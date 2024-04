CMC đồng hành cùng các doanh nghiệp Sao Đỏ đẩy mạnh bảo mật CNTT

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo, các chuyên gia về bảo mật của CMC Cyber Security và đại diện các doanh nghiệp CLB doanh nhân Sao Đỏ. Sự kiện được tổ chức nhằm mục tiêu nâng cao ý thức, trách nhiệm và khả năng chủ động phòng ngừa rủi ro bảo mật từ phía các đại diện doanh nghiệp CLB Sao Đỏ, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam gần đây gặp phải các cuộc tấn công ransomware nghiêm trọng gây ra sự ngưng trệ hệ thống CNTT.

Với chủ đề bảo mật thông tin nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cũng như sự chủ động phòng ngừa cho các đại diện doanh nghiệp của CLB Sao Đỏ, chuyên gia bảo mật CMC Cyber Security đã chia sẻ những kinh nghiệm thực chiến từ việc ứng cứu sự cố, đem đến cái nhìn sâu sắc về cách thức phòng chống và giảm thiểu rủi ro từ các mối đe dọa mạng.



Ông Nguyễn Trần Hiếu (đứng) - Trưởng phòng vận hành sản phẩm CMC Cyber Security, phát biểu tại sự kiện

CTV

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trần Hiếu - Trưởng phòng vận hành sản phẩm CMC Cyber Security cho biết: “Với những trường hợp chưa bị tấn công, đội ngũ CNTT của đơn vị cần cập nhật các bản vá bảo mật thường xuyên, đánh giá rủi ro và lập các kế hoạch ứng phó, từ đó thực hiện kiểm tra bảo mật song song với việc luôn sao lưu dữ liệu. Yếu tố con người các doanh nghiệp cũng cần chú trọng thông qua đào tạo nhân viên về an toàn thông tin và nhận biết các mối đe dọa phổ biến. Với những đơn vị rơi vào tấn công, doanh nghiệp cần bình tĩnh để nhanh chóng áp dụng kế hoạch ứng phó sự cố đã chuẩn bị từ trước song song với việc cô lập các hệ thống bị ảnh hưởng để ngăn chặn sự lây lan và sử dụng backup dữ liệu để phục hồi hệ thống bị ảnh hưởng. Đồng thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật đã được xác định nếu có”.

Tham dự chương trình, đại diện từ PV Oil, ông Nguyễn Hoàng Bảo - Trưởng ban CNTT Tổng công ty Dầu PVOIL cũng đã chia sẻ về trường hợp hệ thống CNTT của họ bị tấn công trong thời gian vừa qua, từ đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có sự chuẩn bị và phản ứng kịp thời.

Ông Lê Phụng Thắng - Phó chủ tịch CLB doanh nhân Sao Đỏ cho biết: “Buổi chia sẻ diễn ra kịp thời trong bối cảnh vấn đề ransomware đang trở nên cấp thiết. Qua đây, các thành viên CLB Sao Đỏ hiểu rất rõ tầm quan trọng của an ninh mạng và đã trang bị được nhiều kiến thức để đảm bảo an toàn an ninh thông tin, từ đó điều chỉnh tại doanh nghiệp sao cho phù hợp với tình hình mới”.

Sự kiện này không chỉ là cơ hội để các đại diện doanh nghiệp Sao Đỏ học hỏi và trao đổi kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật, mà còn giúp họ cập nhật những kiến thức mới nhất và thực tế nhất về an ninh an toàn thông tin. Buổi chia sẻ đã tập trung vào việc trang bị cho các nhân sự kiến thức về các tiêu chuẩn an toàn thông tin quốc tế, cũng như kỹ năng thực tế để đối phó với các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi.

CMC Cyber Security cam kết tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển một hệ thống bảo mật thông tin vững mạnh, nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu và hoạt động kinh doanh của mình trong kỷ nguyên số.