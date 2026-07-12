Nữ sinh gánh viện phí cho ba mẹ nhận học bổng sau bài trên Báo Thanh Niên

Ngày 12.7, đoàn công tác Trường cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao học bổng hỗ trợ em Trần Cẩm Vy, sinh viên lớp K20SD12.1, ngành Chăm sóc sắc đẹp, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trần Cẩm Vy là nhân vật trong bài viết "Ba mẹ cùng lâm bệnh, nữ sinh viên 18 tuổi vất vả lo viện phí" đăng trên Báo Thanh Niên. Sau khi bài báo được đăng tải, lãnh đạo nhà trường đã quyết định đồng hành, chia sẻ khó khăn với nữ sinh.

Đại diện nhà trường trao học bổng vượt khó cho sinh viên Trần Cẩm Vy ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Tuấn (Chủ tịch Hội đồng trường), thạc sĩ Trần Thanh Trình (thành viên Hội đồng trường) và giáo viên chủ nhiệm lớp K20SD12.1.

Theo nhà trường, Trần Cẩm Vy (ở thôn Phú Văn, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng) đang gánh trên vai nhiều biến cố khi cha mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, mẹ bị u nang buồng trứng, em trai mắc chứng tăng động bẩm sinh. Để có tiền trang trải viện phí và phụ giúp gia đình, Vy vừa đi học vừa làm thêm.

Chia sẻ với hoàn cảnh của nữ sinh, Trường cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam đã trao học bổng vượt khó gồm 10 triệu đồng tiền mặt và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong thời gian học còn lại của khóa học 2025 - 2028, trị giá hơn 23 triệu đồng.

Dịp này, Trung tâm Hợp tác quốc tế của trường cũng trao 5 triệu đồng tiền mặt, đồng thời cam kết hỗ trợ chi phí đi lại và hoàn thiện hồ sơ để Vy có cơ hội tham gia chương trình làm việc trong lĩnh vực điều dưỡng tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Tuấn cũng trao tặng nữ sinh học bổng trị giá 5 triệu đồng.

Đại diện Trường cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam trao học bổng và hỗ trợ cho nữ sinh Trần Cẩm Vy ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Đại diện nhà trường cho biết, những phần hỗ trợ không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn là nguồn động viên tinh thần để Trần Cẩm Vy yên tâm học tập, không từ bỏ ước mơ. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự đồng hành của nhà trường đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Trao học bổng cho Trần Cẩm Vy, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam, cho biết nhà trường rất xúc động khi biết hoàn cảnh của nữ sinh qua bài viết trên Báo Thanh Niên.

Theo ông Tuấn, nhà trường luôn tâm niệm không để bất kỳ sinh viên nào phải từ bỏ ước mơ vì hoàn cảnh khó khăn. "Món quà hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên để em Trần Cẩm Vy có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua thử thách, tiếp tục học tập và xây dựng tương lai. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng sinh viên trên hành trình đó", ông Tuấn chia sẻ, đồng thời bày tỏ mong muốn Vy tiếp tục yên tâm học tập, nỗ lực vươn lên và cùng gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Những lời động viên và phần học bổng từ nhà trường tiếp thêm niềm tin để Trần Cẩm Vy vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục theo đuổi việc học ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Cùng gia đình đón nhận những phần quà hỗ trợ từ nhà trường, học bổng dành cho con gái và thông tin về cơ hội làm việc tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp, chị Lương Thị Cẩm Ni (38 tuổi, mẹ của Trần Cẩm Vy) không giấu được xúc động.

Chị Ni cho biết, những tháng ngày qua, gia đình liên tiếp đối mặt với biến cố khi chồng mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, bản thân đang điều trị bệnh, còn con trai út bị tăng động bẩm sinh. Trong lúc khó khăn chồng chất, sự quan tâm của Báo Thanh Niên cùng tấm lòng sẻ chia của nhà trường và các nhà hảo tâm đã tiếp thêm niềm tin để gia đình cố gắng vượt qua.

"Tôi rất biết ơn nhà trường đã quan tâm, tạo điều kiện để con gái được tiếp tục học tập và còn mở ra cơ hội làm việc tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên rất lớn để cả gia đình có thêm hy vọng và nghị lực bước tiếp", chị Ni nghẹn ngào chia sẻ.

Lãnh đạo nhà trường động viên Trần Cẩm Vy và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, yên tâm học tập và hướng đến tương lai ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Sau khi hoàn cảnh của Trần Cẩm Vy được phản ánh trên Báo Thanh Niên, nhiều bạn đọc từ khắp mọi miền đất nước đã gửi sự chia sẻ, động viên và ủng hộ để tiếp sức cho nữ sinh vượt qua giai đoạn khó khăn. Báo Thanh Niên sẽ sớm chuyển toàn bộ những khoản hỗ ư của bạn đọc đến gia đình em, góp phần tiếp thêm hy vọng để Vy vững bước trên hành trình học tập và chăm lo cho người thân.