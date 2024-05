CLB TP.HCM I đứt mạch toàn thắng, Hà Nội I 'chớp thời cơ' san bằng điểm số

Toàn thắng 5 trận, ghi đến 16 bàn và chỉ lọt lưới 1 bàn thua là chuỗi phong độ ấn tượng mà CLB TP.HCM I đang trình diễn tại giải nữ VĐQG. Không những vậy, sự kết hợp của cựu binh như Chương Thị Kiều, Thùy Trang cùng những nhân tố trẻ Thùy Linh, Diễm Huỳnh giúp nhà đương kim vô địch trình diễn lối đá tấn công đẹp mắt. Ở trận gặp CLB Than KSVN, HLV Đoàn Thị Kim Chi thể hiện rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm bằng việc tung ra đội mạnh nhất.



Với CLB Than KSVN, họ đặt mục tiêu có điểm ở trận cầu này. Bởi nếu thua trước CLB TP.HCM I, “giấc mộng” vô địch sẽ ngày càng xa vời với họ. Tuy nhiên, HLV Đoàn Minh Hải thừa nhận đội bóng của ông sẽ phải cải thiện hàng tấn công nếu muốn tạo nên bất ngờ.

CLB TP.HCM I (áo vàng) bất ngờ với cách nhập cuộc của CLB Than KSVN VFF

Trái với dự đoán sẽ chơi phòng ngự, CLB Than KSVN bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công. Những miếng đánh của CLB Than KSVN cũng đa dạng từ sút xa đến tạt cánh đánh đầu. Dù vậy, khâu dứt điểm vẫn là điểm yếu mà Nguyễn Thị Vạn và các đồng đội mắc phải.

Chơi chủ động trong hiệp 1 nhưng CLB Than KSVN không thể xuyên thủng mành lưới của TP.HCM I. Không những vậy, ở phút 18, lưới của Khổng Thị Hằng đã bất ngờ rung lên. Xuất phát từ tình huống phạt góc ở cánh trái, trung vệ Kim Yên bật cao đánh đầu đẹp mắt, mở tỷ số cho TP.HCM I.

Nhận bàn thua, CLB Than KSVN tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Thùy Dung rồi Trúc Hương có những cơ hội mười mươi để đưa trận đấu về vạch xuất phát nhưng tất cả đều không thể tận dụng được.

Các cầu thủ tốc độ của Than KSVN (áo đỏ) làm khó CLB TP.HCM I VFF

Thế trận hiệp 2 không có nhiều thay đổi khi CLB Than KSVN vẫn chơi tốt hơn so với CLB TP.HCM I ở mặt trận tấn công. Sau rất nhiều nỗ lực, đội bóng của HLV Đoàn Minh Hải cũng tìm được bàn gỡ hòa ở phút 55. Từ đường tấn công nhanh ở cánh trái, các cầu thủ Than KSVN có một loạt các tình huống đập nhả đẹp mắt. Bóng được đẩy xuống sát đường biên ngang và Thùy Dung tạt bóng chính xác để Thúy Hằng đánh đầu vào lưới CLB TP.HCM I.

Cũng phải nói thêm, tình huống này hàng thủ CLB TP.HCM I đã chơi không tốt khi để các chân sút đối phương phối hợp thoải mái. Tiếp đó, thủ thành Quách Thu Em cùng các trung vệ cũng không có sự liên lạc, tạo điều kiện cho Thúy Hằng của Than KSVN cân bằng tỷ số.

Sau bàn thắng của Thúy Hằng, trận đấu vẫn cởi mở với nhiều cơ hội chia đều cho đôi bên. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Với CLB TP.HCM I, mạch toàn thắng tại giải của họ đã dừng lại ở con số 5 trận. Dù vậy, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi hiện vẫn đứng đầu với 16 điểm sau 6 vòng đấu. Trong khi đó, CLB Than KSVN đánh mất cơ hội đòi lại vị trí thứ 3 từ tay CLB Thái Nguyên T&T. Dương Thị Vân và các đồng đội có cùng 11 điểm với Thái Nguyên T&T nhưng chấp nhận đứng thứ 4 vì kém chỉ số phụ.

CLB TP.HCM I đứt mạch toàn thắng nhưng vẫn dẫn đầu bảng VFF

Ở cặp đấu cùng giờ, CLB Hà Nội I thắng trận dễ dàng 4-1 trước CLB Sơn La. Trận thắng này cũng giúp đội bóng của HLV Đặng Quốc Tuấn tiếp tục đứng thứ 2, có cùng 16 điểm với đội đầu bảng là TP.HCM I.

Trong cuộc đọ sức giữa Hà Nội I và Sơn La, bất ngờ đã xảy ra khi CLB Sơn La vươn lên dẫn trước ở phút 21 do công của Thu Phương. Nhận "gáo nước lạnh", CLB Hà Nội I nhanh chóng lấy lại thế trận và có bàn gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp 1 do công của Hải Yến.

Hải Yến (áo đỏ, số 12) rực sáng với cú đúp VFF

Tiếp đà thăng hoa, đầu hiệp 2, Hải Yến hoàn tất cú đúp với bàn thắng từ chấm đá phạt đền nâng tỷ số lên 2-1. Ở các phút 66 và 75, đến lượt Vũ Thị Hoa và Thanh Thảo điền tên lên bảng tỷ số, khép lại trận thắng 4-1 cho CLB Hà Nội I.