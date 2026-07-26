Sôi nổi giải pickleball ủng hộ trẻ em nghèo ở Hàng Gòn, Đồng Nai

Sau thành công của mùa giải đầu tiên, DSP Summer Fruit Festival Pickleball Tournament chính thức trở lại với mùa giải lần thứ hai.

Lấy cảm hứng từ mùa hè và mùa trái cây đặc trưng của Hàng Gòn, giải đấu tiếp tục là nơi kết nối những người yêu pickleball, mang đến những trận đấu chất lượng, những khoảnh khắc đáng nhớ và lan tỏa tinh thần thể thao tích cực đến cộng đồng.

Những món quà ý nghĩa cho học sinh khó khăn

Đặc biệt hơn, không chỉ dừng lại ở một giải đấu, DSP Summer Fruit Festival còn là hành trình sẻ chia. Với tinh thần "Thi đấu hết mình – Lan tỏa yêu thương", toàn bộ kinh phí tổ chức chương trình đã được quy đổi thành những phần quà (hiện kim, quà tặng), gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hàng Gòn, TP. Đồng Nai.

Đây là hoạt động ý nghĩa được DSP Sport Center duy trì liên tục trong suốt 5 mùa giải, để mỗi mùa giải không chỉ tìm ra những nhà vô địch trên sân đấu mà còn góp phần mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Ông Nông Thanh Tuấn (Bí thư Đảng ủy P.Hàng Gòn) trao quà cho các em nhỏ ẢNH: BTC

Tại lễ khai mạc giải đấu, ông Nguyễn Văn Hoàng (Phó chủ tịch UBND P.Hàng Gòn) bày tỏ sự cảm kích và gửi lời tri ân đến các đơn vị tài trợ, các mạnh thường quân đã đồng hành cùng giải đấu để chung tay lan tỏa yêu thương đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Trong nhiều năm qua, các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân đã đồng hành cùng UBND phường Hàng Gòn trao nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho địa phương và các em trong quá trình vượt khó học tốt, góp phần chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn", ông Hoàng nhấn mạnh.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (bìa phải) và diễn viên Long Đẹp Trai gửi tặng các em nhỏ nhiều phần quà ý nghĩa ẢNH: BTC

Giải đấu pickleball DSP Summer Fruit Festival 2026 quy tụ 88 cặp vận động viên (VĐV) gia tranh tài ở 3 nội dung: đôi nữ 2.2, đôi tự do 2.5, đôi tự do 2.8. Đặc biệt, có nội dung giao lưu giữa 10 cặp VĐV là lãnh đạo P.Hàng Gòn và Báo Thanh Niên.

Một số hình ảnh ấn tượng trong giải đấu:

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng tham gia thi đấu ở nội dung đôi lãnh đạo ẢNH: BTC

Trao huy chương cho các VĐV đạt giải ở nội dung đôi lãnh đạo ẢNH: BTC

VĐV thi đấu ở nội dung đôi nữ 2.2 ẢNH: BTC

Phút giây vỡ òa trên sân bóng ẢNH: THẢO NHÂN

Chân dung các VĐV đạt giải ở nội dung đôi nữ 2.2 ẢNH: THẢO NHÂN

ẢNH: BTC