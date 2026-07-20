5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Trưởng thành nhờ tình thương và sự thấu hiểu

N IỀM TIN VÀO CUỘC SỐNG

Mỗi khi gặp chúng tôi, anh Huỳnh Quốc Tuấn (ở P.Chánh Hưng, TP.HCM) luôn nhắc: "Hai con tôi rất may mắn khi được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên quan tâm và nhận sự bảo trợ từ Đảng bộ Báo Thanh Niên". Các con của anh Tuấn là Huỳnh Tấn Tài (năm nay 22 tuổi) và Huỳnh Tấn Lộc (16 tuổi), được ký thỏa thuận bảo trợ ngày 9.11.2021.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (bìa phải), và TS Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang (bìa trái), trong buổi trao học bổng cho Huỳnh Tấn Tài khi em đang là sinh viên của trường ẢNH: NVCC

Thời điểm nhận bảo trợ, Tài đang học lớp 11, nhút nhát và ít nói. Em tâm sự: "Mùa hè 5 năm trước, từ một đứa trẻ hồn nhiên vô tư, em bất ngờ bị sự mất mát bao trùm, bởi lúc dịch bùng phát mạnh, ông nội em đột ngột ra đi, tiếp đó mẹ cũng rời xa em mà không một lời từ biệt. Em đã hoảng loạn, đập đầu vào tường, ngất xỉu và sau đó là tự nhốt mình trong sự tuyệt vọng".

Tài kể thêm: "Em bỏ học, đang bắt đầu có những suy nghĩ rất tiêu cực thì Báo Thanh Niên liên hệ với gia đình và trao cho em những lời động viên. Khi gia đình không còn tài chính vì không còn mẹ, công việc của cha sa sút, Báo Thanh Niên đã dang tay, hỗ trợ học phí và phí sinh hoạt cho hai anh em. Lúc này, em tự hỏi tại sao người xa lạ lại quan tâm và lo lắng cho em và gia đình nhiều thế trong khi bản thân em lại muốn rũ bỏ chính mình? Sau khi suy nghĩ, em bắt đầu bình tĩnh, rồi sau đó tập trung vào việc học và đã trúng tuyển vào đại học". Dù hiện đã qua 18 tuổi, không còn trong diện bảo trợ, nhưng Tài vẫn luôn nhận được sự đồng hành từ Báo Thanh Niên qua những suất học bổng, sự liên kết từ báo và nhà trường nơi Tài học để giảm học phí cho em. Lần nào đến thăm Huỳnh Tấn Lộc, em của Tài, các đảng viên Đảng bộ Báo Thanh Niên đều thăm hỏi, động viên cả hai anh em.

Huỳnh Tấn Tài hiện đã trưởng thành, tích cực vươn lên ẢNH: NVCC

Bên cạnh góp phần giảm gánh nặng chi phí, sự đồng hành của các đảng viên Báo Thanh Niên đã giúp 2 anh em Tài - Lộc có lại niềm tin vào cuộc sống, vào sự thương yêu và tử tế. Từ một cậu bé mất phương hướng, Tài đã trở thành sinh viên, làm thêm ca đêm để san sẻ gánh nặng với cha, tham gia tích cực các hoạt động của trường và đạt được những kết quả nhất định.

Câu chuyện của Tài không chỉ là câu chuyện vượt qua mất mát, đó là minh chứng cho sức mạnh của sự tử tế và lòng thương yêu.

C HÀNG TRAI ĐOẠT GIẢI NHẤT MÔN ĐỊA LÝ

Chúng tôi đến thăm Tào Quảng Doanh (19 tuổi, lúc nhận bảo trợ là 14 tuổi, ở P.Chánh Hưng, TP.HCM) dịp em vừa trở về từ TP.Đà Nẵng sau khi kết thúc chương trình THPT tại Trường tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng (thuộc Tập đoàn FPT). Vẫn nụ cười rất tươi, Doanh khoe: "Em đã học xong chương trình THPT ở Trường Hy Vọng. Đây là thời gian không thể quên với em. Ở trường, em đoạt được giải nhất môn địa lý cấp TP.Đà Nẵng đó anh chị" làm chúng tôi cũng vui lây. Doanh là trường hợp các đảng viên của báo rất quan tâm bởi em không còn cả cha lẫn mẹ sau đại dịch Covid-19. Những ngày đầu sau khi dịch lắng xuống, tới thăm gia đình, nhìn anh em Doanh sống trong căn nhà nhỏ xíu, cất tạm bên dòng kênh, không ai không chạnh lòng.

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước – Bí thư Chi bộ Nội dung 2, Đảng bộ Báo Thanh Niên trao tiền bảo trợ cho em Tào Quảng Doanh ẢNH: DUY KHANG

Doanh được Đảng bộ Báo Thanh Niên nhận bảo trợ từ tháng 11.2021, từ đó, các đảng viên thường xuyên đến thăm em. Khi chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ sửa lại nhà cho anh em Doanh, chúng tôi cũng rất mừng. Sau đó, Trường Hy Vọng thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã nhận em vào học. Ngày em rời TP.HCM ra Đà Nẵng học, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, và những người làm chương trình đến tiễn em cùng nhiều bạn khác trong tâm trạng vừa vui mừng vừa bịn rịn. Mỗi dịp tết hay ngày lễ, khi Doanh về TP.HCM, chúng tôi cũng không quên gửi em những phần quà. Và bao giờ cũng vậy, mỗi khi nhận quà hay gặp chúng tôi, Doanh đều trò chuyện với nụ cười rất tươi.

Tào Quảng Doanh ngày tốt nghiệp Trường THPT Hy Vọng ẢNH: NVCC

Vì học giỏi môn địa lý và thích ngành du lịch, Doanh quay về TP.HCM đợi kết quả xét tuyển vào ngành du lịch của một ngôi trường tại đây. "Em yêu thích ngành du lịch, vì vậy, em sẽ cố gắng học bằng mọi cách. Hai anh của em đã có gia đình, lo cho con nhỏ, cuộc sống cũng khó khăn nên tạm thời em chỉ biết trông mong sự hỗ trợ từ Báo Thanh Niên. Em mong có tiền đóng học phí năm đầu tiên, sau đó em sẽ vừa đi làm vừa đi học để trang trải cho các năm sau, cố gắng hoàn thành chương trình học, cũng là cách đền đáp niềm tin từ Báo Thanh Niên, Trường Hy Vọng và những tấm lòng luôn giúp đỡ em trong thời gian qua", Doanh chia sẻ.