5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Mong ước của những người cha

G ỒNG GÁNH 2 CON THƠ

Lần theo địa chỉ ngoằn ngoèo trên đường Rạch Cát Bến Lức, khá vất vả, chúng tôi mới gặp được anh Huỳnh Phước Toàn và 2 con trai Huỳnh Minh Thông (13 tuổi), Huỳnh Minh Khôi (5 tuổi) đang về thăm nhà nội nằm sau lưng chợ đầu mối Bình Điền (P.Bình Đông, TP.HCM). Đây là nơi cha con anh Toàn về mỗi cuối tuần để thăm gia đình. Bởi từ lúc cưới nhau rồi sinh con, vợ chồng anh Toàn ở bên nhà ngoại trên đường Phạm Thế Hiển (trước là P.7, Q.8, nay cũng thuộc P.Bình Đông) cách đó khá xa để tiện công việc và cho con đi học.

Anh Huỳnh Phước Toàn cùng hai con đến vui chơi, khám sức khỏe tại Báo Thanh Niên ngày 6.6.2026 ẢNH: BÙI CHIẾN

Cháu Thông hết hè này lên lớp 8, cao ráo, trắng trẻo; còn cháu Khôi, cậu bé chào đời bằng phương pháp "mổ bắt con" khi chưa đủ tuổi thai do mẹ nhiễm Covid-19 rồi chịu cảnh mồ côi mẹ khi mới 6 ngày tuổi, nay chuẩn bị vào lớp lá. Trước dịch, vợ anh ở nhà vừa chăm cháu Thông vừa buôn bán nhỏ kiếm tiền đi chợ, anh làm thợ sửa xe gắn máy tại một tiệm gần nhà, mái ấm luôn ăm ắp tiếng nói cười. Từ ngày chị mất, anh chuyển sang chạy xe máy công nghệ kiếm tiền nuôi 2 con. Nhờ sự yêu thương hết mực của đôi bên nội ngoại, của xã hội, đặc biệt với trách nhiệm của người cha, anh Toàn đã từng bước gồng gánh 2 con thơ vượt qua những tháng ngày đau thương...

Khi chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời được triển khai, Ban Biên tập Báo Thanh Niên và những người thực hiện chương trình luôn lưu tâm hoàn cảnh của gia đình anh Toàn. Sau những nỗ lực hỗ trợ chia sẻ bước đầu, Báo Thanh Niên tiếp tục kết nối với bạn đọc và đến tháng 7.2022, vợ chồng một luật sư đã ký thỏa thuận bảo trợ cháu Huỳnh Minh Khôi mỗi tháng 3 triệu đồng đến năm cháu tròn 18 tuổi. Ngoài phần bảo trợ hằng tháng, theo anh Toàn, vợ chồng nhà bảo trợ thường xuyên thăm hỏi, tặng quà động viên các cháu vui chơi, học tập. "Sự quan tâm, yêu thương của Báo Thanh Niên và tình nghĩa của anh chị luật sư, khiến gia đình tôi và các cháu rất xúc động, luôn ghi nhớ trong lòng. Tôi tự nhủ sẽ luôn cố gắng sống tốt, làm lụng chăm lo cho các cháu khôn lớn nên người ", anh Toàn tâm sự.

"C HỈ MONG VẪN CÒN SỨC KHỎE ĐỂ NUÔI CON"

Ông Đoàn Danh Trứ và con gái Đoàn Nhã Khanh ẢNH: BÙI CHIẾN

Chiều 19.6 vừa qua, ông Đoàn Danh Trứ (65 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.HCM) nhắn tin báo chúng tôi biết con gái duy nhất của ông, em Đoàn Nhã Khanh (15 tuổi) thi tuyển vào lớp 10 đạt 25 điểm và trúng tuyển nguyện vọng 1 vào một trường THPT ở trung tâm thành phố.

Trước đó mấy hôm, chúng tôi đã đến thăm cha con ông, cũng là để chúc mừng và động viên Khanh khi em đã hoàn thành 9 năm học với thành tích xuất sắc. Ông Trứ và con gái ở chung trong ngôi nhà do cha mẹ ông để lại cùng nhiều người thân khác. Khanh là một trong 25 học sinh, sinh viên đầu tiên nhận học bổng hằng năm của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) trong khuôn khổ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, với mức 5 triệu đồng/học sinh và 10 triệu/sinh viên. Nhớ lần Khanh đến tòa soạn nhận suất học bổng năm đầu tiên, em có phần rụt rè khi được bắt chuyện và chỉ nói thật nhỏ: "Con chỉ muốn được đi học và học thật giỏi". Nay em đã là một nữ sinh biết nghĩ về tương lai, biết ước mơ và đặt mục tiêu trở thành bác sĩ. Và cũng nhớ trong lần đưa Khanh đến nhận suất học bổng đầu tiên đó, ông Trứ tâm sự: "Nghĩ về phía trước, cha con tôi thấy lo quá, nhưng chỉ biết hết sức cố gắng. Những suất học bổng này đã đến với chúng tôi rất kịp thời".

Tháng 8.2021, khi Khanh chuẩn bị vào lớp 6, thì mẹ là bà N.T.T mất trong đợt cao điểm dịch Covid-19. Trước đó, bà T. làm nhân viên tại một bệnh viện, thu nhập không cao nhưng ổn định, còn ông Trứ do sức khỏe yếu nên làm nghề may quần áo tại nhà, cuộc sống không dư dả nhưng tạm ổn. Bà T. nay không còn, ông Trứ tuổi ngày càng lớn vẫn miệt mài với công việc may vá để nuôi Khanh ăn học, dù những bước chân khó nhọc vẫn hiện hữu với lời giải thích "chân tôi bị vậy là do di chứng sốt từ nhỏ". Khi nhắc đến con gái và những dự định của hai cha con, ông Trứ chia sẻ: "Sự trợ giúp của gia đình và xã hội rất quý báu, đặc biệt sự quan tâm của Báo Thanh Niên với suất học bổng hằng năm là nguồn động viên lớn giúp cháu Khanh luôn học hành tiến bộ. Tôi rất cảm ơn và chỉ mong vẫn còn sức khỏe để nuôi con khôn lớn, học hành nên người".