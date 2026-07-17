5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Yên tâm khi có chương trình đồng hành

V UI VỚI ƯỚC MƠ CỦA CON

Mỗi cuối học kỳ, chị Trương Thị Vân (51 tuổi, ở P.Bình Lợi Trung, TP.HCM) đều đặn chụp kết quả học tập của 2 con gái Trương Kim Ngân (15 tuổi) và Trương Kim Ánh (11 tuổi) gửi về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời như một lời cảm ơn ê kíp và nhà bảo trợ. Đầu tháng 6 vừa qua, chị Vân gửi hình ảnh bé Kim Ánh tốt nghiệp tiểu học với những phần quà nặng trĩu. Chị vui vẻ cho biết: "Bé Ánh đã đạt thành tích học sinh xuất sắc 5 năm liền, bé rất ham học và học giỏi đều tất cả môn. Hy vọng bước vào lớp 6, bé tiếp tục phát huy thành tích này".

Cũng trong tháng 6, sau khi có kết quả thi vào lớp 10, chị Vân báo tin Kim Ngân đã đạt 25,75 điểm. Tuy nhiên, sau đó chị nhắn tin lại là Ngân đang buồn vì thiếu 1 điểm để vào trường chuyên như mục tiêu. Biết tin, chúng tôi liền gọi điện hẹn đến nhà để an ủi và động viên em.

Chúng tôi đến nhà trọ của mấy mẹ con vào hôm sau. Nơi ở của 3 mẹ con là một căn phòng nằm trên tầng 2 của căn nhà do một phụ huynh cùng lớp bé Ngân cho ở tạm vì cảm thương hoàn cảnh khó khăn của gia đình sau khi chồng chị Vân là anh T.H.Đ mất do Covid-19 vào tháng 10.2021. Sau gần 3 năm nhận bảo trợ từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, nụ cười đã trở lại trên gương mặt của 3 mẹ con. Kim Ngân sau một hồi nói chuyện, vui vẻ chia sẻ ước mơ trở thành một luật sư kinh tế trong tương lai. Còn Kim Ánh muốn sau này trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người. "Nhờ có sự bảo trợ của chương trình mà con tôi được học hành, từng bước thực hiện ước mơ chứ lương đi giúp việc của tôi thì chỉ đủ trang trải ăn uống, sinh hoạt mà thôi", chị Vân bày tỏ.

Kim Ngân và Kim Ánh bên mẹ ẢNH: KIM PHƯỢNG

Y ÊN TÂM HƠN KHI NHẬN ĐƯỢC BẢO TRỢ

Ngay khi em Lưu Đức Phát vừa kết thúc năm học lớp 12, chị Phạm Thị Thiệu (41 tuổi, ở xã Bình Chánh, TP.HCM) vui mừng gửi ngay kết quả học tập và hình ảnh lễ trưởng thành của con trai cho nhà bảo trợ. Đây chính là thành quả từ nỗ lực không mệt mỏi của hai mẹ con và tấm lòng yêu thương từ nhà bảo trợ. Chị cho biết: "Hiện Phát đang chờ kết quả để được vào trường luật. Đây là mơ ước của con và cũng là ước mơ của tôi. Cuộc đời của tôi đã không được học hành rồi nên dẫu có thiếu ăn thiếu mặc tôi cũng mong con có thể học thành tài".

Lưu Đức Phát và mẹ trong ngày em tốt nghiệp THPT ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Thời điểm con kết thúc chương trình lớp 12 cũng là lúc chị Thiệu xin nghỉ làm công việc phụ bán hàng ở chợ đầu mối Bình Điền. Đây là công việc mà hai vợ chồng chị làm từ những ngày đầu mới vào TP.HCM cho đến khi chồng chị là anh L.V.T qua đời do Covid-19 tháng 6.2021. Công việc vất vả, cực nhọc, mỗi ngày phải làm từ lúc 22 giờ đêm đến 3 giờ sáng hôm sau. Từ khi chồng mất, chị gắng gượng đi làm để lo cho con. Bây giờ, Phát có thể đi làm thêm để phụ mẹ nên chị xin chuyển qua giao hàng ban ngày đỡ vất vả hơn.

Nhìn lại chặng đường gần 5 năm sau khi chồng mất, điều chị Thiệu cảm thấy ấm lòng là tấm lòng của những nhà hảo tâm, các cơ quan ban ngành địa phương và đặc biệt là sự bảo trợ của Báo Thanh Niên, đã giúp đỡ mẹ con chị vượt qua mất mát. Chị chia sẻ: "Sau khi chồng mất, đến 7 tháng sau tôi mới bình tĩnh và đi làm trở lại nhưng chỉ còn một mình nên thu nhập không đủ để trang trải nuôi con ăn học. Chật vật mãi, đến khi Phát nhận được tiền hỗ trợ đều đặn hằng tháng từ Công ty cổ phần Tasco ký kết bảo trợ thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, nên yên tâm hơn rất nhiều".