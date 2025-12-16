Chạm trán 'nảy lửa' giải pickleball VTV9 Open với giải thưởng cực kỳ hấp dẫn

"Đại chiến" ở giải pickleball VTV9 Open 2025

Giải pickleball VTV9 Open 2025 do VTV9 phối hợp cùng VTVcab, Liên đoàn Quần vợt – Pickleball TP.HCM cùng các đơn vị đồng hành, tổ chức tại cụm sân Banger từ ngày 19 đến 21.12.

Ban tổ chức giải pickleball VTV9 Open 2025 bốc thăm các hạng mục thi đấu trong hôm nay (16.12) ẢNH: BTC

Ngay ở lần đầu tổ chức, giải đã tạo sức hút lớn khi có cơ cấu giải thưởng cực kỳ hấp dẫn ở tất cả các nội dung. Trong đó phần thưởng cho danh hiệu vô địch đôi nam chuyên nghiệp lên tới 200 triệu đồng, hạng nhì 100 triệu đồng, hạng ba 50 triệu đồng. Vì thế giải thu hút hầu hết các tay vợt hàng đầu Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang... Kết quả bốc thăm hôm nay tạo nên những cuộc chạm trán "nảy lửa", trong đó có Trịnh Linh Giang/Phú Sóc chạm trán đôi ứng viên vô địch Đỗ Minh Quân/Trương Vinh Hiển ngay trận đầu.

Trương Vinh Hiển đứng cùng đàn anh Đỗ Minh Quân chạm trán Trịnh Linh Giang/Phú Sóc ngay trận đầu đôi nam chuyên nghiệp giải pickleball VTV9 Open 2025 ĐỘC LẬP

Giải pickleball VTV9 Open 2025 hứa hẹn là ngày hội cho những người đam mê môn thể thao này bởi ngoài nội dung chuyên nghiệp còn có nhiều hạng mục thi đấu như đôi nam doanh nghiệp, đôi nam báo chí/nghệ sĩ/KOLs, đôi nam nữ báo chí/nghệ sĩ/KOLs, đôi hỗn hợp trình 7.5, đôi hỗn hợp trình 5.5, đôi nam 5.0 và đôi nam nữ 5.0. Giới nghệ sĩ góp mặt tại giải có ca sĩ Đức Tuấn, nhạc sĩ Huy Tuấn, diễn viên Minh Luân, ca sĩ Pha Lê...

Lý Hoàng Nam đứng cùng tài năng trẻ Lê Xuân Đức là ứng viên cạnh tranh danh hiệu vô địch nội dung đôi nam chuyên nghiệp giải pickleball VTV9 Open 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Giải pickleball VTV9 Open 2025 với tổng giá trị giải thưởng 2 tỉ đồng sắp khởi tranh tại TP.HCM ẢNH: BTC

Giải pickleball VTV9 Open 2025 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV9 và VTVcab, đồng thời phát song song trên các nền tảng số của VTV9, VTVcab, ứng dụng VTVgo và VTVPrime, giúp khán giả trên cả nước có thể dễ dàng theo dõi.