Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Clip cầy vằn bỏ 'nhà gỗ', tự làm ổ sinh con như ngoài tự nhiên

Dương Lan
Dương Lan
09/05/2026 06:00 GMT+7

Một đoạn clip ghi lại cảnh cầy vằn lựa chọn làm ổ và sinh con ngoài khu chuồng bán hoang dã, thay vì sử dụng các ổ được bố trí sẵn trong hộp gỗ nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo clip dù khu vực nuôi đã chuẩn bị những hộp gỗ làm nơi trú ẩn an toàn, cầy vằn mẹ vẫn chủ động tìm một góc khuất bên ngoài khu chuồng bán hoang dã. Đây chính là cách mà loài cầy vằn hoang dã vẫn làm trong tự nhiên. Hành vi này xuất hiện ngay trong môi trường bảo tồn cho thấy cầy vằn vẫn giữ được những bản năng hoang dã vốn có.

Clip cầy vằn bỏ nhà gỗ, làm ổ sinh con như ngoài tự nhiên gây bất ngờ - Ảnh 1.

Cầy vằn tự làm ổ để sinh con trong khu vực bảo tồn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) cho biết cầy vằn mẹ sinh được 2 con cầy vằn con. Đơn vị đang theo dõi cầy vằn qua hệ thống camera và giữ không gian yên tĩnh để đảm bảo cả mẹ và bé có thể phát triển ổn định.

Hành vi tự làm ổ trong khu vực bảo tồn khiến nhiều người bất ngờ. Trong môi trường bán hoang dã, nhiều loài động vật thường có xu hướng tận dụng những nơi trú ẩn được con người chuẩn bị sẵn. Việc tự làm ổ để sinh con là tập tính quen thuộc của cầy vằn ngoài tự nhiên, tự tìm vị trí an toàn và làm tổ theo bản năng thay vì phụ thuộc vào "nhà có sẵn".

Clip cầy vằn tự làm ổ sinh con khiến nhiều người bất ngờ

"Những thay đổi này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong công tác bảo tồn cầy vằn, góp phần giúp loài từng bước thích nghi và tiến gần hơn với việc trở lại môi trường sống tự nhiên. Diễn biến trong mùa sinh sản của cầy vằn tiếp tục được chúng tôi theo dõi, ghi nhận", đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam cho hay.

Clip cầy vằn bỏ nhà gỗ, làm ổ sinh con như ngoài tự nhiên gây bất ngờ - Ảnh 2.

Cầy vằn mẹ mới sinh được 2 con cầy vằn con

ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Cầy vằn là một trong những loài cầy hiếm nhất trên thế giới ở Việt Nam. Chúng có đặc điểm nhận dạng là 4 sọc đen trên lưng, thức ăn yêu thích là giun đất, trái cây và côn trùng. Mùa sinh sản của cầy vằn thường bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 5. Cầy vằn bắc được xếp vào nhóm nguy cấp của Sách Đỏ của IUCN và hiện là một trong những loài thú ăn thịt nhỏ bị đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới.

Hiện Save Vietnam's Wildlife đang chăm sóc 27 con cầy vằn trong đó có tới 20 thành viên mới chào đời trong 2 năm vừa qua. Mỗi con sơ sinh được sinh ra là một bước tiến quan trọng, thắp lên hy vọng phục hồi quần thể cầy vằn trong tương lai.

Tin liên quan

Chim vạc rừng bị thương được giải cứu: Cần làm gì khi phát hiện?

Chim vạc rừng bị thương được giải cứu: Cần làm gì khi phát hiện?

Một con chim vạc rừng bị thương vừa được người dân phối hợp với Trung tâm Giáo dục thiên nhiên giải cứu, chăm sóc.

Cô gái cứu chim cú lợn gãy cánh, nuôi lớn với gương mặt hình trái tim đáng yêu

Loài chim quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam xuất hiện ngoài đồng, người dân tò mò

Khám phá thêm chủ đề

cầy vằn cầy vằn sinh con động vật hoang dã Sách đỏ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận