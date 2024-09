CLB Long An thoát hiểm sát giờ G: Thay HLV trưởng, không còn lo cảnh ‘ăn đong’

CLB Long An sẽ tiếp tục thi đấu ở các giải chuyên nghiệp mùa bóng 2024 - 2025 ẢNH: KHẢ HÒA

Trao đổi cùng Báo Thanh Niên, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Long An, ông Nguyễn Thành Thanh cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành thủ tục thành lập Công ty cổ phần thể thao Long An để tiếp nhận CLB Long An. Trước đó, đơn vị chủ quản trước đó là Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An đã đăng ký với BTC, VPF tiếp tục thi đấu ở giải hạng nhất và Cúp quốc gia mùa bóng 2024 – 2025.

Dù điều kiện còn khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tìm lối ra, vận động mở công ty mới duy trì đội bóng ở hạng chuyên nghiệp, với sự hợp sức của nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh trong đó có Hội doanh nhân trẻ tỉnh Long An".

Cũng theo ông Thanh trong ngày 10.9, HLV Phan Văn Giàu và 7 cầu thủ Long An đã bay lên tỉnh Gia Lai. Ông Giàu và các học trò đã có mặt ở Hàm Rồng hội quân cùng HLV trưởng Trịnh Duy Quang và nhóm 27 cầu thủ HAGL.

Đội U.21 LPBank HAGL vô địch giải U.21 quốc gia ẢNH: MINH TÚ

Theo kế hoạch, CLB Long An sẽ được dẫn dắt bởi HLV Trịnh Duy Quang là người vừa giúp U.21 HAGL xuất sắc vô địch giải U.21 quốc gia 2024.

Hai trợ lý của cựu trung vệ đội trưởng CLB HAGL sẽ là ông Phan Văn Giàu – biểu tượng của bóng đá Long An - và HLV Lương Trung Tuấn từng là trợ lý của Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL Vũ Tiến Thành tại CLB TP.HCM.

Trước đó, ông Quang và nhóm 27 cầu thủ trẻ của HAGL đã tập huấn được 9 ngày tại Hàm Rồng. Họ sẽ hội quân cùng nhóm 7 cầu thủ Long An để rèn quân, sàng lọc đội hình cho mùa giải mới.

Ông Thanh cho biết CLB Long An sẽ là sự kết hợp tăng cường giữa các cầu thủ và HLV của Long An và những cầu thủ U.21 HAGL. Học viện Hàm Rồng sẽ hỗ trợ cho đại diện miền Tây tập huấn trước mùa giải mới. Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang sẽ ăn ở và tập luyện tại Long An khi bước vào giải hạng nhất và Cúp quốc gia 2024 – 2025.

CLB Long An (đỏ) trong mùa bóng 2023 - 2024 ẢNH: KHẢ HÒA

Trước đó, Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An đã có công văn xin gửi trả đội bóng lại Sở VH-TT-DL Long An. Đại bản doanh Bến Lức của đội cũng đã trở thành địa điểm sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên trong tập đoàn Đồng Tâm của bầu Thắng.

CLB Long An đã từng gửi công văn đến VPF xin rút khỏi các giải chuyên nghiệp Việt Nam. May mắn đến phút cuối đội bóng đã được cứu khi CLB HAGL và Chủ tịch ngân hàng LPBank Nguyễn Đức Thụy chung tay hỗ trợ, giúp lứa U.21 HAGL vừa vô địch giải U.21 quốc gia có cơ hội cọ xát ở giải hạng nhất.

Được biết, ngoại trừ nguồn nhân lực và tài lực từ phía HAGL và LPbank, Công ty cổ phần thể thao Long An mới sẽ có Chủ tịch đến từ Hội Doanh nghiệp trẻ Long An, có sự góp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong tỉnh Long An.