Người nghệ nhân khuyết tật giữ hồn chỉ lụa

Những đường kim tuổi thơ và nghị lực không khuất phục

Sinh ra và lớn lên ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội (cũ) - miền quê nổi tiếng với nghề thêu truyền thống lâu đời, tuổi thơ của chị gắn với tiếng kéo lách cách, với những khung thêu mộc mạc và từng sợi chỉ óng ánh sắc màu. Đôi bàn tay bé nhỏ ngày ấy đã sớm làm quen với từng đường kim mũi chỉ dưới sự chỉ dạy tận tình của mẹ - người thầy đầu tiên trong cuộc đời chị.

Mẹ chị như ngọn đèn dầu nhỏ giữa đêm khuya, lặng lẽ soi đường cho con gái bước vào thế giới của nghệ thuật thêu tay. Từ những bài học giản dị đầu tiên, chị Khương dần nuôi lớn niềm đam mê với nghề. Không dừng lại ở đó, chị còn miệt mài học hỏi thêm từ những nghệ nhân trong làng nghề Quất Động - nơi mỗi người thợ như một "người kể chuyện bằng chỉ lụa", gửi hồn quê hương vào từng tác phẩm.

Dẫu đôi chân không còn lành lặn (chị bị liệt một chân sau cơn sốt bại liệt lúc 3 tháng tuổi), nhưng đôi tay chị vẫn miệt mài "gieo hoa" trên từng thớ vải. Những mũi kim cần mẫn như những hạt mầm hy vọng, lặng lẽ nảy nở giữa khó khăn. Chị không cho phép mình đầu hàng số phận. Bằng nghị lực bền bỉ và tình yêu nghề sâu nặng, chị từng bước khẳng định tên tuổi của mình trong lĩnh vực thêu tranh nghệ thuật.

Rồi từ đôi bàn tay tài hoa ấy, Công ty TNHH Thêu tranh ảnh cao cấp Hoàng Thị Khương được thành lập. Đó không chỉ là nơi làm nghề, mà còn là mái nhà của niềm tin và hy vọng. Tại đây chị dạy nghề cho nhiều phụ nữ khuyết tật và người khuyết tật khác.

Nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Khương đang hướng dẫn nghề thêu cho sinh viên các trường đại học tham quan làng nghề ẢNH: TGCC

Chị hiểu hơn ai hết cảm giác mặc cảm, tự ti khi mang trên mình khiếm khuyết cơ thể. Vì vậy, mỗi bài học chị trao không chỉ có kỹ thuật thêu mà còn có cả niềm tin vào giá trị bản thân. Chị kiên nhẫn như người "ươm tơ cho những giấc mơ", giúp nhiều học viên tìm lại sự tự tin, có việc làm và tự nuôi sống chính mình.

Thêu chân Bác từ những sợi tơ biết ơn

Đặc biệt, nghệ nhân Hoàng Thị Khương dành nhiều tâm huyết cho những bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua từng đường kim, người xem có thể cảm nhận được lòng kính yêu, biết ơn và sự trân trọng mà chị gửi gắm. Hình ảnh Bác hiện lên hiền từ, gần gũi qua những gam màu tơ mềm mại, khiến mỗi tác phẩm như mang một sức sống riêng.

Những bức chân dung Bác Hồ của chị luôn gây xúc động bởi thần thái chân thực cùng ánh mắt nhân hậu. Với chị, thêu chân dung Bác không chỉ là sáng tạo nghệ thuật mà còn là cách bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đối với vị Cha già dân tộc.

Chị cho biết, khó nhất khi thêu chân dung Bác là tái hiện được "cái hồn" trong ánh mắt và nụ cười. Để làm được điều đó, nhiều sợi tơ nhỏ phải được kết hợp trên cùng một mũi kim, với sự chính xác gần như tuyệt đối về màu sắc. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể làm mất đi nét hiền từ vốn có, vì thế mỗi đường kim đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ.

Nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Khương với bức tranh thêu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: TGCC

Bên khung thêu, chị Hoàng Thị Khương lặng lẽ dành hàng giờ để hoàn thiện từng chi tiết. Có những phần đã thêu xong nhưng chỉ cần chưa hài lòng, chị sẵn sàng tháo ra làm lại từ đầu. Sự tỉ mỉ ấy được nuôi dưỡng bởi tình yêu nghề và lòng kính trọng đặc biệt dành cho Bác Hồ.

Vì thế, mỗi bức chân dung hoàn thành không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là kết tinh của thời gian, sự nhẫn nại và những tình cảm chân thành mà người nghệ nhân khuyết tật gửi gắm qua từng sợi tơ, mũi chỉ.

