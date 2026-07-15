5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Hạnh phúc khi hai anh em đều được đến trường

Ý THỨC TỰ LẬP TỪ NHỎ

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ làm công nhân giày da, ba làm công nhân cơ khí tự do, thường xuyên đi làm xa nên cuộc sống của Kiệt gắn bó với mẹ nhiều hơn. Em cảm nhận được nỗi vất vả của mẹ khi thấy mỗi sáng mẹ tất bật đưa hai anh em đi học, rồi đi làm, khi về nhà lại lo dọn dẹp, nấu ăn… Đối với ba, mặc dù ít gần gũi vì ba hay đi làm xa nhưng mỗi lần ba về là những khoảnh khắc yêu thương mà Kiệt không bao giờ quên. Căn phòng trọ của gia đình thêm ấm áp và rộn ràng niềm vui khi hai anh em được ba dẫn đi chơi, mua quà rồi cả nhà quây quần trò chuyện.

Trần Anh Kiệt bên góc học tập tại nhà Ảnh: KIM PHƯỢNG

Vì cả ba và mẹ đều bận đi làm nên ngay từ nhỏ, Kiệt đã sớm tự lập, từ sắp xếp thời gian biểu học hành đến phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa và chăm em. Ý thức được sự khó khăn của gia đình nên Kiệt ít khi đi học thêm, em tập trung nghe giảng bài tại lớp, về nhà tự tìm tòi thêm. Muốn đỡ đần phần nào cho ba mẹ, Kiệt nhịn ăn sáng để dành tiền mua sách vở, dụng cụ học tập.

Hai anh em Trần Anh Kiệt và mẹ Ảnh: KIM PHƯỢNG

Hoàn cảnh gia đình càng trở nên chông chênh sau khi người cha thân yêu đột ngột ra đi vì dịch bệnh. Khoảng thời gian ấy, Kiệt luôn đau đáu với những câu hỏi: Mình phải làm gì để giúp mẹ lo cho em trai khi ấy mới tròn 2 tuổi, hay nghỉ học để đi làm phụ mẹ nuôi em? Liệu thời gian kiếm tiền của mình có nhanh bằng sự già đi của mẹ không? Cứ như thế, những câu hỏi không lời đáp khiến em gần như bị trầm cảm.

Á NH SÁNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH C ÙNG CON ĐI TIẾP CUỘC ĐỜI

Ngày 25.2.2022, Trần Anh Kiệt chính thức được anh Nguyễn Duy Thuật nhận bảo trợ trong khuôn khổ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên. Em trai của Kiệt là bé Trần An Khang, nay lên 7 tuổi, cũng được bảo trợ từ chương trình đến năm 18 tuổi. Kiệt tâm sự: "Em nghĩ ước mơ của mình sẽ dừng lại khi mất đi chỗ dựa vững chãi nhất cuộc đời là ba em, nhưng Báo Thanh Niên đã cho em một động lực, một ánh sáng để em tiếp tục theo đuổi ước mơ. Hiện tại cuộc sống của em rất tốt, hạnh phúc lớn nhất là cả hai anh em đều được đến trường. Nếu không có sự hỗ trợ từ chương trình, có lẽ đôi vai em sẽ trĩu nặng hơn rất nhiều".

Trần Anh Kiệt mừng sinh nhật em trai Trần An Khang Ảnh: KIM PHƯỢNG

Chính nhờ sự hỗ trợ kịp thời ấy, Kiệt đã có thể bước vào giảng đường Trường ĐH Tôn Đức Thắng như mơ ước. Từ đó đến nay, em cũng thường xuyên nhận được những suất học bổng từ Báo Thanh Niên và suất học bổng dành cho sinh viên 10 triệu đồng/năm học của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, giúp em vững tâm hơn. Em hầu như dành toàn bộ thời gian để học và học vượt để rút ngắn thời gian tốt nghiệp. Ước mơ của em hiện không chỉ dừng lại ở việc tốt nghiệp, đi làm, phụ giúp mẹ nuôi em ăn học mà Kiệt còn muốn sẽ là người nối tiếp cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như mình.

Trần Anh Kiệt (21 tuổi) hiện là sinh viên năm 3 ngành khoa học máy tính Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Lập trình viên Python (Toàn hệ thống). Điểm học tập: GPA 8.26/10. Theo chương trình học, Kiệt sẽ tốt nghiệp vào tháng 9.2027, nhưng hiện nay em đã hoàn thành hết các môn, chỉ còn thiếu chứng chỉ tiếng Anh và điểm thực tập là có thể làm luận văn tốt nghiệp với tư cách ứng viên luận văn tốt nghiệp danh dự, dự định tốt nghiệp sớm vào tháng 9.2026.