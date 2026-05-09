Clip cầy vằn bỏ 'nhà gỗ', tự làm ổ sinh con như ngoài tự nhiên

Theo clip dù khu vực nuôi đã chuẩn bị những hộp gỗ làm nơi trú ẩn an toàn, cầy vằn mẹ vẫn chủ động tìm một góc khuất bên ngoài khu chuồng bán hoang dã. Đây chính là cách mà loài cầy vằn hoang dã vẫn làm trong tự nhiên. Hành vi này xuất hiện ngay trong môi trường bảo tồn cho thấy cầy vằn vẫn giữ được những bản năng hoang dã vốn có.



Cầy vằn tự làm ổ để sinh con trong khu vực bảo tồn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) cho biết cầy vằn mẹ sinh được 2 con cầy vằn con. Đơn vị đang theo dõi cầy vằn qua hệ thống camera và giữ không gian yên tĩnh để đảm bảo cả mẹ và bé có thể phát triển ổn định.

Hành vi tự làm ổ trong khu vực bảo tồn khiến nhiều người bất ngờ. Trong môi trường bán hoang dã, nhiều loài động vật thường có xu hướng tận dụng những nơi trú ẩn được con người chuẩn bị sẵn. Việc tự làm ổ để sinh con là tập tính quen thuộc của cầy vằn ngoài tự nhiên, tự tìm vị trí an toàn và làm tổ theo bản năng thay vì phụ thuộc vào "nhà có sẵn".

Clip cầy vằn tự làm ổ sinh con khiến nhiều người bất ngờ

"Những thay đổi này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong công tác bảo tồn cầy vằn, góp phần giúp loài từng bước thích nghi và tiến gần hơn với việc trở lại môi trường sống tự nhiên. Diễn biến trong mùa sinh sản của cầy vằn tiếp tục được chúng tôi theo dõi, ghi nhận", đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam cho hay.

Cầy vằn mẹ mới sinh được 2 con cầy vằn con ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Cầy vằn là một trong những loài cầy hiếm nhất trên thế giới ở Việt Nam. Chúng có đặc điểm nhận dạng là 4 sọc đen trên lưng, thức ăn yêu thích là giun đất, trái cây và côn trùng. Mùa sinh sản của cầy vằn thường bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 5. Cầy vằn bắc được xếp vào nhóm nguy cấp của Sách Đỏ của IUCN và hiện là một trong những loài thú ăn thịt nhỏ bị đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới.

Hiện Save Vietnam's Wildlife đang chăm sóc 27 con cầy vằn trong đó có tới 20 thành viên mới chào đời trong 2 năm vừa qua. Mỗi con sơ sinh được sinh ra là một bước tiến quan trọng, thắp lên hy vọng phục hồi quần thể cầy vằn trong tương lai.