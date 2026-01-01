Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Nguyên Thanh vô địch giải bán marathon, cùng 7.000 runner chào năm mới tại Hà Nội

Giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2026 powered by Herbalife (VIHM 2026), diễn ra ngày 1.1.2026, đã mang đến một cuộc tranh tài sôi động, nơi tinh thần khởi đầu năm mới, sự bền bỉ và tính gắn kết của cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế được đẩy lên cao trào. Khép lại mùa giải, ban tổ chức đã vinh danh các cá nhân và tập thể xuất sắc với 6 giải cá nhân hệ nâng cao, 6 giải cá nhân phong trào và 7 giải đồng đội, ghi nhận trọn vẹn những nỗ lực và thành tích nổi bật trên đường chạy đầu năm.



Cuộc so tài đỉnh cao ở đường chạy marathon của các tuyển thủ hàng đầu

Ở hệ nâng cao, VIHM 2026 powered by Herbalife tiếp tục là sân chơi quy tụ những gương mặt tiêu biểu của điền kinh Việt Nam và quốc tế. Tại cự ly 21km nữ, kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh một lần nữa khẳng định vị thế số một khi cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 16 phút 37 giây, qua đó giành chức vô địch VIHM powered by Herbalife lần thứ tư liên tiếp.

Nhà vô địch Sea Games 33 Nguyễn Thị Oanh tiếp tục dẫn đầu đường chạy năm mới tại Hà Nội cùng 7.000 runner khác ẢNH: BTC

Dù chưa phá kỷ lục cá nhân, khoảnh khắc Nguyễn Thị Oanh băng qua vạch đích tại cổng công viên Thống Nhất lịch sử trong buổi sáng đầu năm mới vẫn mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Sau cuộc đua, Oanh chia sẻ niềm hạnh phúc khi được hòa mình cùng hàng nghìn runner và gửi lời chúc sức khỏe, bền bỉ tới cộng đồng chạy bộ trong năm mới.

Trên cùng đường chạy, VĐV trẻ Lê Thị Lam (sinh năm 2005) cũng tạo dấu ấn đáng chú ý. Chạy bên cạnh đàn chị Nguyễn Thị Oanh, Lam cán đích thứ hai với thành tích 1 giờ 18 phút 22 giây, qua đó thiết lập kỷ lục cá nhân mới ở cự ly bán marathon, cải thiện thông số trước đó là 1 giờ 19 phút.

Ở nội dung 21km nam, cuộc cạnh tranh giữa Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Trung Cường và Edwin Kiptoo đã tạo nên bầu không khí kịch tính. Với bản lĩnh và quyết tâm cao, Hoàng Nguyên Thanh bứt phá mạnh mẽ sau nửa chặng đường và cán đích với thời gian 1 giờ 07 phút 42 giây, đánh dấu màn trở lại thuyết phục tại đường chạy VIHM powered by Herbalife.

Các tuyển thủ quen thuộc của đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng ghi dấu ấn ở các cự ly khác như Lương Đức Phước vô địch 5km nam, Bùi Thu Hằng về nhất 10km nữ, và Bùi Thị Thu Hà - chủ nhân HCĐ marathon SEA Games giành ngôi vô địch 5km nữ.

Sự góp mặt của các VĐV chuyên nghiệp đã nâng cao chất lượng của giải ẢNH: BTC

Dấu ấn cộng đồng lan tỏa từ đường chạy

Bước sang năm tổ chức thứ tư, VIHM powered by Herbalife tiếp tục được đánh giá là "điểm hẹn" quen thuộc của cộng đồng yêu chạy bộ. Các cự ly đa dạng gồm 21km, 10km, 5km và Gia đình thể thao giúp giải đấu tiếp cận nhiều đối tượng, từ VĐV chuyên nghiệp, runner phong trào đến các gia đình cùng nhau khởi động năm mới bằng lối sống năng động.

Tuân thủ định hướng tổ chức sự kiện thể thao của TP.Hà Nội, ban tổ chức đã điều chỉnh cung đường chạy ra ngoài vùng lõi đô thị. Lần đầu tiên, các VĐV được trải nghiệm hành trình băng qua sông Hồng, chinh phục cầu Vĩnh Tuy và cầu Long Biên - một cung đường được đánh giá là thử thách hơn nhưng giàu cảm xúc.

Mùa giải, VIHM 2026 powered by Herbalife với sự góp mặt của 7000 bước chạy được xem như một lời chúc ý nghĩa cho năm 2026 giàu năng lượng và niềm tin ẢNH: BTC

Sự thay đổi này không chỉ giảm tác động đến sinh hoạt khu vực trung tâm mà còn mang đến góc nhìn mới về Hà Nội trong khoảnh khắc giao thoa năm mới. Thành tích thi đấu cũng phản ánh sự phát triển rõ nét về chuyên môn và tinh thần của cộng đồng chạy bộ Việt Nam.

Nội dung Gia đình thể thao tiếp tục là điểm nhấn giàu ý nghĩa. Hàng trăm gia đình đã cùng nhau chinh phục cung đường 3/4 vòng hồ Thiền Quang, tạo nên những hình ảnh ấm áp, lan tỏa thông điệp gắn kết, yêu thương và rèn luyện thể chất từ mỗi mái ấm.



