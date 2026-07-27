Có biên chế không tuyển, giáo viên vẫn phải dạy hợp đồng

Theo báo cáo mới nhất của Bộ GD-ĐT, tình trạng thiếu giáo viên còn phổ biến ở hầu hết các địa phương. Tính đến tháng 6.2026, cả nước còn thiếu 104.516 giáo viên trong biên chế so với định mức quy định của Bộ GD-ĐT.

Trong đó, thiếu 14.757 giáo viên mầm non, 30.949 giáo viên tiểu học, 42.357 giáo viên THCS và 16.453 giáo viên THPT. Một số tỉnh thiếu nhiều như Điện Biên thiếu 1.752 giáo viên, Tuyên Quang thiếu 1.753 giáo viên...

Bộ GD-ĐT nêu thực trạng thiếu giáo viên ở hầu hết các địa phương (ảnh minh họa) ẢNH: TUẤN MINH

Bộ GD-ĐT chỉ ra một số nguyên nhân, trong đó biên chế năm 2026 được giao giảm nhiều so với năm 2025 dẫn đến biên chế giáo viên được giao giảm theo.

Nhiều địa phương đã tổ chức tuyển dụng hoặc đã có kế hoạch tuyển dụng số biên chế được giao năm 2025 chưa sử dụng nay phải dừng lại, như: Cao Bằng, Hải Phòng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau...

Bên cạnh đó, số biên chế được giao chưa theo kịp số học sinh gia tăng theo dân số; một số nơi thừa thiếu giáo viên cục bộ chưa được điều tiết kịp thời; định mức giáo viên tăng lên khi mở rộng số lượng các lớp học 2 buổi.

Đáng chú ý, theo Bộ GD-ĐT, nhiều địa phương chậm tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao dẫn đến tình trạng số giáo viên chưa được tuyển dụng xấp xỉ bằng số giáo viên diện hợp đồng.

Trước đó, tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027, ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, cũng đặc biệt quan tâm đến thực trạng nhiều giáo viên đã đứng lớp hàng chục năm nhưng vẫn chưa được tuyển dụng vào viên chức, trong khi vẫn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn như giáo viên trong biên chế.

"Bản thân tôi rất trăn trở về vấn đề này. Tại sao giữa giáo viên hợp đồng và giáo viên là viên chức lại còn có sự bất bình đẳng? Làm thế nào để những giáo viên đã cống hiến nhiều năm có cơ hội được tuyển dụng?", ông Minh Sơn chia sẻ.

Người đứng đầu ngành giáo dục cho rằng, đây là vấn đề cần tiếp tục được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tháo gỡ để bảo đảm công bằng cho đội ngũ giáo viên đã nhiều năm cống hiến.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng cho rằng, trong vấn đề thừa thiếu giáo viên cục bộ, nếu chỉ nhìn vào số lượng biên chế còn thiếu thì chưa phản ánh đầy đủ bản chất của vấn đề. Ông nêu thực tế, tỷ lệ học sinh trên giáo viên của Việt Nam hiện khoảng 22 - 23 học sinh/giáo viên, trong khi ở nhiều quốc gia phát triển, con số này chỉ khoảng 15 - 16 hoặc thấp hơn.

Khi một giáo viên phải phụ trách quá nhiều học sinh, việc quan tâm đến từng em, đổi mới phương pháp dạy học hay tổ chức các hoạt động trải nghiệm sẽ bị hạn chế.