Có 68% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn

Ngày 16.10, tại TP.HCM, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi và Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức Diễn đàn "Vai trò của nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn văn minh".



Mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 80% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn ẢNH: T.N

Ông Giáp Mai Thùy, Phó trưởng phòng Quản lý Nước sạch nông thôn, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết: Công tác cấp nước sạch nông thôn trong giai đoạn vừa qua đã góp phần quan trọng giúp đạt được các chỉ tiêu về nước sạch trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (2021 - 2025). Công tác chuyển đổi số trong quản lý cấp nước sạch nông thôn được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Các đơn vị đã nghiên cứu và ứng dụng nhiều giải pháp như giám sát chất lượng nước trực tuyến, công nghệ bể lọc tiếp xúc sinh học để xử lý nguồn nước nhiễm hữu cơ và amoni, vật liệu lọc đa tầng, kết hợp năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng trong cấp nước hộ gia đình.

Kết quả, đến nay, toàn quốc có khoảng 68% hộ dân nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn, trong đó 60% hộ dân sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung, còn 8% hộ dân được cấp nước từ hệ thống cấp nước hộ gia đình.

Ông Lương Văn Anh, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh: Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt nông thôn vẫn tăng đều qua các năm. Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phấn đấu 80% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo nghị định mới về quản lý nước sạch nông thôn, trong đó quy định rõ từ khâu đầu tư, quản lý vận hành đến cơ chế huy động vốn xã hội hóa. Nghị định này kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập hiện nay, tạo hành lang pháp lý thông suốt để thu hút doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ nước sạch.

Nhà báo Vũ Minh Việt, Phó tổng biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Nước sạch và vệ sinh không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng, chất lượng sống nông thôn và môi trường an toàn cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế nông nghiệp xanh - sạch - tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, trong đó đặc biệt là vai trò chủ động của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, người dân cũng như báo chí và truyền thông.