Người giữ chỉ lụa cho những phận đời yếu thế

Không chỉ tận tụy với nghề thêu, chị Hoàng Thị Khương còn dành nhiều tâm huyết truyền nghề cho trẻ khuyết tật. Công việc ấy chưa bao giờ dễ dàng khi nhiều em còn mặc cảm, thiếu tự tin, khả năng vận động hạn chế hoặc tiếp thu chậm, khiến việc làm quen với từng mũi kim, sợi chỉ trở thành một thử thách lớn.

Thế nhưng, chị chưa bao giờ nản lòng. Bằng sự kiên nhẫn và yêu thương, chị cầm tay từng em, hướng dẫn từ cách xỏ chỉ, cầm kim đến từng mũi thêu nhỏ. Có những bài học phải lặp lại nhiều lần, có những sản phẩm hỏng đi làm lại, nhưng chị vẫn nhẹ nhàng động viên và đồng hành cùng các em trên hành trình học nghề.

Với chị, dạy một đứa trẻ khuyết tật biết thêu không chỉ là truyền dạy kỹ năng mà còn là giúp các em vượt qua mặc cảm, tìm lại sự tự tin và tin vào giá trị của bản thân. Mỗi mũi kim vì thế không chỉ tạo nên một sản phẩm thủ công, mà còn góp phần mở ra cơ hội hòa nhập và tự lập cho các em trong tương lai.

Không chỉ là một nghệ nhân tâm huyết và người gìn giữ nghề thêu truyền thống, từ năm 2016, chị Khương còn đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Thường Tín. Với chị, đó không chỉ là một công việc mà còn là sứ mệnh của người từng trải qua những mặc cảm, khó khăn và thấu hiểu sâu sắc hành trình vươn lên của những người đồng cảnh ngộ.

Suốt nhiều năm qua, chị Hoàng Thị Khương luôn miệt mài kết nối, hỗ trợ và tạo cơ hội học nghề, việc làm cho người khuyết tật. Chị thường xuyên đến thăm hỏi hội viên, lắng nghe những hoàn cảnh khó khăn và động viên những người đang mất niềm tin vào cuộc sống. Dù đôi chân không còn lành lặn, chị vẫn bền bỉ đồng hành cùng nhiều mảnh đời kém may mắn bằng sự sẻ chia và thấu hiểu.

Có lẽ chính những năm tháng từng trải qua nghịch cảnh đã giúp chị hiểu sâu sắc giá trị của sự đồng hành. Với chị, người khuyết tật không chỉ cần sự cảm thông mà còn cần cơ hội để khẳng định năng lực và sống tự lập. Vì thế, việc dạy nghề không đơn thuần giúp học viên có thêm thu nhập, mà còn giúp họ tìm lại sự tự tin và niềm tin vào bản thân.

Trong mắt nhiều hội viên, chị Khương không chỉ là một nghệ nhân ưu tú mà còn là người truyền cảm hứng bằng nghị lực, lòng nhân ái và sự tận tâm. Giữa những khó khăn của cuộc sống, chị vẫn lặng lẽ lan tỏa những điều tốt đẹp, như cách chị bền bỉ thêu nên những giá trị ý nghĩa từ chính cuộc đời mình.

Không khí lớp học thêu của nghệ nhân Hoàng Thị Khương ẢNH: TGCC

Trong căn phòng nhỏ đầy màu sắc của chỉ tơ và khung thêu ấy, tiếng cười của những học viên khuyết tật đôi khi vang lên ấm áp như ánh nắng. Và người nghệ nhân ưu tú ấy vẫn lặng lẽ ngồi bên các em, như người giữ lửa cho một nghề truyền thống, đồng thời cũng là người thắp lên hy vọng cho những số phận còn nhiều thiệt thòi.

Hơn nửa cuộc đời gắn bó với kim chỉ, chị Hoàng Thị Khương vẫn lặng lẽ gìn giữ nghề thêu như một phần máu thịt của mình. Ước mơ của chị cũng thật giản dị: có một phòng tranh nhỏ để lưu giữ những tác phẩm tâm huyết và mở rộng việc dạy nghề cho nhiều người khuyết tật hơn.

Từng trải qua những khó khăn của cuộc đời, chị hiểu hơn ai hết giá trị của nghị lực và sự đồng hành. Vì thế, bên cạnh những bức tranh thêu, điều chị đang miệt mài tạo dựng còn là niềm tin và cơ hội cho những người cùng cảnh ngộ.

Từ làng nghề Quất Động, người nghệ nhân khuyết tật ấy vẫn ngày ngày ngồi bên khung thêu, lặng lẽ dệt nên những sắc màu của hy vọng. Và từ những đường kim bình dị ấy, không chỉ những tác phẩm nghệ thuật được tạo nên, mà còn có cả những ước mơ, nghị lực và niềm tin đang được tiếp tục thắp sáng.