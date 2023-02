CLB Hà Nội: Ai san sẻ trọng trách ghi bàn với Văn Quyết?

CLB Hà Nội được dự đoán có mùa giải V-League 2023 khó khăn khi chia tay Đoàn Văn Hậu, thay 2 trong số 3 ngoại binh, đồng thời xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo với sự xuất hiện của HLV Bozidar Bandovic. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô vẫn khởi đầu tốt khi đánh bại CLB Hải Phòng để vô địch Siêu cúp quốc gia 2022, rồi giành 4 điểm trước các đối thủ mạnh như CLB Viettel và CLB Công an Hà Nội.‏

‏Điểm chung của cả 3 trận đấu là Văn Quyết đều để lại dấu ấn. Tiền vệ sinh năm 1991 kiến tạo cho Văn Kiên ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở trận gặp đội Hải Phòng, sút phạt đền thành công ở trận hòa đội Viettel 1-1, rồi ghi 2 bàn trong trận CLB Hà Nội thắng 2-0 trước đội Công an Hà Nội.

Văn Quyết đạt phong độ cao HÀ NỘI FC

‏4 trong số 5 bàn gần nhất của CLB Hà Nội in dấu giày Văn Quyết (3 bàn, 1 kiến tạo), bàn duy nhất không do cầu thủ này ghi hoặc kiến tạo là pha lập công của Lucao do Break vào lưới CLB Hải Phòng. ‏

‏Phong độ của Văn Quyết mang đến tín hiệu vui cho HLV Bandovic. Ở tuổi 32, Văn Quyết vẫn đang thi đấu rất ổn định. Tiền vệ mang áo số 10 là bộ não trong lối chơi của CLB Hà Nội với khả năng cầm bóng, điều nhịp và quan sát rất tốt. Anh đều đặn góp mặt trong các pha triển khai bóng, xuất hiện ở các điểm nóng đồng thời kiêm nhiệm luôn khâu kiến tạo và ghi bàn.‏

‏Dù vậy, sự phụ thuộc vào Văn Quyết luôn ẩn chứa rủi ro. Thủ quân sinh năm 1991 đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và vừa "cày ải" nguyên mùa giải 2022 mà không có thời gian nghỉ ngơi. ‏

‏Tần suất thi đấu liên tục bào mòn thể lực của Văn Quyết, và với lịch thi đấu rất dày, đặc biệt trong giai đoạn 2, khó đòi hỏi Văn Quyết phải chơi ổn định, ghi bàn đều đặn từ đầu đến cuối giải. Trong trường hợp Văn Quyết không ghi bàn, CLB Hà Nội cần những cầu thủ khác lên tiếng. ‏

‏Lucao là ngoại binh duy nhất mùa trước được giữ lại sân Hàng Đẫy. Cầu thủ người Brazil ghi 8 bàn sau 13 trận ở V-League, đạt hiệu suất săn bàn tốt. Từ sau thời của Oseni, CLB Hà Nội mới tìm được một ngoại binh ghi bàn đều đặn (trung bình tới 0,6 bàn/trận) như Lucao. Trong sơ đồ của HLV Chun Jae-ho trước đây hay HLV Bandovic hiện tại, Lucao đều đá tiền đạo mũi nhọn, có nhiệm vụ làm tường, đóng vai trò thu hút hậu vệ đối thủ để mở ra khoảng trống cho tuyến tiền vệ (nơi CLB Hà Nội có nhiều hảo thủ) xâm nhập.

Lucao ghi 8 bàn ở V-League 2022 HÀ NỘI FC

‏Đó là khác biệt trong cách dùng ngoại binh của CLB Hà Nội và các đội bóng khác. Tiền đạo ngoại không giữ vai trò trung tâm trong lối chơi, mà chỉ lôi kéo đối thủ. Nhiệm vụ ghi bàn san sẻ cho tất cả, không phụ thuộc vào cá nhân nào nên dù thay ngoại binh liên tục, nhưng CLB Hà Nội vẫn lên ngôi ở 3 trong 4 mùa giải V-League gần nhất.‏

‏Song, Lucao chưa ghi bàn nào ở V-League mùa này. Tiền đạo người Brazil chơi tốt ở mùa trước, một phần bởi chưa bị đối thủ nghiên cứu kỹ lối chơi. Lucao thi đấu khá đơn giản khi thuộc mẫu tiền đạo thuần chọn vị trí và dứt điểm, còn kỹ thuật và năng lực độc lập tác chiến chỉ ở mức độ vừa phải. ‏

‏Ngoại binh còn lại trên hàng công, William Henrique, lại ở thái cực ngược lại. Thay vì bám vòng cấm chờ bóng như Lucao, William di chuyển rộng, chịu khó rê dắt và tranh chấp, nhưng lại chưa mạnh ở khâu dứt điểm. Hai ngoại binh với các phẩm chất dị biệt có thể bổ sung cho nhau, nhưng đến thời điểm này, Lucao và William mới có 1 tình huống phối hợp ăn bàn duy nhất (ở trong trận Siêu cúp quốc gia). HLV Bandovic dĩ nhiên chờ đợi nhiều hơn thế.

William chưa để lại nhiều dấu ấn HÀ NỘI FC

‏Cùng có kinh nghiệm thi đấu dày dạn, với Lucao là 80 bàn sau 281 trận, còn William là 30 bàn sau 203 trận, CLB Hà Nội kỳ vọng bộ đôi ngoại binh người Brazil nhanh chóng lấy lại cảm giác ghi bàn ở V-League 2023. Bên cạnh Lucao và William, CLB Hà Nội còn những mũi công như Tuấn Hải (10 bàn sau 24 trận ở V-League 2022) hay Xuân Tú, cầu thủ có duyên ghi được vào sân từ ghế dự bị. ‏

‏Tuy nhiên, Tuấn Hải đang khát bàn thắng, kéo dài từ AFF Cup (8 trận không ghi bàn) nối sang 3 trận đầu trắng tay ở mùa giải này. Trong khi đó, Xuân Tú chưa từng ghi bàn đều đặn ở V-League. Tiền đạo 23 tuổi thuộc mẫu chớp thời cơ, tạo đột biến ở nửa sau trận đấu hơn là đóng góp nhiều vào lối chơi. ‏

‏Nhìn chung, CLB Hà Nội vẫn có hàng tiền đạo chất lượng từ ngoại binh đến nội binh, nhưng ngoại trừ Văn Quyết, các cầu thủ còn lại đều cần sớm thông nòng. Thể thức tách nhóm đua vô địch và trụ hạng ở giai đoạn 2 buộc các đội phải nhanh chóng vào guồng và tích lũy điểm số. Bài học ở mùa 2020 khi CLB Hà Nội khởi đầu chậm và phải trả giá bằng ngôi vô địch vẫn còn "nóng hổi". Đánh thức tiềm lực hàng công, đồng nghĩa đội Hà Nội có thể sớm bứt lên và thiết lập khoảng cách điểm số như V-League 2022. ‏