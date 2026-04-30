Phanh tay là một hệ thống không thể thiếu trên mỗi chiếc ô tô, có tác dụng giữ cho xe đứng yên mỗi khi đỗ xe, ở những nơi có độ dốc khác nhau. Hiện nay, ngoài một số mẫu ô tô đời mới, ô tô hạng sang được trang bị hệ thống phanh tay điện tử (Electronic Parking Brake) điều khiển tự động, phần lớn ô tô phổ thông tại Việt Nam vẫn sử dụng hệ thống phanh tay cơ khí truyền thống. Kiểu phanh tay ô tô này thường được thiết kế dạng tay nắm, cần kéo bố trí gần bệ tì tay trung tâm giữa ghế lái và ghế phụ.

Nút bấm trên phanh tay ô tô dạng cơ học có tác dụng gì?

Phanh tay ô tô dạng cơ học hoạt động dựa trên cơ cấu dây cáp nối với hệ thống phanh sau. Khi kéo cần phanh tay, một bánh cóc sẽ giữ cần phanh ở vị trí cố định, giúp xe không bị trôi. Nút bấm ở đầu cần phanh có vai trò giải phóng hoặc hỗ trợ cơ cấu bánh cóc này hoạt động trơn tru hơn.

Nói một cách dễ hiểu nút bấm nhỏ tích hợp đầu cần phanh tay có tác dụng mở lẫy khoá, cho phép người lái hạ cần phanh để nhả phanh. Khi nhấn nút, lẫy khoá sẽ giải phóng bánh răng hãm, giúp tay phanh có thể hạ xuống vị trí thấp nhất để nhả phanh. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng phanh tay ô tô cơ học, không ít tài xế, đặc biệt là các tài mới thắc mắc khi hạ phanh tay phải nhấn nút mới hạ được, vậy có cần nhấn nút khi kéo phanh tay ô tô (!?)

Liên quan đến vấn đề này, theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô người lái không bắt buộc phải nhấn nút khi kéo phanh tay. Thực tế, nhiều người dùng ô tô kể cả các tài xế có kinh nghiệm theo thói quen thường nhấn nút đầu cần phanh kể cả khi hạ hoặc kéo phanh tay.

Tuy nhiên theo anh Dương Quang Kiệt, Trưởng bộ phận kỹ thuật của một garage chuyên chăm sóc, sửa chữa ô tô tại phường Bình Trưng, TP.HCM: "Khi kéo phanh tay cơ học trên ô tô không cần phải nhấn nút, người lái chỉ cần kéo cần phanh lên cho đến khi cảm thấy lực căng và nghe thấy tiếng "cạch". Đây là hoạt động bình thường của hệ thống và sẽ không làm hỏng phanh tay".

Nút bấm ở đầu cần phanh chủ yếu dùng để "nhả phanh tay". Khi nhả phanh, người lái chỉ nhấc nhẹ cần phanh lên, nhấn nút, rồi từ từ hạ xuống. Do đó, không nhất thiết phải bấm nút khi kéo cần phanh. Ngoài nút bấm trên cần phanh tay, không ít tài mới thường giật mình, lo lắng khi kéo phanh tay thường tạo ra âm thanh lách cách. Thực tế, tiếng lách cách này là do các bánh răng ăn khớp với cần khóa lúc kéo phanh. Đây là điều bình thường đối với tất cả các hệ thống phanh tay cơ khí trên ô tô. Âm thanh này không cho thấy sự hư hỏng hoặc hao mòn sớm của các bộ phận trong hệ thống phanh tay ngay cả với những chiếc xe sử dụng lâu năm.

Lưu ý khi sử dụng phanh tay ô tô

Với phanh tay cơ khí, thao tác sử dụng khá đơn giản nhưng theo các chuyên gia kỹ thuật, để đảm bảo an toàn các tài xế phải sử dụng đúng cách, phù hợp với từng tình huống, địa hình đỗ xe. Nếu đỗ ô tô trên địa hình bằng phẳng, người lái chỉ cần kéo phanh tay ở mức vừa đủ, tránh kéo quá mạnh gây căng dây cáp. Trong khi đó, khi đỗ xe trên dốc, cần kết hợp phanh tay với việc về số (đối với xe số sàn) hoặc chuyển cần số về vị trí "P" (đối với xe số tự động) để đảm bảo an toàn.

Một lưu ý khác là không nên phụ thuộc hoàn toàn vào phanh tay trong thời gian dài, đặc biệt khi đỗ xe nhiều ngày. Điều này có thể khiến má phanh bị "dính" vào đĩa hoặc tang trống, nhất là trong điều kiện ẩm ướt. Thay vào đó, người lái nên kết hợp chèn bánh hoặc tìm vị trí đỗ phù hợp.