Báo Thanh Niên tổ chức mùa 5 giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời

Giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên là một hành trình như vậy.

Sau 4 mùa giải, sân chơi này đang chuẩn bị bước vào mùa thứ 5. Một mùa giải mới lại mở ra. Những người yêu pickleball lại có dịp gặp nhau. Nhưng điều quan trọng hơn, những tấm lòng lại có cơ hội cùng hướng về những đứa trẻ đã sớm chịu mất mát trong cuộc đời.

Một giải đấu. Nhiều nhịp cầu yêu thương mở ra.

Từ những mất mát, gieo lại niềm tin

Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" được Báo Thanh Niên khởi xướng từ tháng 9.2021, giữa những ngày đại dịch Covid-19 để lại những mất mát chưa từng có. Nhiều em nhỏ bỗng mất cha, mất mẹ. Có em mất cả cha lẫn mẹ. Tuổi thơ của các em bị phủ bóng bởi nỗi đau quá lớn.

Nhưng các em vẫn phải lớn lên. Vẫn phải đến trường. Vẫn cần một tương lai.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trao tiền bảo trợ 3 tháng đầu tiên cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", ngày 17.7.2023 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Vì thế, điều chương trình hướng đến không chỉ là một khoản tiền hỗ trợ. Đó là sự đồng hành lâu dài. Là giúp các em có thêm điều kiện ăn học. Là trao cho các em niềm tin rằng dù cuộc đời có những lúc khắc nghiệt, các em vẫn còn một cộng đồng ở bên.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao học bổng cho các em tại Trường tiểu học Tân Túc, Bình Chánh (TP.HCM) vào ngày 23.4.2023

ẢNH: NHẬT THỊNH

Qua thời gian, Cùng con đi tiếp cuộc đời đã trở thành một hành trình nhân ái bền bỉ. Hàng trăm trẻ mồ côi được bảo trợ. Nhiều em nhận học bổng, quà tặng và những khoản hỗ trợ thiết thực. Đằng sau mỗi phần quà là một lời nhắn giản dị: "Con cứ cố gắng học tập. Con đường phía trước, đã có nhiều người cùng con bước tiếp".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao quà trung thu cho các trẻ mồ côi tại Đầm Sen, TP.HCM vào ngày 24.9.2023

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của chương trình. Không để những mất mát của các em biến thành sự cô độc. Không để hoàn cảnh quyết định tương lai. Và quan trọng hơn, giúp các em hiểu rằng mình vẫn luôn được yêu thương.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên trao quà cho các em mồ côi do dịch Covid-19 ở TPHCM vào ngày 20.1.2024

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chơi thể thao để làm điều tử tế

Từ cuối năm 2024, một ý tưởng đẹp đã được Báo Thanh Niên biến thành hành động. Đó là đưa tinh thần thiện nguyện vào sân pickleball.

Thể thao vốn là nơi kết nối con người. Pickleball càng đặc biệt bởi tính cộng đồng, sự gần gũi và tinh thần giao lưu. Những người chơi có thể khác nhau về nghề nghiệp, tuổi tác, vị trí xã hội. Nhưng khi bước vào sân, họ cùng chia sẻ một niềm vui.

Và khi giải đấu gắn với "Cùng con đi tiếp cuộc đời", niềm vui ấy có thêm một ý nghĩa khác.

Bốn mùa giải đã qua là 4 dấu mốc của một hành trình đáng trân trọng. Từ 100 triệu đồng ở mùa đầu tiên tại Nha Trang, 112 triệu đồng ở mùa thứ hai tại TP.HCM, 150 triệu đồng ở mùa thứ ba tại Long Khánh, đến 400 triệu đồng ở mùa thứ tư, tổng số tiền đã lên tới hơn 750 triệu đồng dành để giúp đỡ trẻ mồ côi.

Hơn 750 triệu đồng ấy không chỉ là một con số.

Đó là tiền học. Là sách vở. Là những khoản chi phí ăn học. Là sự tiếp sức để những đứa trẻ không may mất đi người thân có thể tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.

Mỗi mùa giải đi qua, những con số lại lớn hơn. Quy mô giải đấu cũng lớn hơn. Nhưng điều đáng quý nhất vẫn là tinh thần ban đầu: chơi thể thao để làm điều tử tế.

Giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mùa 3 trao 50 suất học bổng, tổng trị giá 150 triệu đồng giúp 50 trẻ mồ côi ở Long Khánh, Đồng Nai vào tháng 6.2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Khi những người bạn cùng chung một tấm lòng

Sức sống của giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" không thể có được nếu thiếu những người đồng hành.

Đó là các doanh nhân. Là những nghệ sĩ. Là những vận động viên phong trào. Là những người yêu pickleball. Là những nhà hảo tâm và những người bạn của Báo Thanh Niên.

Tất cả đến với giải vì tình yêu thể thao, yêu pickleball. Nhưng rồi ở lại bởi tình yêu thương.

Có người thi đấu. Có người đóng góp kinh phí. Có người hỗ trợ quà tặng. Có người góp sức cho công tác tổ chức. Mỗi người một cách. Nhưng tất cả gặp nhau ở một điểm chung: mong muốn làm điều gì đó thiết thực cho trẻ em mồ côi.

