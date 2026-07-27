Giúp trẻ mồ côi qua giải pickleball ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

Đây là giải pickleball vì mục tiêu thiện nguyện nên toàn bộ tiền giúp đỡ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 và những khoản chi phí hậu cần của giải, những phần quà tặng VĐV đều từ tấm lòng rộng mở của nhà hảo tâm, những người bạn đồng hành của Báo Thanh Niên.

VĐV thi đấu mùa 4 giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" trên sân Banger, phường Bình Trưng, TP.HCM vào ngày 1.11.2025 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" qua 4 mùa giải, đã trao hơn 750 triệu đồng giúp trẻ mồ côi do Covid-19. Cả mùa 4 giải và mùa giải thứ 5 này, Báo Thanh Niên không thu phí VĐV. Tất cả VĐV dự giải đều do Báo Thanh Niên mời (từ nguồn nhà hảo tâm, những người bạn đồng hành giúp trẻ mồ côi) để cùng thi đấu giao lưu và cùng thực hiện mục tiêu thiện nguyện của giải.

Giải mùa 4 trao 400 triệu đồng giúp 40 em mồ côi tại lễ khai mạc giải Ảnh: Ngọc Dương

Báo Thanh Niên trao thư tri ân các nhà hảo tâm đồng hành cùng giải ở mùa 4 Ảnh: Ngọc Dương

Mùa giải lần thứ 5 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 22 - 23.8 ở TP.HCM. Theo đó, ngày thứ bảy (22.8) diễn ra tại sân BB House (đường Phú Định, phường Phú Định, TP.HCM) với nội dung nghệ sĩ đôi nam và nghệ sĩ đôi nữ.

Ngày chủ nhật (23.8) giải diễn ra tại sân pickleball Thành Thái (địa chỉ: 3/9 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM) với các nội dung doanh nhân, phong trào, đôi nữ và đôi lãnh đạo.





Niềm vui VĐV mùa 4 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chính sự hào hiệp, rộng mở tấm lòng của những nhà hảo tâm, bạn đồng hành đã giúp cho giải diễn ra thành công với mục tiêu thiện nguyện. Có những bạn đồng hành đã sát cánh cùng Báo Thanh Niên trong nhiều mùa giải vừa qua, cùng để lại kỷ niệm đẹp trong lòng nhiều người.

Ngay khi Báo Thanh Niên lên kế hoạch tổ chức giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" (mùa 5) để trao 500 triệu đồng giúp đỡ 50 em mồ côi do đại dịch Covid-19 (mỗi suất học bổng 10 triệu đồng), nhiều tấm lòng đã hưởng ứng tích cực bằng việc đồng hành cụ thể.

Trong đó, với sự đồng hành tích cực của diễn viên Huy Khánh, Trí Càng Long và Mai Bùi (CLB Bà Bầu - BB House) xác nhận đồng hành với vai trò tài trợ chính, giúp đỡ 250 triệu đồng (25 suất học bổng), bộ cúp trao giải cho các nội dung thi đấu.

Tính đến ngày 27.7, cùng với tinh thần thiện nguyện giúp trẻ mồ côi, nhóm B&B ở sân Drop N' Dink Pickleball và Rudal Pickleball quyên góp được 76 triệu đồng (trong đó anh Doan 30 triệu, anh Thành 20 triệu, anh Hòa 10 triệu, chị Hằng 5 triệu, anh Sáu 5 triệu, chị Hạnh 2 triệu, chị Nga 2 triệu, anh Quốc 2 triệu).

Nhóm anh Huỳnh Trung Phong (Phong Thiên Nhiên) và những người bạn giúp 50 triệu. Thông qua Tùng Ngô, anh Hoàng VK (dù không thi đấu, giúp 20 triệu). Thương hiệu bóng pickleball ACE và vợt pickleball PTA tài trợ banh thi đấu, vợt giải thưởng và 1 suất học bổng 10 triệu đồng…

VĐV đạt giải nội dung nghệ sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

VĐV đạt giải nội dung 50+ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

VĐV đạt giải nội dung newbie ẢNH: NGỌC DƯƠNG

VĐV đạt giải nội dung trình 6.0 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

VĐV đạt giải nội dung 5.0 mùa 4 giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" trên sân Banger, phường Bình Trưng, TP.HCM vào ngày 1.11.2025 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thương hiệu Phở Phát Tài - Anh Ngoại Quán (TP.HCM) khi biết giải phi lợi nhuận 100% và mang ý nghĩa thiện nguyện, đã tài trợ sân, phở và hỗ trợ kêu gọi giúp đỡ thêm nhiều phần việc hậu cần.

Thương hiệu Phiten tài trợ gói giãn cơ. Anh Võ Hoàng Sơn (thương hiệu làm đẹp xe cao cấp StoreDetailing.vn) tài trợ bộ huy chương. Anh Lê Quý Keepfly tài trợ áo thi đấu (đã tài trợ các mùa giải trước). Còn anh Thái Chí Hùng - Kim Cương Vàng và anh Lý Chánh (thương hiệu RuNam và nhà hàng Nước), anh Toni Hoàng (thương hiệu PASSION002 - tài trợ chính mùa 4)… chia sẻ là sẽ dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho VĐV dự giải mùa 5.

Báo Thanh Niên luôn trân trọng và tri ân những tấm lòng rộng mở vì mục tiêu thiện nguyện, hướng về trẻ mồ côi. Mọi sự ủng hộ của nhà hảo tâm, bạn đồng hành sẽ được công khai suốt giải đấu và trên Báo Thanh Niên.