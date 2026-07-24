Hơn 11.000 quản lý sẽ làm giáo viên đứng lớp sau sắp xếp trường học

Thông tin về dự kiến sắp xếp trường học được nêu báo cáo thực hiện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026 - 2027 được Bộ GD-ĐT công bố tại hội nghị giám đốc sở GD-ĐT toàn quốc diễn ra trong ngày 23 - 24.7.

Theo đó, Bộ GD-ĐT cho biết đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1.7.2025, tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30.8.2026.

Hội nghị giám đốc sở GD-ĐT toàn quốc có nội dung bàn về sắp xếp trường học ẢNH: MOET

Sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ.

Bộ GD-ĐT cho biết đã ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương rà soát toàn diện mạng lưới trường lớp học, trọng tâm là xử lý các điểm trường lẻ, các cơ sở quy mô nhỏ, phân tán hoặc không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Kết quả đến ngày 31.12, tất cả 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp, theo đó giảm 457 cơ sở mầm non, 914 cơ sở phổ thông và 709 vị trí lãnh đạo quản lý trên toàn quốc.

Trong đó, tỉnh An Giang đã hoàn thành sáp nhập 238 đơn vị thành 119 trường mới, giải thể 2 trường và 3 điểm lẻ, qua đó xóa được 60 phòng học tạm, học nhờ so với năm học trước; tỉnh Quảng Ninh giảm mạnh tới 49,12% số cơ sở giáo dục công lập (giảm 280/570 cơ sở) và thực hiện dành quỹ đất sạch, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính ưu tiên cho giáo dục; TP.Cần Thơ tổ chức lại mạng lưới các trung tâm GDNN-GDTX theo hướng cung ứng dịch vụ tập trung và hiệu quả hơn…

Bộ GD-ĐT cũng nêu một tồn tại, hạn chế khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đó là đội ngũ công chức phụ trách giáo dục cấp xã không có trình độ chuyên môn về giáo dục chiếm tỷ lệ rất cao (khoảng 40%).

Trong đó nhiều xã bố trí 1 công chức phụ trách nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực giáo dục làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc (Quảng Trị 88/88 xã, Hà Tĩnh có 57/69 xã, TP.Hải Phòng 76/114 xã; TP.HCM 80/168 xã, Gia Lai 99/135 xã); cá biệt Đồng Nai có 2 xã không có công chức phụ trách giáo dục…

Nguyên nhân là do cấp xã trước đó không có bộ phận chuyên môn riêng về giáo dục, trong thời gian ngắn chưa có đủ nhân sự có chuyên môn để bố trí công việc; mặc dù Bộ GD-ĐT đã tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu hướng dẫn thực hiện một cách hệ thống, đầy đủ và dễ tiếp cận nhưng mới chỉ cải thiện bước đầu.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Đáng chú ý, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng: mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non, 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Bộ GD-ĐT được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát, hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.