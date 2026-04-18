Clip cô dâu cố nín khóc thu hút gần 5 triệu lượt xem vì quá dễ thương

Khoảnh khắc bình thường bất ngờ "gây bão" mạng

Nhân vật chính trong clip là cô dâu Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (22 tuổi, ngụ tại tỉnh Đắk Lắk). Sau 3 ngày đăng tải, clip đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút 4,7 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu trong clip đang "gây bão" mạng ẢNH: NVCC

Trong clip, khi đứng tiễn nhà gái ra về sau tiệc cưới, Thảo Nguyên không giấu được sự xúc động. Tuy nhiên, thay vì để cảm xúc vỡ òa, cô lại áp dụng một mẹo khá ngộ nghĩnh: chu môi để giữ nước mắt không rơi thêm. Có lẽ chính hành động hồn nhiên, có phần ngộ nghĩnh và nhan sắc xinh đẹp của cô dâu đã thu hút nhiều người xem.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự khen ngợi: “Cô dâu dễ thương quá”, “Chu môi để nín khóc làm mình cũng mắc cười”, hay “Cô dâu này chu môi xinh nhất TikTok”...

Clip cô dâu chu môi để cố nín khóc hiện thu hút 4,7 triệu lượt xem

Chia sẻ với người viết, Thảo Nguyên cho biết khoảnh khắc trong clip diễn ra hoàn toàn tự nhiên. “Mình đã xúc động suốt từ lúc làm lễ nên đến khi thấy nhà gái ra về thì cảm xúc như vỡ òa. Sở dĩ mình chu môi là vì từng xem trên mạng thấy có mẹo này, với lại hôm đó bạn bè cũng trêu nếu có khóc thì nhớ chu môi nên cứ theo phản xạ mà làm vậy”, cô nàng kể.

Theo Thảo Nguyên, thời điểm được ghi lại trong video là lúc cô đã khóc khá nhiều trước đó. Khi nhìn sang thấy bạn bè cũng rưng rưng, cô càng cố kìm lại để không bật khóc thêm.

Thảo Nguyên rạng rỡ sánh vai bên chồng trong ngày cưới ẢNH: NVCC

“Xem lại clip, mình thấy đoạn đó mắc cười quá. Cả video phóng sự cưới đang rất cảm động mà đến khúc đó lại thành ra… buồn cười, nên mình đăng lên làm kỷ niệm thôi, không nghĩ lại được mọi người quan tâm nhiều đến vậy”, cô dâu nói.

Những cảm xúc chân thật phía sau sự dễ thương

Không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc đáng yêu gây cười, đoạn clip còn khiến nhiều người đồng cảm bởi những cảm xúc chân thật trong ngày cưới, thời điểm đánh dấu một bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Thảo Nguyên chia sẻ bình thường cô không phải là người dễ khóc. “Chỉ những dịp thật sự nhiều cảm xúc mình mới rơi nước mắt. Dù lấy chồng cùng quê, nhưng hôm đưa dâu mình vẫn rất xúc động, vì cảm nhận được tình cảm của gia đình hai bên và bạn bè dành cho mình”, Thảo Nguyên nói.

Thảo Nguyên cùng nhóm bạn thân trong ngày cưới ẢNH: NVCC

Sự xúc động của cô dâu cũng làm cho những có mặt lúc đó rưng rưng theo. Phạm Thị Kim Nguyên (22 tuổi), bạn thân của cô dâu, cho biết cả nhóm đã không giấu được nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc đó.

“Lúc bạn khóc, tụi mình đứng cạnh cũng khóc theo. Chơi với nhau 16 năm rồi nên coi nhau như chị em ruột, thương lắm. Nhìn bạn cố nín khóc bằng cách chu môi thì vừa thương vừa thấy buồn cười”, Kim Nguyên chia sẻ.

Theo người bạn này, ngoài đời Thảo Nguyên vốn là người hoạt bát, dễ thương nên những hành động “đáng yêu” như vậy không phải là hiếm. “Tụi mình thấy quen rồi nên cũng khá bất ngờ khi khoảnh khắc ấy được nhiều người chú ý và khen ngợi đến vậy”, cô nói thêm.

Kim Nguyên (phải) là bạn thân 16 năm của cô dâu ẢNH: NVCC

Với Thảo Nguyên, điều khiến cô vui nhất không phải là sự nổi tiếng bất ngờ, mà là việc khoảnh khắc nhỏ của mình có thể mang lại cảm xúc tích cực cho nhiều người. “Mình đọc bình luận thấy rất vui, vì mọi người đón nhận theo hướng nhẹ nhàng, dễ thương. Đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ trong ngày cưới của mình”, cô chia sẻ.

Cô dâu trẻ cũng bày tỏ quan điểm: “Ngày cưới là một ngày rất quan trọng, nhưng cũng chỉ có một lần trong đời. Vì vậy, mình nghĩ ai cũng mong thoải mái thể hiện cảm xúc thật của mình, dù là cười hay khóc”.