyễn Thị Oanh bày tỏ.