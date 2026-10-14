Cô bé 15 tuổi chăm cha bệnh tật, nghệ sĩ trích tiền túi hỗ trợ

Tập 208 Mái ấm gia đình Việt có sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa, với khách mời là á hậu Mâu Thủy và ca sĩ Đạt Long Vinh. Câu chuyện của Đỗ Thị Trâm (15 tuổi, ở Đồng Tháp), cô bé sớm phải gánh vác việc nhà và chăm sóc người cha mất khả năng lao động, khiến các nghệ sĩ xúc động.

Ước mơ giản dị của cô bé mồ côi mẹ

Mồ côi mẹ từ nhỏ, Đỗ Thị Trâm hiện sống cùng cha là anh Đỗ Hoàng Giang (55 tuổi) tại Đồng Tháp. Sau biến cố mất vợ, anh Giang gặp tai nạn ngã giàn giáo trong lúc làm việc, bị chấn thương nghiêm trọng và mất hoàn toàn khả năng lao động. Không có điều kiện chữa trị kịp thời, sức khỏe anh ngày càng suy kiệt, thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau kéo dài.

Hoàn cảnh của Đỗ Thị Trâm khiến các nghệ sĩ không khỏi xót xa Ảnh: NSX

Không còn nguồn thu nhập từ lao động, hai cha con sống dựa vào khoản trợ cấp hộ nghèo 500.000 đồng mỗi tháng cùng gạo và nhu yếu phẩm do bà con hỗ trợ. Gia đình còn khoản nợ 10 triệu đồng từ chi phí chữa bệnh trước đây, mỗi tháng phải trả khoảng 65.000 đồng tiền lãi. Căn nhà được xây tặng cũng đã xuống cấp, ẩm thấp, khu vực bếp thường xuyên bị dột mỗi khi trời mưa.

Ở tuổi 15, khi bạn bè còn được cha mẹ chăm lo, Trâm đã phải tự quán xuyến nhiều việc trong gia đình. Mỗi sáng, em dậy sớm nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đến trường. Những lúc cha đau nhức, Trâm ở bên chăm sóc, tìm thuốc miễn phí hoặc mua thuốc giảm đau vì không có tiền đưa cha đến bệnh viện thăm khám.

Cuộc sống thiếu thốn khiến Trâm sớm học cách chắt chiu. Em ít khi đòi hỏi điều gì vì sợ cha thêm lo lắng. Có được khoản tiền ít ỏi, cô bé ưu tiên mua thức ăn cho cha, còn mình đã quen với những bữa cơm đạm bạc. Dẫu vậy, Trâm vẫn cố gắng duy trì việc học, không từ bỏ hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Điều em mong mỏi không phải những điều lớn lao, mà chỉ là cha bớt đau, sức khỏe dần hồi phục để hai cha con tiếp tục nương tựa vào nhau. Nỗi lo lớn nhất của Trâm là một ngày không còn cha bên cạnh. Với cô bé, người thân duy nhất ấy vừa là gia đình, vừa là lý do để em cố gắng mỗi ngày.

Mâu Thủy trích tiền túi hỗ trợ Đỗ Thị Trâm

Lắng nghe câu chuyện, MC Đại Nghĩa xót xa trước hoàn cảnh hai cha con không còn ai đủ sức lao động để cáng đáng kinh tế gia đình. Điều khiến anh xúc động là sự bình thản của Trâm khi kể về những thiếu thốn mà em đang trải qua. Dù sớm chịu nhiều mất mát, cô bé vẫn chăm sóc cha, lo toan việc nhà và cố gắng đến trường.

Dàn nghệ sĩ hết mình với các thử thách, mong muốn mang tiền thưởng về hỗ trợ các em nhỏ Ảnh: NSX

Chứng kiến cảnh anh Giang bật khóc vì thương con gái, ca sĩ Đạt Long Vinh cũng không giấu được sự xúc động. Nỗi lo của người cha không chỉ là bệnh tật và cuộc sống thiếu thốn hiện tại, mà còn là tương lai của cô con gái đang tuổi ăn học, trong khi bản thân không còn khả năng lao động để chăm lo cho em.

Á hậu Mâu Thủy đặc biệt cảm phục khi biết Trâm lớn lên thiếu vắng tình mẹ nhưng vẫn cố gắng trở thành chỗ dựa cho cha. Trước hoàn cảnh của hai cha con, cô quyết định trích tiền túi hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình trả khoản nợ chữa bệnh, mong san sẻ phần nào gánh nặng đang đè lên vai cô bé.

Câu chuyện của Trâm gợi nhắc về những đứa trẻ phải trưởng thành sớm trước nghịch cảnh. Khi việc chăm sóc người thân trở thành trách nhiệm thường nhật, những mong muốn bình dị như được đến trường, có bữa cơm đủ đầy hay nhìn cha bớt đau cũng trở thành điều đáng quý. Sự hỗ trợ dành cho hai cha con không thể giải quyết mọi khó khăn, nhưng có thể giúp họ vơi bớt áp lực và tiếp tục hy vọng vào những ngày phía trước.