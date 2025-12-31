Được thưởng 50 triệu nếu phá kỷ lục tại giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2026

Giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2026 powered by Herbalife (Vietnam International Half Marathon 2026 - VIHM 2026). sẽ chính thức diễn ra vào sáng 1.1.2026, trở thành sự kiện thể thao mở màn năm mới của thủ đô, đồng thời là điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế.



Giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2026: Đường chạy mở đầu năm mới có quy mô, giải thưởng hấp dẫn

VIHM powered by Herbalife là giải chạy nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và UBND TP.Hà Nội tổ chức, Công ty CP Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent) thực hiện. Giải được tổ chức thường niên vào ngày 1.1, đưa vận động viên (VĐV) băng qua những tuyến đường gắn với di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Hà Nội, lan tỏa thông điệp khởi đầu năm mới bằng sức khỏe, năng lượng tích cực và tinh thần vượt giới hạn.

Đại diện BTC và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết năm nay giải thưởng dành cho các VĐV phá kỷ lục lên tới 50 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh và hấp dẫn chuyên môn ẢNH: QUẢNG HÀ

Một điểm nhấn đáng chú ý của VIHM 2026 là tổng giá trị giải thưởng được nâng từ 550 triệu đồng lên gần 600 triệu đồng, trong đó, dành cho các VĐV phá kỷ lục so với các năm trước lên tới 50 triệu đồng. Cơ cấu thi đấu của giải cũng được điều chỉnh theo hướng tăng trải nghiệm và tính cạnh tranh. Nội dung đồng đội được mở rộng ở cả ba cự ly bán marathon, 10km và 5km. Mỗi đội có thể đăng ký tối đa 10 VĐV, thi đấu theo hình thức đội hình hỗn hợp nam - nữ; trong đó 6 VĐV có thành tích tốt nhất, tối thiểu 3 nữ, sẽ được tính điểm. Cách tính mới này không chỉ khuyến khích tinh thần đồng đội mà còn tạo thêm sức hút cho các nhóm chạy phong trào, câu lạc bộ và doanh nghiệp.

VIHM 2026 có điểm xuất phát và về đích tại hồ Thiền Quang (Hà Nội), với các cự ly 21km, 10km, 5km cùng nội dung Gia đình thể thao, dự kiến thu hút khoảng 7.000 VĐV tham dự ẢNH: BTC

Đường chạy mở cánh cửa đỉnh cao- kết nối tuyển thủ quốc gia và runner phong trào

Chất lượng chuyên môn tiếp tục là giá trị cốt lõi của giải. VIHM 2026 powered by Herbalife ghi dấu ấn với sự tham gia của nhiều tuyển thủ điền kinh quốc gia, những gương mặt vừa góp phần quan trọng vào thành tích chung của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 ở Thái Lan. Sự góp mặt của các vận động viên tiêu biểu như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường, Lê Tiến Long, Lương Đức Phước hay Bùi Thu Hà…, không chỉ nâng tầm chuyên môn cho giải mà còn tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng chạy bộ phong trào.

Bên cạnh lực lượng tuyển thủ trong nước, giải còn quy tụ VĐV đến từ nhiều quốc gia châu Á và Đông Nam Á, cùng các runner phong trào hàng đầu Việt Nam. Công tác đo đạc đường chạy, tổ chức chuyên môn do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thực hiện; giải được điều hành bởi đội ngũ trọng tài điền kinh quốc gia, bảo đảm tính chính xác và giá trị của thành tích thi đấu.

Đặc biệt, thành tích tại VIHM powered by Herbalife sẽ được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chính thức công nhận, trở thành căn cứ quan trọng cho công tác tuyển chọn VĐV tham dự các giải đấu cấp châu lục và quốc tế. Đây được xem là cơ hội hiếm có để các VĐV phong trào có thành tích nổi bật tiến gần hơn tới con đường thi đấu đỉnh cao.