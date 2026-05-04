Có biển cấm vẫn vi phạm

Đường Phạm Văn Đồng, P.Hạnh Thông (trước đây thuộc P.3, Q.Gò Vấp), TP.HCM là đường có dải phân cách và trên đường này có đoạn giao với đường sắt. Tại điểm giao này luôn có biển báo cấm đi dọc đường sắt, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt, cụ thể: ô tô 4 - 6 triệu đồng, xe máy 2 - 3 triệu đồng, xe đạp từ 300.000 - 400.000 đồng (theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Tuy vậy, nếu đi dọc đường sắt, người tham gia giao thông dễ dàng qua đường nên đã xảy ra tình trạng nhiều người vô tư đi, thậm chí băng qua đường sắt, bất chấp biển cấm.

Nhiều người đi dọc đường sắt để băng qua đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông Ảnh: Như Thảo

Ông Nguyễn Minh Hoàng, nhà ở đường Phạm Văn Đồng, cho biết: "Giờ cao điểm, rất nhiều xe máy, xe đạp, thậm chí xe đẩy cũng chạy dọc đường sắt để băng qua đường. Nếu đi đúng, họ phải chạy một đoạn xa mới có thể băng qua đường được nên nhiều người bất chấp biển cấm, cứ đi dọc đường sắt để qua đường, rất nguy hiểm khi mà đường này xe chạy với tốc độ cao, người tham gia giao thông khá đông đúc".

Qua quan sát, chúng tôi ghi nhận tình trạng băng qua đường bằng cách đi dọc đường sắt thường xuyên diễn ra đúng như phản ánh của ông Hoàng và người dân sinh sống trong khu vực. Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này, đảm bảo an toàn giao thông.



