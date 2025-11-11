CMC ký hợp tác chiến lược, đẩy mạnh đào tạo, R&D và hạ tầng viễn thông

Theo thỏa thuận, hợp tác được cấu trúc trên ba trụ cột: Đào tạo - phát triển nguồn nhân lực theo khung năng lực số gắn chuẩn quốc tế và yêu cầu nhiệm vụ quân sự; Nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ với các chủ đề trọng tâm như AI–IoT, cloud, an toàn - an ninh mạng; Hợp tác, phát triển hạ tầng viễn thông, kế thừa kết quả các văn kiện trước đây và mở rộng ở những hạng mục phù hợp.



CMC và Binh chủng Thông tin liên lạc ký hợp tác chiến lược, cam kết 3 trụ cột về nhân lực, R&D, hạ tầng Ảnh: CTV



Hai bên cũng thống nhất một chương trình 100 ngày sau lễ ký để chốt khung đào tạo 2026, hoàn thiện thiết kế Digital Lab/Cyber Range và rà soát danh mục hạ tầng viễn thông hợp tác. Triết lý chung: "làm thật - đo thật - báo cáo thật".

Đại diện CMC tại buổi ký kết, ông Ngô Trọng Hiếu nhìn nhận hợp tác nhiều năm qua giữa hai bên đã hình thành nền tảng tin cậy và năng lực phối hợp trên thực địa. Thỏa thuận mới "chuyển quan hệ sang chế độ vận hành có kiểm đếm", tập trung ba mũi nhọn nhân lực, R&D và hạ tầng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Trung Chính của CMC cũng nhấn mạnh tính cam kết dài hạn và tính hiệu quả của hợp tác. Theo ông Chính, môi trường quân đội với kỷ luật nghiêm minh là "phòng thí nghiệm tác phong" độc đáo cho doanh nghiệp công nghệ vận hành chuẩn quốc tế. "CMC cam kết đồng hành lâu dài, ưu tiên an toàn - bảo mật - hiệu quả, làm đến nơi đến chốn. Thỏa thuận này không chỉ mở hợp tác kỹ thuật mà còn định hình phong cách thực thi cho các dự án có độ tin cậy cao", ông Chính nói, đồng thời khẳng định việc đo lường định kỳ là yêu cầu bắt buộc trong mọi cấu phần.