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Giới trẻ

Cô bé 13 tuổi giành vé dự piano quốc tế Piara 2026

Thanh Nam
Thanh Nam
05/06/2026 11:41 GMT+7

Từ niềm yêu thích được mẹ vun đắp, Võ Ngọc Phương Nhi từng bước chinh phục nhiều cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế. Mới đây, em xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết cuộc thi Piano quốc tế Piara 2026 tại Nhật Bản.

Từ những phím đàn đầu tiên đến cuộc thi Piano quốc tế 

Những ngày gần đây, niềm vui lớn đến với gia đình em Võ Ngọc Phương Nhi (học sinh lớp 7 Trường tiểu học phổ thông liên cấp Vinshool Grand Park Cambrige, TP.HCM), khi nữ sinh chính thức nhận tin trúng tuyển vòng chung kết cuộc thi Piano quốc tế Piara 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 27.7 - 31.7.

Nữ sinh lớp 7 giành vé dự vòng chung kết Piano quốc tế Piara 2026 - Ảnh 1.

Võ Ngọc Phương Nhi giành vé dự chung kết Piano quốc tế tại Nhật Bản

ẢNH: THANH NAM

Đằng sau thành tích đáng tự hào ấy là hành trình nhiều năm bền bỉ theo đuổi âm nhạc của cô học trò 13 tuổi. Phương Nhi cho biết cơ duyên đến với piano bắt nguồn từ chính gia đình. "Mẹ và gia đình là nguồn cảm hứng đưa em đến với bộ môn piano này", em nói.

Nữ sinh lớp 7 giành vé dự vòng chung kết Piano quốc tế Piara 2026 - Ảnh 2.

Nữ sinh lớp 7 còn có năng khiếu hát, nhảy, múa và có ước mơ trở thành ca sĩ

ẢNH: THANH NAM

Từ những buổi đầu làm quen với phím đàn, cô bé nhanh chóng bị cuốn hút bởi âm thanh đặc biệt của piano."Em yêu thích piano vì âm thanh của cây đàn rất hay và truyền cảm. Piano giúp em thể hiện cảm xúc của mình qua âm nhạc, đồng thời mang lại cho em niềm vui và sự thư giãn, nên em đã gắn bó với nó đến tận bây giờ", nữ sinh chia sẻ.

Có lẽ cũng chính vì thế mà theo thời gian, piano không còn đơn thuần là một môn học năng khiếu. "Khi em thả mình vào những nốt nhạc mà mình đánh, em nhận ra âm nhạc không chỉ là sở thích mà chính là đam mê thực sự của mình", Phương Nhi bộc bạch.

  • Ở tuổi học trò, Phương Nhi đã sở hữu bảng thành tích âm nhạc đáng nể. Có thể kể như: 
  • Đạt chứng chỉ ABRSM Grade 3 (cấp độ số 3 trong hệ thống 8 cấp độ kiểm tra và đánh giá năng lực âm nhạc (thực hành hoặc lý thuyết) của ABRSM (Hội đồng Liên hiệp các Trường Âm nhạc Hoàng gia Anh), 
  • Đoạt giải nhất độc tấu piano tại cuộc thi I Can Show năm 2023, 
  • Giải vàng cuộc thi ABRSM Piano Competition (Malaysia) bảng A năm 2025.
  • Đoạt huy chương vàng cuộc thi ZhongSin International Music Competition 2025, 
  • Huy chương vàng Festival Piano toàn quốc 2025 
  • Huy chương vàng Festival Piano toàn quốc 2026…

Để nuôi dưỡng đam mê ấy, mỗi ngày nữ sinh dành từ 45 phút đến 1 giờ 30 phút cho việc luyện đàn. Những hôm lịch học dày đặc hoặc cảm thấy mệt mỏi, em có cách riêng để duy trì việc tập luyện. "Em sẽ chia nhỏ thời gian, tập khoảng 15 phút mỗi lần để giảm mệt mỏi và căng thẳng", em cho biết.

Để có được những thành quả hôm nay không phải là điều dễ dàng. Phương Nhi cho biết thử thách lớn nhất chính là duy trì sự kiên trì và sắp xếp thời gian luyện tập đều đặn mỗi ngày.

Nữ sinh lớp 7 giành vé dự vòng chung kết Piano quốc tế Piara 2026 - Ảnh 4.

Phương Nhi được mẹ truyền cảm hứng chơi piano

ẢNH: GIA ĐÌNH PHƯƠNG NHI CUNG CẤP

Muốn trở thành một ca sĩ

Không chỉ học tốt âm nhạc, Phương Nhi còn là học sinh giỏi của trường. Nữ sinh có biệt tài chơi piano này vừa kết thúc năm học với danh hiệu học sinh giỏi.

"Em thường ưu tiên hoàn thành việc học ở trường trước, sau đó dành thời gian cố định mỗi ngày để luyện đàn. Việc sắp xếp hợp lý giúp em cân bằng giữa học văn hóa và học nhạc, đồng thời đạt hiệu quả tốt hơn trong cả hai lĩnh vực", em chia sẻ.

"Việc được tham dự một cuộc thi quốc tế tại Nhật Bản là cơ hội rất đặc biệt đối với em. Đây không chỉ là dịp để em thử sức và học hỏi từ các thí sinh khác mà còn giúp em tự tin hơn, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và có những kỷ niệm đáng nhớ", tài năng piano nhỏ tuổi nói.

Nữ sinh lớp 7 giành vé dự vòng chung kết Piano quốc tế Piara 2026 - Ảnh 5.

Theo Phương Nhi, được tham dự một cuộc thi quốc tế tại Nhật Bản là cơ hội rất đặc biệt để thử sức và học hỏi từ các thí sinh khác cũng như giúp bản thân tự tin hơn, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm...

ẢNH: THANH NAM

Dù đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, nữ sinh lớp 7 vẫn giữ cho mình những ước mơ rất giản dị. "Trong tương lai, em muốn trở thành một ca sĩ. Em mong có thể tự đệm đàn piano và hát những bài hát mình yêu thích để mang âm nhạc đến với nhiều người hơn", Phương Nhi chia sẻ và bật mí, ngoài piano còn có nhiều năng khiếu nghệ thuật khác như hát, nhảy, múa...

Phương Nhi thể hiện tài năng piano với tác phẩm (Dances of the Dolls - Vũ điệu búp bê) của tác giả Dmitri Dmitrievich Shostakovich (Nga)

Bà Nguyễn Thuỵ Mai Thảo, cô giáo trực tiếp giảng dạy piano cho Phương Nhi, nhận xét: "Phương Nhi có khả năng đọc nhạc tốt, nắm vững cả khóa sol và khóa fa, đồng thời nhận biết chính xác các dấu hóa. Khả năng đọc và phân biệt các hình tiết tấu được thực hiện tốt, thể hiện sự hiểu biết vững vàng về ngôn ngữ âm nhạc. Kỹ thuật ngón tay chắc chắn, có lực, độ linh hoạt và sự nhanh nhẹn tốt khi thực hiện các bài tập cũng như tác phẩm. Phương Nhi có khả năng ghi nhớ và tiếp thu bài học nhanh, đồng thời thể hiện tinh thần tự giác, chủ động luyện tập tại nhà".

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