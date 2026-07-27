Bảo trợ trẻ mồ côi do bão Yagi: Điểm tựa cho 4 mẹ con sau biến cố

"P HAO CỨU SINH" SAU BÃO Y AGI

Gần 2 năm kể từ trận sạt lở kinh hoàng do mưa bão Yagi (bão số 3), với chị Đặng Thị Tư (trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai), ký ức về ngày 11.9.2024 vẫn như một vết sẹo chưa lành. Mỗi khi trời đổ mưa, dù đang ở trong ngôi nhà kiên cố nhưng người phụ nữ 34 tuổi vẫn giật mình thảng thốt.

Chị Tư nhớ lại đầu tháng 9.2024, xã Viễn Sơn (H.Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ) hứng mưa dồn dập nhiều ngày, nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Khi đó, chính quyền cảnh báo ngôi nhà của chị Tư nằm trong vùng nguy cơ sạt lở nhưng vợ chồng chị vẫn chần chừ ở lại, vì tiếc ngôi nhà đã dành dụm bao công sức mới có được, chỉ gửi 3 con trai sang nhà ông ngoại để đảm bảo an toàn.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 11.9, chị Tư nghe tiếng ào ào bên ngoài rồi chỉ trong tích tắc, cả khối đất đá khổng lồ đổ ập xuống, đè nát ngôi nhà và vùi lấp 2 vợ chồng. "Tôi nhìn rõ 2 mảng bê tông rơi xuống, tưởng chừng sẽ trúng thẳng đầu mình nhưng có một vật gì đó đã chắn ngang lại", chị Tư nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng. Dù bị đất đá ép chặt, xương chậu vỡ vụn và một cọc gỗ đâm xuyên người, chị Tư vẫn cố gắng kêu cứu. Sau nhiều giờ tìm kiếm, người dân và lực lượng chức năng xác định được vị trí chị Tư mắc kẹt để đào bới, đưa chị ra khỏi đống đổ nát và đưa đi cấp cứu.

Đại diện Báo Thanh Niên cùng Tỉnh đoàn Lào Cai tặng máy tính cho 3 con chị Tư Ảnh: Đình Huy

Do mất máu quá nhiều cùng với việc đường sá sạt lở, di chuyển gặp khó khăn, chị Tư được đưa đến viện trong tình trạng ngừng tim và ngừng tuần hoàn não. Sau 6 phút cấp cứu căng thẳng, các bác sĩ đã hồi phục nhịp tim cho chị Tư để tiếp tục đưa chị lên thuyền vượt qua những quãng ngập lụt, rồi chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện cuộc đại phẫu.

Tỉnh lại sau những ngày hôn mê, chị Tư phải đối mặt với thực tại khốc liệt không kém cuộc chiến giành giật lại sự sống. Theo chị Tư, người chồng đầu của chị đã mất năm 2023 do tai biến. Chồng chị là anh Lê Văn Cương đã tử nạn trong vụ sạt lở, còn ngôi nhà được xây dựng bằng số tiền vay ngân hàng 400 triệu đồng giờ chỉ còn là đống đất đá. Bản thân chị Tư trở về từ bệnh viện với xương chậu vỡ nát được cố định bằng các thanh thép, ruột phải nối ống nhân tạo, đôi chân gần như không còn cảm giác.

Thực tế phũ phàng khi mất người thân, mất mái ấm và mất sức lao động đè nặng lên tâm trí người mẹ trẻ. "Khi tỉnh lại, nhìn thấy các con, tôi mới thấy mình còn nguồn sáng và động lực để sống. Nếu không vì con, chắc tôi cũng chẳng thiết sống làm gì nữa", chị Tư nghẹn ngào.

Ngay sau khi nhận được thông tin về hoàn cảnh éo le của gia đình chị Đặng Thị Tư, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Tỉnh đoàn Yên Bái cũ (nay là Tỉnh đoàn Lào Cai) đưa 3 cháu Hoàng Mạnh Hùng (14 tuổi), Hoàng Gia Hưng (9 tuổi), Hoàng Gia Bảo (7 tuổi) vào chương trình bảo trợ Cùng con đi tiếp cuộc đời: Bảo trợ trẻ mồ côi sau bão Yagi, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng/cháu trong thời gian 5 năm.

Niềm vui của các con chị Tư khi có máy tính mới Ảnh: Đình Huy

G IEO HY VỌNG CHO TƯƠNG LAI CỦA 3 ĐỨA TRẺ

"Khoản hỗ trợ hằng tháng từ Báo Thanh Niên như một bàn tay vững chãi chìa ra đúng lúc tôi và các con khó khăn nhất, cũng ý nghĩa nhất là giữ cho các con không phải nghỉ học giữa chừng khi mẹ không còn nguồn thu nhập, không còn khả năng làm việc như trước đây", chị Tư nói.

Không dừng lại ở đó, đầu tháng 7 năm nay, qua Tỉnh đoàn Lào Cai, Báo Thanh Niên tiếp tục hỗ trợ 20 triệu đồng để mua 1 máy tính xách tay làm công cụ học tập cho 3 cháu. Trong buổi trao quà hôm 15.7, chị Tư xúc động bày tỏ: "Kinh tế gia đình quá khó khăn, tôi chẳng dám mơ đến việc mua máy tính cho con. Món quà này chính là niềm hy vọng để các cháu có cơ hội học tập và nuôi ước mơ vươn xa hơn. Tôi mong rằng các con sẽ cố gắng học giỏi để một ngày nào đó giúp gia đình tôi thoát nghèo".

Nhìn hình ảnh 3 con nhỏ của chị Tư háo hức mở chiếc máy tính mới, bên cạnh là người mẹ với nụ cười gượng gạo vì những cơn đau âm ỉ, các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động.

Chị Tư chia sẻ việc điều trị của bản thân vẫn còn rất nhiều gian truân, phải thực hiện ít nhất 2 ca mổ nữa để tháo thép ở xương chậu và xử lý các vấn đề về đường ruột. Trong khi đó, khoản nợ ngân hàng hồi xây căn nhà cũ vẫn chưa trả hết. Thế nhưng, giữa bộn bề lo toan, người mẹ 34 tuổi vẫn giữ tinh thần lạc quan, không cam chịu số phận.

Hằng ngày, chị Tư miệt mài tìm cách bán hàng online, với hoa hồng từ 5.000 - 10.000 đồng/sản phẩm hoặc nhận gội đầu thuê để có thêm thu nhập. Những lúc rảnh rỗi, chị lên mạng mày mò học cách dạy con học tiếng Anh. "Bản thân tôi có thể yếu đi về thể xác, nhưng trí tuệ và quyết tâm nuôi con ăn học thì chưa bao giờ chùn bước. Tôi cũng luôn dặn dò các con phải trân trọng sự giúp đỡ của Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Lào Cai để cố gắng học tập, sau này nhà mình phải thoát nghèo. Đó là ước mơ lớn nhất đời mẹ", chị Tư chia sẻ.