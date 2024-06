Clip 2 nhóm nữ hỗn chiến, lái ô tô đâm nhiều lần vào đuôi xe khác

Ngày 7.6, một lãnh đạo UBND P.Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng của TP đang làm rõ vụ việc một nhóm nữ hỗn chiến trên đường phố và một người lái ô tô đâm vào xe của người khác xảy ra trên địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 6.6, tại một quán nhậu vỉa hè trên đường Ngô Quyền giao đường Nguyễn Đình Chiểu (P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm nữ trẻ. Nhiều người đi đường đã dùng điện thoại quay lại cảnh này.

Cảnh hỗn chiến giữa hai nhóm nữ trên đường phố CẮT TỪ CLIP

Theo một đoạn clip được đăng trên mạng xã hội, hai nhóm nữ lao vào đánh nhau gây náo loạn tuyến phố. Lúc này, dù có nhiều người can ngăn nhưng một cô gái trẻ chạy ra điều khiển xe ô tô màu đỏ đâm mạnh vào đuôi chiếc ô tô trắng đang dừng ở lề đường phía trước. Chưa dừng lại, chiếc xe màu đỏ tiếp tục lùi rồi đâm thêm một lần nữa vào chiếc xe trắng.

Chiếc xe màu đỏ húc vào đuôi xe màu trắng CẮT TỪ CLIP

Lãnh đạo P.Tân Lợi cũng cho biết ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường đã nhanh chóng có mặt kịp thời can thiệp, ngăn chặn vụ việc, không để xảy ra hậu quả lớn. Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.