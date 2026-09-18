Có 2 bằng đại học, cô gái 31 tuổi vẫn quyết định học lại nghề hướng dẫn viên

Tại hội nghị Hợp tác doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo do Trường cao đẳng Du lịch Huế tổ chức ngày 18.9, hình ảnh nữ sinh viên Trần Thị Trang (31 tuổi, quê Nghệ An) đứng trên khán đài tự tin phát biểu trong vai trò tân chủ nhiệm CLB Hướng dẫn viên trẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Sự chín chắn, tác phong chững chạc cùng nụ cười rạng rỡ của chị Trang khác biệt rõ nét so với các bạn sinh viên trẻ tuổi xung quanh.

Quyết định táo bạo

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành nữ sinh năm 2 ngành hướng dẫn du lịch, chị Trang từng sở hữu 2 tấm bằng đại học ngành sư phạm và luật của Đại học Huế.

Sở hữu 2 tấm bằng cử nhân sư phạm và luật, chị Trần Thị Trang vẫn quyết định rẽ hướng sang học nghề hướng dẫn viên du lịch để sống đúng với đam mê

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị cho hay năm 2015, sau khi ra trường, chị đã có 2 năm đứng trên bục giảng tại một trường THPT ở Huế. Nhớ lại quãng thời gian đó, chị Trang trải lòng: "Sau 2 năm đứng trên bục giảng mình mới nhận ra nghề sư phạm chưa thực sự phù hợp với mình. Lúc đó mình học sư phạm và đi dạy là bởi vì mẹ muốn mình có công việc ổn định. Nhưng bản thân mình lại muốn thứ khác. Là người hoạt ngôn, thích sự năng động và trải nghiệm, mình muốn một công việc đi đây đi đó".

Rời ngành giáo dục, chị Trang cầm tấm bằng cử nhân luật thứ 2 chuyển sang làm việc cho một văn phòng luật sư. Nhưng khát khao được đi, được trải nghiệm và sống đúng với tính cách chưa bao giờ tắt.

Một quyết định táo bạo nhen nhóm trong cô gái gần 29 tuổi lúc đó là tìm hiểu và học lại từ đầu một nghề đúng với sở thích.

Ban đầu, chị Trang tính theo học tiếp tại Trường Du lịch (Đại học Huế). Nhưng tự nhận thấy không còn quá nhiều thời gian để trải qua 4 năm đại học nữa, chị quyết định chọn hệ đào tạo cao đẳng 3 năm tại Trường cao đẳng Du lịch Huế theo lời khuyên của những người đi trước.

Chị bộc bạch: "Mình muốn học nghề thật nhanh để có thể sớm đi thật nhiều, nói thật nhiều và tham gia hoạt động thật nhiều".

Biến hoài nghi thành động lực sống hết mình

Quyết định học lại khi chuẩn bị bước sang tuổi 30 của chị Trang không tránh khỏi những lo lắng từ gia đình và người thân. Chị nhớ lại, thời điểm đó nhiều câu hỏi dồn dập đặt ra với chị. Liệu lựa chọn này có sai? Hai tấm bằng đại học trước đó có bị bỏ phí hay không?

Khi bạn bè đồng trang lứa đều đã ổn định gia đình, công việc, chị Trang lại quay về điểm xuất phát.

"Tuy nhiên với mình, mỗi khoảng thời gian đều tạo nên những điều giá trị, những năm học ở sư phạm và luật đã cho mình những trải nghiệm và kinh nghiệm để hôm nay mình áp dụng cho hiện tại, khiến cuộc sống của mình trở nên tự tin hơn", chị Trang nói.

Trở lại đời sinh viên lần thứ 2, chị Trang cảm nhận rõ sự nhiệt huyết và nguồn năng lượng tươi mới.

Chị không giấu nổi sự hào hứng: "Mình được trẻ lại, bởi thời sinh viên trước đó mình chỉ dừng lại ở việc đi học rồi về nhà, không tham gia hoạt động gì ở trường, thanh xuân trôi qua một cách lãng phí. Bây giờ được quay trở lại nên đã sống lại thời thanh xuân bằng một cách khác, được cống hiến, được làm việc với các bạn trẻ, được vui, được chơi nên thấy rất là vui và đầy nhiệt huyết".

Đây cũng là ngày đầu nhà trường ra mắt CLB Hướng dẫn viên trẻ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Không chỉ năng nổ trong học tập, hiện tại chị Trang còn đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm của 3 CLB tại trường, gồm CLB Hướng dẫn viên trẻ, CLB Truyền thông và CLB Văn nghệ.

Đây cũng là ngày đầu nhà trường ra mắt CLB Hướng dẫn viên trẻ, là một trong những hoạt động trọng tâm nằm trong khuôn khổ hội nghị Hợp tác doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo của Trường cao đẳng Du lịch Huế.

CLB là môi trường thực hành nghiệp vụ thiết thực, giúp chị Trang và các bạn học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng thuyết minh, xử lý tình huống và hình thành tác phong chuyên nghiệp.

Tại hội nghị, nhà trường và các đại biểu còn tập trung thảo luận sâu về nhu cầu nhân lực thực tế, tiêu chuẩn vị trí việc làm và các giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo.

Trường cao đẳng Du lịch Huế ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cũng trong dịp này, Trường cao đẳng Du lịch Huế đón nhận Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp chu kỳ 3 với kết quả xuất sắc 94/100 điểm.

Nhằm tiếp tục mở rộng mạng lưới thực hành và tạo đầu ra ổn định cho người học, nhà trường ký kết thỏa thuận hợp tác cùng 8 doanh nghiệp, tổ chức lớn trong các lĩnh vực du lịch, khách sạn, dịch vụ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.