Ba mẹ cùng lâm bệnh, nữ sinh viên 18 tuổi vất vả lo viện phí

Gia đình lao đao vì bệnh tật

Trong căn nhà cấp 4 nằm cuối xóm, tiếng quạt máy cũ quay đều lẫn những cơn ho kéo dài của anh Trần Kim Thọ (41 tuổi, thôn Phú Văn, xã Gò Nổi, TP.Đà Nẵng). Cách đây chưa đầy một năm, anh Thọ vẫn là lao động chính trong gia đình. Nhưng cuối năm 2025, biến cố bất ngờ ập đến. Kết quả khám bệnh cho thấy anh mắc ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn. Tin dữ khiến cả gia đình suy sụp.

Căn bệnh hiểm nghèo của người cha cùng nỗi lo bệnh tật của người mẹ khiến Cẩm Vy (thứ 2 từ trái qua) lao đao Ảnh: CAM THẢO

Trong lúc chồng chống chọi với bệnh hiểm nghèo, chị Lương Thị Cẩm Ni (38 tuổi) lại phát hiện mắc u nang buồng trứng. Bác sĩ nhiều lần khuyên phẫu thuật nhưng chị vẫn cố trì hoãn, uống thuốc cầm chừng.

Nhắc đến bệnh tình của chồng và bản thân, chị Ni cho biết điều khiến chị day dứt nhất là nỗi lo cơm áo và tiền thuốc men cho cả gia đình. "Bác sĩ nhiều lần yêu cầu tôi nhập viện điều trị nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Chồng đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo, các con còn đi học nên tôi chỉ biết cố gắng chịu đựng…", chị Ni nói trong nước mắt.

Để kiếm thêm thu nhập, chị Ni cùng con gái Trần Cẩm Vy (18 tuổi, sinh viên năm nhất Trường cao đẳng Công nghệ Y - Dược VN) nhận bất cứ công việc nào có thể làm được, từ phụ bếp, chạy bàn cho các dịch vụ nấu ăn đến việc thời vụ ai thuê gì làm nấy. Dẫu vậy, những đồng tiền ít ỏi 2 mẹ con kiếm được vẫn không đủ cho các khoản viện phí ngày một lớn.

Gánh nặng dồn trên vai nữ sinh 18 tuổi

Mỗi buổi chiều thứ sáu, Cẩm Vy lại vội vã từ trung tâm TP.Đà Nẵng đi gần 30 km về nhà. Chiếc ba lô trên vai cô sinh viên ngoài tập vở còn "cõng" theo nỗi lo về viện phí của ba mẹ. Những ngày ba mẹ phải xuống bệnh viện điều trị kéo dài, mọi việc trong nhà lẫn khoản viện phí gần như dồn cả lên vai Vy.

Em trai của Vy là Trần Đại Phong (12 tuổi, đang học lớp 6) mắc chứng tăng động bẩm sinh. Từ việc đưa đón đi học, lo cho em ăn uống, kèm học bài cho đến dọn dẹp nhà cửa đều một tay Vy làm. "Những ngày trong tuần, ngoài giờ học, em tranh thủ đi làm thêm đến khuya để có tiền phụ ba mẹ trang trải viện phí. Cuối tuần lại tất tả về quê chăm em trai, quán xuyến việc nhà khi ba mẹ nằm viện. Em không sợ cực, không sợ thiếu thốn, chỉ xót lòng mỗi lần nhìn ba mẹ vật lộn với bệnh tật", Vy nghẹn ngào.

Nhắc đến con gái, anh Trần Kim Thọ nhiều lần nghẹn lời. Điều người cha đang chống chọi với căn bệnh ung thư quan tâm nhất là nỗi lo con gái sẽ phải dang dở việc học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. "Từ ngày vợ chồng tôi đổ bệnh, kinh tế gia đình gần như phụ thuộc vào những đồng tiền làm thuê của con gái. Vy tiết kiệm từng đồng, cuối tuần lại mang về phụ ba mẹ lo viện phí. Nhìn con vất vả như vậy, tôi xót lắm mà bất lực, không giúp được gì", anh Thọ rưng rưng nói.