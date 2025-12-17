Bắc Ninh Legacy Marathon 2026: Hơn 5.000 runner sẽ chạy qua miền di sản quan họ

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Bắc Ninh Legacy Marathon 2026 trở lại với định hướng: không chỉ là một giải chạy phong trào, mà là hành trình kết nối thể thao với di sản văn hóa, dự kiến thu hút hơn 5.000 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế tham gia.



Được đánh giá là sự kiện thể thao - văn hóa trọng điểm, giải chạy sẽ diễn ra vào ngày 8.3.2026 tại TP.Bắc Ninh, với mục tiêu góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh trên bản đồ marathon VN và quốc tế. Song song với đó, giải đấu lan tỏa thông điệp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống trong tinh thần thể thao hiện đại.

Bắc Ninh Legacy Marathon 2026 năm nay có nhiều đổi mới và cải tiến ẢNH: BTC

Bắc Ninh Legacy Marathon 2026 đưa runner "check-in" loạt biểu tượng văn hóa Quan họ

Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải 2026 là cung đường chạy được đổi mới hoàn toàn trong lòng phố, nhằm giúp vận động viên tối ưu thành tích cá nhân (PR). Theo ban tổ chức (BTC), lộ trình được thiết kế phẳng, không cầu dốc, loại bỏ đoạn chạy trên đê sỏi đá và đã được chuyên gia của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đo đạc, cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn.

Giải gồm 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km, đưa runner "check-in" qua hàng loạt danh thắng và biểu tượng nổi bật của Bắc Ninh như: Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Tượng đài vua Lý Thái Tổ, nhà hát quan họ, đền Cùng - Giếng Ngọc, cột Đồng hồ, vòng xuyến Lầu Sao Khuê, bảo tàng và thư viện tỉnh…

Đại diện Sở VH-TT-DL Bắc Ninh chia sẻ, Bắc Ninh không chỉ là thủ phủ công nghiệp mà còn là cái nôi của văn hóa với dân ca quan họ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thông qua giải chạy, địa phương mong muốn giới thiệu đến bạn bè bốn phương một Bắc Ninh năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, nơi mỗi bước chạy là một trải nghiệm về đất và người Kinh Bắc.

Bắc Ninh Legacy Marathon 2026 được thiết kế để VĐV "sải bước cùng di sản", đi qua các công trình biểu tượng như đền Bà Chúa kho, thành cổ... ẢNH: BTC

Giải chạy "xanh" và hành trình quảng bá di sản

Tại lễ công bố giải, ông Vũ Minh Lý - Phó giám đốc Trung tâm truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện BTC cho biết, những năm gần đây, phong trào chạy bộ tại VN phát triển mạnh mẽ, trở thành một lối sống văn minh, lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng. Tuy nhiên, giữa hàng trăm giải chạy được tổ chức, BTC luôn trăn trở làm thế nào để mỗi bước chạy không chỉ là rèn luyện thể chất, mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa và giáo dục ý thức cộng đồng.

Theo ông Vũ Minh Lý, việc lựa chọn Bắc Ninh - vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi văn hóa Kinh Bắc ngàn năm làm điểm đến và chủ đề "Dấu chân miền quan họ", giải chạy hướng tới sự kết nối hài hòa giữa thể thao - di sản - môi trường, vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc đua thuần túy về tốc độ.

Ông Vũ Minh Lý - Phó giám đốc Trung tâm truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện BTC chia sẻ sự hấp dẫn của giải chạy năm nay nằm ở "cung đường xanh di sản" - cầu nối giữa thể thao - di sản - môi trường ẢNH: BTC

"Cung đường chạy được thiết kế hướng tới cam kết xây dựng một "đường chạy xanh", khuyến khích lối sống bền vững, hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ cảnh quan di tích. BTC kỳ vọng mỗi VĐV không chỉ mang về huy chương, mà còn để lại những "dấu chân xanh" - biểu trưng cho ý thức trách nhiệm với môi trường và di sản," ông Lý nhấn mạnh.

Bên cạnh thi đấu, ngày nhận race kit và khu vực Expo được tổ chức như một không gian lễ hội Kinh Bắc thu nhỏ, với trò chơi dân gian, ẩm thực địa phương, trải nghiệm trang phục truyền thống áo tứ thân, quần lĩnh, khăn xếp..., và biểu diễn dân ca quan họ, giúp các runner và các câu lạc bộ cảm nhận trọn vẹn bản sắc văn hóa Bắc Ninh.

Về công tác tổ chức, BTC cho biết thêm năm nay "chạy trong phố" nên an ninh đường chạy được đặt lên hàng đầu, ngoài sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng chức năng còn có sự hỗ trợ, bảo vệ của các tình nguyện viên, bảo an... Bên cạnh đó, lộ trình cũng được tính toán phù hợp với mùa lễ hội, hệ thống trạm nước và y tế bố trí dày đặc. Đội ngũ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng được bố trí trên toàn tuyến để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của VĐV, quyết ghi đấu một mùa giải chạy với... di sản được thành công trọn vẹn.