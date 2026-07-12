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Đời sống Cộng đồng

Có 1 người trúng độc đắc vé số Vietlott Mega 6/45 tối 12.7

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Tối 12.7, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền là 16,8 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 12.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01535 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 06 – 09 – 11 – 17 – 35 – 44.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 16.835.595.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 29 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.301 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 20.527 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Lại có thêm 1 người trúng độc đắc vé số Vietlott Mega 6/45 tối 12.7 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 12.7

Trước đó, tối 5.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01532 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 01 – 05 – 13 – 29 – 32 – 35.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 18.621.098.500 đồng.

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