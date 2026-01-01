Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Nguyên Thanh vô địch giải bán marathon, cùng 7.000 runner chào năm mới tại Hà Nội

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
01/01/2026 15:47 GMT+7

Sáng sớm ngày đầu tiên của năm 2026, hơn 7.000 vận động viên (VĐV) đã cùng sải bước trên các tuyến phố Hà Nội, chính thức mở màn năm mới bằng giải bán marathon.

Giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2026 powered by Herbalife (VIHM 2026), diễn ra ngày 1.1.2026, đã mang đến một cuộc tranh tài sôi động, nơi tinh thần khởi đầu năm mới, sự bền bỉ và tính gắn kết của cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế được đẩy lên cao trào. Khép lại mùa giải, ban tổ chức đã vinh danh các cá nhân và tập thể xuất sắc với 6 giải cá nhân hệ nâng cao, 6 giải cá nhân phong trào và 7 giải đồng đội, ghi nhận trọn vẹn những nỗ lực và thành tích nổi bật trên đường chạy đầu năm.

Cuộc so tài đỉnh cao ở đường chạy marathon của các tuyển thủ hàng đầu

Ở hệ nâng cao, VIHM 2026 powered by Herbalife tiếp tục là sân chơi quy tụ những gương mặt tiêu biểu của điền kinh Việt Nam và quốc tế. Tại cự ly 21km nữ, kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh một lần nữa khẳng định vị thế số một khi cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 16 phút 37 giây, qua đó giành chức vô địch VIHM powered by Herbalife lần thứ tư liên tiếp.

Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Nguyên Thanh vô địch giải bán marathon, cùng 7.000 runner chào năm mới tại Hà Nội- Ảnh 1.

Nhà vô địch Sea Games 33 Nguyễn Thị Oanh tiếp tục dẫn đầu đường chạy năm mới tại Hà Nội cùng 7.000 runner khác

ẢNH: BTC

Dù chưa phá kỷ lục cá nhân, khoảnh khắc Nguyễn Thị Oanh băng qua vạch đích tại cổng công viên Thống Nhất lịch sử trong buổi sáng đầu năm mới vẫn mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Sau cuộc đua, Oanh chia sẻ niềm hạnh phúc khi được hòa mình cùng hàng nghìn runner và gửi lời chúc sức khỏe, bền bỉ tới cộng đồng chạy bộ trong năm mới.

Trên cùng đường chạy, VĐV trẻ Lê Thị Lam (sinh năm 2005) cũng tạo dấu ấn đáng chú ý. Chạy bên cạnh đàn chị Nguyễn Thị Oanh, Lam cán đích thứ hai với thành tích 1 giờ 18 phút 22 giây, qua đó thiết lập kỷ lục cá nhân mới ở cự ly bán marathon, cải thiện thông số trước đó là 1 giờ 19 phút.

Ở nội dung 21km nam, cuộc cạnh tranh giữa Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Trung Cường và Edwin Kiptoo đã tạo nên bầu không khí kịch tính. Với bản lĩnh và quyết tâm cao, Hoàng Nguyên Thanh bứt phá mạnh mẽ sau nửa chặng đường và cán đích với thời gian 1 giờ 07 phút 42 giây, đánh dấu màn trở lại thuyết phục tại đường chạy VIHM powered by Herbalife.

Các tuyển thủ quen thuộc của đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng ghi dấu ấn ở các cự ly khác như Lương Đức Phước vô địch 5km nam, Bùi Thu Hằng về nhất 10km nữ, và Bùi Thị Thu Hà - chủ nhân HCĐ marathon SEA Games giành ngôi vô địch 5km nữ.

Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Nguyên Thanh vô địch giải bán marathon, cùng 7.000 runner chào năm mới tại Hà Nội- Ảnh 2.

Sự góp mặt của các VĐV chuyên nghiệp đã nâng cao chất lượng của giải

ẢNH: BTC

Dấu ấn cộng đồng lan tỏa từ đường chạy

Bước sang năm tổ chức thứ tư, VIHM powered by Herbalife tiếp tục được đánh giá là "điểm hẹn" quen thuộc của cộng đồng yêu chạy bộ. Các cự ly đa dạng gồm 21km, 10km, 5km và Gia đình thể thao giúp giải đấu tiếp cận nhiều đối tượng, từ VĐV chuyên nghiệp, runner phong trào đến các gia đình cùng nhau khởi động năm mới bằng lối sống năng động.

Tuân thủ định hướng tổ chức sự kiện thể thao của TP.Hà Nội, ban tổ chức đã điều chỉnh cung đường chạy ra ngoài vùng lõi đô thị. Lần đầu tiên, các VĐV được trải nghiệm hành trình băng qua sông Hồng, chinh phục cầu Vĩnh Tuy và cầu Long Biên - một cung đường được đánh giá là thử thách hơn nhưng giàu cảm xúc.

Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Nguyên Thanh vô địch giải bán marathon, cùng 7.000 runner chào năm mới tại Hà Nội- Ảnh 3.

Mùa giải, VIHM 2026 powered by Herbalife với sự góp mặt của 7000 bước chạy được xem như một lời chúc ý nghĩa cho năm 2026 giàu năng lượng và niềm tin

ẢNH: BTC

Sự thay đổi này không chỉ giảm tác động đến sinh hoạt khu vực trung tâm mà còn mang đến góc nhìn mới về Hà Nội trong khoảnh khắc giao thoa năm mới. Thành tích thi đấu cũng phản ánh sự phát triển rõ nét về chuyên môn và tinh thần của cộng đồng chạy bộ Việt Nam.

Nội dung Gia đình thể thao tiếp tục là điểm nhấn giàu ý nghĩa. Hàng trăm gia đình đã cùng nhau chinh phục cung đường 3/4 vòng hồ Thiền Quang, tạo nên những hình ảnh ấm áp, lan tỏa thông điệp gắn kết, yêu thương và rèn luyện thể chất từ mỗi mái ấm.


Tin liên quan

Được thưởng 50 triệu nếu phá kỷ lục tại giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2026

Được thưởng 50 triệu nếu phá kỷ lục tại giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2026

Sáng 31.12 tại Hà Nội, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo công bố giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2026 powered by Herbalife (Vietnam International Half Marathon 2026).

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tạo dấu ấn cực đẹp tại SEA Games 33: Nhận thưởng 1 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

quốc tế Việt Nam hà nội RUNNER giải chạy VIHM 2026 powered by Herbalife
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận