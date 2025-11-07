CMC kỳ vọng đầu tư khu đô thị khoa học công nghệ cao tại Cần Giờ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo CMC đã giới thiệu về Trung tâm dữ liệu CMC Tân Thuận, một trong những trung tâm dữ liệu hiện đại hàng đầu Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng TP.HCM trong việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành một trong những trung tâm dịch vụ AI toàn cầu.

Phó tổng giám đốc CMC Telecom Đinh Tuấn Trung giới thiệu với đoàn công tác Thành ủy TP.HCM về Trung tâm dữ liệu CMC Tân Thuận

Ảnh: CTV



CMC đề xuất lãnh đạo TP.HCM tạo điều kiện giới thiệu quỹ đất từ 10 - 20 ha để tập đoàn đầu tư xây dựng phân hiệu Trường đại học CMC tại TP.HCM, với định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

CMC cũng báo cáo về dự án Khu đô thị Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (CCS HCM) dự kiến đề xuất đầu tư tại Cần Giờ, quy mô 100 - 200 ha, tổng vốn khoảng 10.000 - 20.000 tỉ đồng. Dự án hướng tới hình thành khu công nghệ thông tin tập trung gồm các phân khu R&D, trung tâm dữ liệu, khu phát triển công nghệ số (AI, Big Data, Blockchain…), khu đào tạo, văn phòng, nhà ở và dịch vụ hỗ trợ.

Ngoài ra, CMC cũng trình bày danh mục thí điểm 2026 - 2028 với các nền tảng "made by CMC" như C-Agent (trợ lý ảo tự động hóa quy trình), C-LS (AI rà soát văn bản quy phạm), giải pháp điều hành số, camera AI, tài liệu số thông minh, xếp hạng chuyển đổi số, dữ liệu thuế mở, hạ tầng đám mây riêng và bảo đảm an ninh thông tin theo cấp độ.



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh và định hướng công nghệ của CMC, đặc biệt là nỗ lực phát triển các năng lực AI lõi "Make in Vietnam, Made by CMC". Ông ghi nhận toàn bộ kiến nghị của doanh nghiệp, khẳng định Thường trực Thành ủy sẽ theo dõi, đôn đốc sát sao để các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu lộ trình triển khai cụ thể, ưu tiên những mô hình thí điểm tạo tác động nhanh cho dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế số của TP.HCM.