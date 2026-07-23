Báo Thanh Niên hỗ trợ người dân vùng rốn lũ Cao Bằng

Tham dự buổi lễ có nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Nông Quốc Hoàn, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng; đại diện MTTQ VN tỉnh Cao Bằng và lãnh đạo xã Cần Yên cùng đông đảo người dân.

Tại buổi lễ, nhà báo Trần Việt Hưng và ông Nông Quốc Hoàn đã trao tặng 42 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, đến 42 hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt trên địa bàn xã Cần Yên.

Món quà của sự sẻ chia

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Trần Việt Hưng chia sẻ rất xúc động khi đoàn công tác của Báo Thanh Niên được trở lại Cao Bằng - mảnh đất phên giậu, lá chắn bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của quốc gia. Nơi đây, các dân tộc anh em như Tày, Nùng, Dao, Mông... qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau sinh sống, bám bản, bám biên, vừa lao động sản xuất vừa sát cánh cùng các lực lượng chức năng gìn giữ từng cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhà báo Trần Việt Hưng trao quà tặng các hộ dân Ảnh: Đình Huy

Nhà báo Trần Việt Hưng trao quà tặng các hộ dân Ảnh: Đình Huy

Nhà báo Trần Việt Hưng khẳng định Báo Thanh Niên luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến tỉnh Cao Bằng. Trong nhiều năm qua, dấu chân của các thế hệ phóng viên, nhà báo Báo Thanh Niên đã in đậm trên khắp bản làng vùng cao nơi đây.

Chính vì vậy, khi nhận được thông tin bà con xã Cần Yên trong 2 năm liên tiếp phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, gần đây nhất là đợt mưa lớn trong hai ngày 30.6 - 1.7, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên cùng bạn đọc Báo Thanh Niên trên mọi miền đất nước, phối hợp cùng Ủy ban MTTQ VN tỉnh Cao Bằng trao tặng 42 phần quà hỗ trợ tới 42 hộ gia đình chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

"Chúng tôi hiểu rằng suất quà này tuy nhỏ so với những mất mát, vất vả mà bà con vừa trải qua, nhưng đó là tất cả tấm lòng, tình cảm, sự sẻ chia chân thành của bạn đọc Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm đối với người dân xã Cần Yên. Chúng tôi hy vọng phần quà nhỏ bé này sẽ góp thêm một phần nguồn lực, giúp bà con trang trải cuộc sống trước mắt, mua sắm lại vật dụng, khôi phục sản xuất và sớm ổn định lại sinh hoạt gia đình", nhà báo Trần Việt Hưng nói.

Ông Nông Quốc Hoàn trao quà tặng các hộ dân Ảnh: Đình Huy

Động lực để người dân vượt qua khó khăn

Tại buổi lễ, bà Nông Thị Lý, Phó chủ tịch UBND xã Cần Yên, cho biết xã hiện có 2.146 hộ dân, đây là địa bàn xã biên giới giáp với Trung Quốc, kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp và chăn nuôi.

Theo bà Lý, trong 2 năm qua, xã Cần Yên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Trong đợt mưa lũ năm 2025, cả xã thiệt hại hơn 53 tỉ đồng. Gần đây nhất, đợt mưa lớn kéo dài cũng khiến 42 nhà bị ngập, 7 nhà bị sạt lở đất, gần 600 ha lúa, hoa màu bị hư hại... Hàng loạt tuyến đường trục xã, liên xóm xuất hiện tình trạng sạt lở taluy dương, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Bà Lý khẳng định trong lúc người dân địa phương đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, sự quan tâm, đồng hành của Báo Thanh Niên có ý nghĩa thiết thực. Đây là tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. "Những phần quà được trao hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất", bà Lý nhấn mạnh.

Đứng trước cánh đồng ngô chết khô sau trận lũ vừa qua, ông Trịnh Văn Kim, Trưởng xóm Ngọc Sỹ, cho biết cánh đồng này vốn là nguồn sống của bà con trong xóm. Thế nhưng đợt mưa lũ cuối tháng 6 nước ngập trắng khoảng 1 tuần. Khi nước bắt đầu rút, người dân vội vã ra đồng với hy vọng vớt vát được chút gì đó, nhưng ngô đã hỏng hết. Ngoài cánh đồng lớn, đợt mưa lũ vừa qua cũng khiến 30/100 hộ dân trong xóm bị ngập trong vòng một tuần.

Ông Kim cho biết do địa phương thường xuyên xảy ra ngập lụt nên người dân nhận được sự quan tâm đặc biệt của địa phương và các cơ quan, tổ chức. Những món quà động viên của Báo Thanh Niên hôm nay sẽ là động lực để người dân vượt qua khó khăn.

Trong khi đó, anh Hứa Văn Khuấy (39 tuổi, người dân xóm Cần Nông, xã Cần Yên) cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã khiến gia đình anh thiệt hại nặng về tài sản và hoa màu. "Lúc khó khăn nhất, nhận được sự sẻ chia của Báo Thanh Niên và bạn đọc, chúng tôi rất xúc động. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Thanh Niên, những phần quà này không chỉ có giá trị vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin để gia đình vượt qua giai đoạn gian khó, sớm ổn định cuộc sống", anh Khuấy nói.