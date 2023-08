Clip dàn dựng, gây ảnh hưởng xấu trên mạng xã hội sẽ bị xử lý

Liên quan đến vụ việc đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, bị đăng clip cắt ghép, dàn dựng, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.