5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Chật vật giữa đời mong trẻ thơ khôn lớn

T IẾNG CƯỜI CỦA BÉ GÁI TỪNG CHỈ NẶNG 1,4 kg

Vừa đến gần nhà thầy Phúc đã nghe vọng ra tiếng cười giòn của trẻ thơ. Vì thầy đi vắng nên chị em bé Phan Ngọc Tú Anh và Phan Ngọc Minh Châu ở nhà với bà ngoại. Sau 3 năm trở lại, bé Minh Châu đã lớn, tóc thắt bím, cứ sà vào lòng bà ngoại Thạch Thị Bon Xim (70 tuổi) làm nũng. Mẹ của 2 bé Tú Anh và Minh Châu là cô giáo tiểu học N.N.L, bị nhiễm Covid-19 rồi ra đi vào ngày 23.7.2021, để lại bé Tú Anh lúc đó mới 2 tuổi, và một sinh linh đỏ hỏn là bé Minh Châu, ra đời khi chưa đầy 7 tháng trong bụng mẹ, chỉ nặng 1,4 kg!

Bé Phan Ngọc Minh Châu bên bà ngoại Thạch Thị Bon Xim ẢNH: BÙI CHIẾN

Bà Bon Xim sau khi nhận ra chúng tôi từng đến nhà thăm và trao quà dịp Tết Nguyên đán dạo nào, vừa chỉ bé Minh Châu vừa nói: "Nay đã bây lớn rồi đó mấy chú. Nhớ hồi mẹ nó mất ở Bệnh viện Từ Dũ, nhìn như con mèo ướt, đầu bị méo và nó chỉ nằm trọn trong 2 bàn tay. Hai tháng chăm chút nuôi nấng ở bệnh viện, khi đem về nhà cũng lên được vài lạng".

Chị em bé Phan Ngọc Tú Anh và Phan Ngọc Minh Châu vui đùa cùng nhau Ảnh: BÙI CHIẾN

Bây giờ, hằng ngày thầy Phúc đi dạy, Tú Anh (lớp 2) và Minh Châu (đang học mẫu giáo) được bà ngoại dìu dắt, chăm bẵm. Cùng sống trong nhà còn có bé Anh Thư cùng lứa với Tú Anh, là con cô cậu. Cả ba không lúc nào ngớt tiếng cười. Khác với vẻ sầu muộn đầy lo toan mấy năm trước, bà Bon Xim cũng đã nhiều nụ cười hơn. Dù rất kiệm lời nhưng qua những cách thể hiện, chúng tôi - những người thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - cảm nhận được điều mà bà muốn chia sẻ: tất cả đã qua rồi, bây giờ chỉ cố gắng nuôi dạy "sắp nhỏ", mong chúng lớn nên người.

Lớn lên trong vòng tay ấm

Những ngày đầu tháng 6.2026, anh Tăng Nguyễn Duy An (tạm trú P.Gò Vấp, TP.HCM), tranh thủ đưa con về quê ngoại ở xã Châu Đức (H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM) chơi hè. Hai con gái anh, cháu Tăng Huyền Anh (12 tuổi) và Tăng Mộc Anh (5 tuổi) đã lớn lên trông thấy. Nhớ lúc gặp anh An và cháu Tăng Huyền Anh tháng 9.2021 để trao hỗ trợ khẩn cấp 3 triệu đồng mỗi cháu từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, nét thẫn thờ hiện rõ trong đôi mắt trong veo của Huyền Anh, còn anh An thì nghẹn ngào khi chúng tôi bắt chuyện. Đó là những tháng ngày mấy cha con rơi vào vực thẳm, khi người vợ, người mẹ là chị N.T.K.P qua đời vì Covid-19, chỉ kịp được bệnh viện mổ cấp cứu giữ cháu bé còn thiếu tháng trong bụng. Bé Tăng Mộc Anh, con gái thứ 2 của anh An chào đời trong hoàn cảnh đó, phải nuôi trong phòng riêng của bệnh viện suốt mấy tháng đến khi khỏe mạnh mới đưa về nhà.

Nhà báo Trần Thanh Bình, đại diện Báo Thanh Niên, trao quà tết âm lịch năm 2023 cho cha con anh Tăng Nguyễn Duy An ẢNH: BÙI CHIẾN

Đối diện thực tế đầy thử thách, Mộc Anh được gửi về quê ngoại chăm sóc, Huyền Anh ở với cha tại phòng trọ để tiếp tục đến trường. Năm tháng dần trôi, mỗi dịp lễ, tết, chúng tôi luôn nhớ đến cha con anh An cùng những hoàn cảnh tương tự trong chương trình. Ngoài những cuộc thăm hỏi thường xuyên, chương trình đã kết nối bảo trợ cho Huyền Anh và Mộc Anh, đồng thời mang đến những phần quà ý nghĩa, chung tay cùng cha con anh An vượt lên.

Bé Tăng Huyền Anh với thành tích học tập xuất sắc năm học 2025-2026 ẢNH: BÙI CHIẾN

Đến nay, cháu Mộc Anh tròn 5 tuổi, rất dễ thương và hiếu động. Huyền Anh thì đã học xong lớp 6, và suốt 6 năm liền đều là học sinh giỏi, xuất sắc. Phần anh An, từ ngày vợ mất, nhờ sự hỗ từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời và cộng đồng, đặc biệt là sự trợ giúp chăm sóc 2 con từ ông bà nội và gia đình bên ngoại, anh gồng gánh gia đình đi về phía trước. Ngày ngày, sau khi đưa Huyền Anh đến trường, anh quay về phòng trọ phụ với mẹ già lo cháo sữa cho Mộc Anh, sau đó chạy xe máy công nghệ ra đường tìm cuốc.

Bé Tăng Mộc Anh vui hè 2026 ẢNH: BÙI CHIẾN

"Cảm ơn Báo Thanh Niên, cảm ơn những nhà bảo trợ, chính quyền địa phương cùng cộng đồng xã hội suốt 5 năm qua đã thương yêu, chung tay giúp đỡ gia đình tôi và những hoàn cảnh bất hạnh khác. Nhờ tình yêu thương đó, tôi đã thấy tự tin hơn, đặc biệt rất hạnh phúc khi nhìn các con vui tươi và lớn lên trong những vòng tay ấm của mọi người", anh An chia sẻ.