Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Có biển cấm vẫn vi phạm

Như Thảo
Như Thảo
04/05/2026 08:21 GMT+7

Đường Phạm Văn Đồng, P.Hạnh Thông (trước đây thuộc P.3, Q.Gò Vấp), TP.HCM là đường có dải phân cách và trên đường này có đoạn giao với đường sắt. Tại điểm giao này luôn có biển báo cấm đi dọc đường sắt, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt, cụ thể: ô tô 4 - 6 triệu đồng, xe máy 2 - 3 triệu đồng, xe đạp từ 300.000 - 400.000 đồng (theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Tuy vậy, nếu đi dọc đường sắt, người tham gia giao thông dễ dàng qua đường nên đã xảy ra tình trạng nhiều người vô tư đi, thậm chí băng qua đường sắt, bất chấp biển cấm.

Có biển cấm vẫn vi phạm - Ảnh 1.
Có biển cấm vẫn vi phạm - Ảnh 2.

Nhiều người đi dọc đường sắt để băng qua đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông

Ảnh: Như Thảo

Ông Nguyễn Minh Hoàng, nhà ở đường Phạm Văn Đồng, cho biết: "Giờ cao điểm, rất nhiều xe máy, xe đạp, thậm chí xe đẩy cũng chạy dọc đường sắt để băng qua đường. Nếu đi đúng, họ phải chạy một đoạn xa mới có thể băng qua đường được nên nhiều người bất chấp biển cấm, cứ đi dọc đường sắt để qua đường, rất nguy hiểm khi mà đường này xe chạy với tốc độ cao, người tham gia giao thông khá đông đúc".

Qua quan sát, chúng tôi ghi nhận tình trạng băng qua đường bằng cách đi dọc đường sắt thường xuyên diễn ra đúng như phản ánh của ông Hoàng và người dân sinh sống trong khu vực. Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này, đảm bảo an toàn giao thông.


Tin liên quan

Bạn đọc viết: Bờ kênh thành bãi rác

Bạn đọc viết: Bờ kênh thành bãi rác

Thời gian qua, dọc tuyến kênh Tham Lương, nằm giữa hai bên vệ đường CN1 và đường dẫn vào khu chung cư Gia Phú (thuộc Q.Tân Phú và Q.Bình Tân, TP.HCM) có những đống xà bần, đất đá.

Bạn đọc viết: Chủ đất dựng hàng rào gây nguy hiểm

Bạn đọc viết: Muỗi bùng phát ở khu dân cư ven rạch

Khám phá thêm chủ đề

biển cấm Đường Phạm Văn Đồng An toàn giao thông nguy cơ tai nạn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận