Vợ chồng khuyết tật nhọc nhằn lo chữa bệnh cho con

Những phận đời kém may mắn

Đó là hoàn cảnh của anh Lê Duy Phương (44 tuổi), trú thôn La Châu, xã Hòa Tiến, TP.Đà Nẵng. Từ nhỏ, anh đã mắc hen suyễn bẩm sinh và chậm phát triển trí tuệ. Sức khỏe yếu khiến anh không thể làm những công việc nặng nhọc như nhiều thanh niên khác trong làng. Hiện anh Phương làm thời vụ tại một công ty cây xanh với thu nhập khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Vợ anh Phương là chị Phùng Thị Hiền Trang (34 tuổi, ở cùng thôn), người cũng mang khuyết tật từ nhỏ. Cùng trải qua nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, họ nương tựa vào nhau, đắp tổ ấm bằng tình yêu thương, sự cảm thông. Thế nhưng gánh nặng cơm áo ngày càng lớn khi chị Trang ở nhà chăm đứa con đầu lòng, không có nguồn thu nhập. Mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chồng.

Vợ chồng anh Lê Duy Phương bên các con ẢNH: CAM THẢO

Bé Khánh Tâm và mẹ đang cần sự hỗ trợ của quý bạn đọc để tiếp tục điều trị ẢNH: CAM THẢO

Đứa con đầu lòng của anh chị là bé Lê Khánh An (4 tuổi) cũng phát triển chậm hơn các bạn cùng trang lứa về nhận thức và giao tiếp. Dẫu vậy, vợ chồng anh Phương vẫn chắt chiu từng đồng để con được đến trường. Niềm hy vọng về một đứa con khỏe mạnh ở lần mang thai thứ 2 khép lại sau ngày chị Trang sinh bé Lê Khánh Tâm. Ngay từ lúc chào đời, các bác sĩ phát hiện hộp sọ của bé có dấu hiệu bất thường. Sau thời gian "ở viện nhiều hơn ở nhà", đến lúc bé Tâm được 15 tháng tuổi, các bác sĩ xác định bé mắc chứng dính khớp sọ bẩm sinh.

Theo tư vấn của bác sĩ, nếu không can thiệp kịp thời, căn bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển vận động và nhận thức của bé. Không còn lựa chọn nào khác, vợ chồng anh Phương đưa con vào TP.HCM phẫu thuật. Riêng chi phí ca mổ đã hơn 60 triệu đồng. Các khoản ăn ở, đi lại trong gần 3 tháng điều trị cùng những lần xét nghiệm, tái khám tiếp tục khiến số tiền chữa bệnh vượt quá 100 triệu đồng.

Bất lực nhìn con đau đớn

Sau khi xuất viện từ TP.HCM trở về nhà, sức khỏe của bé chưa tiến triển như mong đợi, thậm chí còn phát sinh biến chứng khiến gia đình thêm phần lo lắng. "3 tháng sau ca phẫu thuật, vết mổ của bé bị nhiễm trùng. Bé vẫn chưa thể tự đứng vững hay đi lại. Những ngày nắng nóng, cơn đau và cảm giác ngứa tại vết mổ khiến con thường xuyên quấy khóc. Vợ chồng tôi chỉ biết ôm con, nhìn con chịu đau đớn chứ không thể làm gì", anh Phương nghẹn ngào. Anh Phương cho biết tháng tới bé Khánh Tâm phải tiếp tục vào TP.HCM điều trị theo chỉ định của bác sĩ để tránh những biến chứng nguy hiểm. Thế nhưng khoản chi phí điều trị dự kiến lên đến hàng trăm triệu đồng đang vượt quá khả năng của gia đình.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trà Đức, Trưởng thôn La Châu, cho biết gia đình anh Phương là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương. "Bà con trong thôn ai có gì giúp nấy, nhưng điều kiện kinh tế ở địa phương còn khó khăn nên sự hỗ trợ cũng rất hạn chế. Chặng đường điều trị phía trước của cháu còn dài, gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có thêm điều kiện chữa bệnh cho cháu", ông Đức nói.