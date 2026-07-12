Người trúng độc đắc 102,8 tỉ đồng Vietlott tối 11.7 ở tỉnh nào?

Lúc 18 giờ 30 hôm qua 11.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01370 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối qua là: 09 – 17 – 20 – 33 – 41 – 42 và số cộng thêm là 40.

Trong phiên xổ số tối qua xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 102.862.626.150 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận có 1 người trúng với số tiền cộng dồn là 4.564.759.400 đồng. Ngay sau khi xác định được 2 người trúng, lập tức giải độc đắc Jackpot 1 và Jackpot 2 liền quay về con số ban đầu là 30 tỉ và 3 tỉ đồng.

Trong sáng nay, Vietlott đã xác định 2 tờ vé số trúng giải độc đắc (Jackpot 1) và giải Jackpot 2 này đều được bán ra tại tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả xổ số Vietlott tối 11.7

Trước đó, vào tối 26.5, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01350 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 01 – 14 – 15 – 19 – 23 – 34 và số cộng thêm là 29.

Trong phiên xổ số này xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 83.319.176.100 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận có 2 người cùng trúng với số tiền cộng dồn là 5.957.364.550 đồng. Ở giải Jackpot 2, số tiền thưởng cho mỗi người trúng là 2.978.682.275 đồng.