Diễn viên Huy Khánh là một trong những người đồng hành bền bỉ từ mùa giải đầu tiên. Anh không chỉ góp mặt trên sân đấu mà còn cùng ban tổ chức kết nối nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và những người yêu pickleball. Sau 4 mùa giải, sự đồng hành ấy tiếp tục được nối dài với mong muốn mùa 5 sẽ có thêm nhiều người chung tay.

Đó cũng là điều làm nên nét riêng của giải.

Không ai đến với giải chỉ để thuần túy tìm một chiếc cúp. Bởi bên cạnh những chiếc cúp dành cho người chiến thắng, còn có một "chiếc cúp" khác. Chiếc cúp của lòng nhân ái. Của sự sẻ chia. Của niềm vui khi biết rằng một phần đóng góp của mình có thể giúp một đứa trẻ tiếp tục việc học.

Giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" - cúp PASSION002 trao 40 suất học bổng, tổng trị giá 400 triệu đồng giúp 40 trẻ mồ côi vào ngày 1.11.2025 tại sân Banger An Phú (phường Bình Trưng, TP.HCM) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mùa 5 và những điều tốt đẹp phía trước

Sau 4 mùa giải, "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đã có một cộng đồng riêng. Đó là cộng đồng của những người yêu pickleball và yêu những điều tử tế.

Từ Nha Trang đến TP.HCM. Từ Long Khánh trở lại TP.HCM. Mỗi nơi giải đấu đi qua đều để lại những kỷ niệm đẹp. Có những trận đấu căng thẳng. Có tiếng cười. Có những cái bắt tay. Có những bức ảnh lưu niệm.

Và có cả những khoảnh khắc khiến nhiều người lặng đi.

Đó là lúc những phần hỗ trợ được trao tận tay các em nhỏ. Là ánh mắt rưng rưng của người thân. Là niềm vui giản dị khi biết rằng khoản tiền hôm nay có thể giúp một em nhỏ mua sách vở, đóng học phí, trang trải những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Những khoảnh khắc ấy nhắc mỗi chúng ta rằng, thể thao không chỉ tạo ra sức khỏe. Thể thao còn có thể tạo ra sức mạnh cộng đồng.

Mùa 5 giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đang được chờ đợi với niềm tin ấy.

Một mùa giải mới sẽ có thêm những gương mặt mới. Những người bạn mới. Những doanh nghiệp mới. Những nghệ sĩ và vận động viên phong trào mới. Và hy vọng, sẽ có thêm nhiều tấm lòng cùng tham gia vào hành trình yêu thương này.

Ca sĩ Lương Gia Huy, Ben SaSa, Hoàng VK, Huy Khánh (từ trái qua phải) đồng hành tích cực cùng giải ẢNH: NHẬT THỊNH

Để chuyện tử tế không dừng lại ở một mùa giải

Điều đẹp nhất mà giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" có thể gửi gắm không nằm ở số tiền đã trao.

Điều đẹp nhất là câu chuyện tử tế được tiếp tục kể!

Một người góp một phần. Một doanh nghiệp góp một phần. Một nghệ sĩ rủ thêm một người bạn. Một vận động viên tham gia giải rồi kể cho những người khác về những đứa trẻ đang cần được giúp đỡ.

Cứ thế, lòng tốt được truyền từ người này sang người khác.

Đó là cách một giải thể thao trở thành một nhịp cầu xã hội.

Và cũng là cách cộng đồng có thể cùng nhau làm nên những điều lớn lao từ những việc rất giản dị.

Với trẻ mồ côi, điều các em cần không chỉ là sự hỗ trợ trong một ngày. Các em cần một hành trình dài. Cần kinh phí để ăn học. Cần những người tin vào khả năng của các em. Cần một cộng đồng không quay lưng trước những mất mát mà các em đã trải qua.

Bởi một khoản tiền có thể giúp một em nhỏ vượt qua một khó khăn trước mắt. Nhưng một vòng tay cộng đồng có thể giúp em có thêm niềm tin để bước xa hơn trong cuộc đời.

Vì thế, mùa 5 pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" không chỉ là mùa giải thứ 5.

Đó là lời hẹn tiếp tục.

Tiếp tục tinh thần thể thao. Tiếp tục sẻ chia. Tiếp tục kết nối. Và tiếp tục cùng những đứa trẻ mồ côi đi về phía tương lai.

Trên sân, những trận đấu rồi sẽ kết thúc. Những chiếc cúp rồi sẽ được trao. Nhưng hành trình yêu thương thì không có hồi kết.

Bởi khi một cú đánh có thể trở thành một nhịp cầu, khi một trận đấu có thể góp thêm một phần kinh phí cho một đứa trẻ đến trường, thì mỗi người tham gia giải đều có thể tự hào rằng mình đã làm được một điều thật đẹp.

"Cùng con đi tiếp cuộc đời", không chỉ là tên của một chương trình. Đó còn là lời nhắn gửi đến cộng đồng: hãy cùng nhau giữ lấy những điều tử tế. Hãy cùng nhau nâng bước những phận đời còn nhiều thiếu thốn. Và hãy để những đứa trẻ không may mất đi cha mẹ vẫn có thể tin rằng, phía trước các em luôn có một con đường.

Trên con đường ấy, các em không đi một mình.