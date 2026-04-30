Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Có cần nhấn nút khi kéo phanh tay ô tô?

Hoàng Cường
30/04/2026 14:31 GMT+7

Phanh tay ô tô thiết kế dạng cần kéo cơ học thường tích hợp nút bấm phía trước, khiến không ít tài xế, đặc biệt là các tài mới thắc mắc liệu có cần nhấn nút khi kéo phanh tay ô tô mỗi khi dừng đỗ xe?

Phanh tay là một hệ thống không thể thiếu trên mỗi chiếc ô tô, có tác dụng giữ cho xe đứng yên mỗi khi đỗ xe, ở những nơi có độ dốc khác nhau. Hiện nay, ngoài một số mẫu ô tô đời mới, ô tô hạng sang được trang bị hệ thống phanh tay điện tử (Electronic Parking Brake) điều khiển tự động, phần lớn ô tô phổ thông tại Việt Nam vẫn sử dụng hệ thống phanh tay cơ khí truyền thống. Kiểu phanh tay ô tô này thường được thiết kế dạng tay nắm, cần kéo bố trí gần bệ tì tay trung tâm giữa ghế lái và ghế phụ.

Có cần nhấn nút khi kéo phanh tay ô tô? - Ảnh 1.

Kiểu phanh tay ô tô cơ khí thường được thiết kế dạng tay nắm, cần kéo bố trí gần bệ tì tay trung tâm giữa ghế lái và ghế phụ

Ảnh: B.H

Nút bấm trên phanh tay ô tô dạng cơ học có tác dụng gì?

Phanh tay ô tô dạng cơ học hoạt động dựa trên cơ cấu dây cáp nối với hệ thống phanh sau. Khi kéo cần phanh tay, một bánh cóc sẽ giữ cần phanh ở vị trí cố định, giúp xe không bị trôi. Nút bấm ở đầu cần phanh có vai trò giải phóng hoặc hỗ trợ cơ cấu bánh cóc này hoạt động trơn tru hơn.

Nói một cách dễ hiểu nút bấm nhỏ tích hợp đầu cần phanh tay có tác dụng mở lẫy khoá, cho phép người lái hạ cần phanh để nhả phanh. Khi nhấn nút, lẫy khoá sẽ giải phóng bánh răng hãm, giúp tay phanh có thể hạ xuống vị trí thấp nhất để nhả phanh. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng phanh tay ô tô cơ học, không ít tài xế, đặc biệt là các tài mới thắc mắc khi hạ phanh tay phải nhấn nút mới hạ được, vậy có cần nhấn nút khi kéo phanh tay ô tô (!?)

Liên quan đến vấn đề này, theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô người lái không bắt buộc phải nhấn nút khi kéo phanh tay. Thực tế, nhiều người dùng ô tô kể cả các tài xế có kinh nghiệm theo thói quen thường nhấn nút đầu cần phanh kể cả khi hạ hoặc kéo phanh tay.

Có cần nhấn nút khi kéo phanh tay ô tô? - Ảnh 2.

Nút bấm nhỏ tích hợp đầu cần phanh tay có tác dụng mở lẫy khoá, cho phép người lái hạ cần phanh để nhả phanh

Ảnh: B.H

Tuy nhiên theo anh Dương Quang Kiệt, Trưởng bộ phận kỹ thuật của một garage chuyên chăm sóc, sửa chữa ô tô tại phường Bình Trưng, TP.HCM: "Khi kéo phanh tay cơ học trên ô tô không cần phải nhấn nút, người lái chỉ cần kéo cần phanh lên cho đến khi cảm thấy lực căng và nghe thấy tiếng "cạch". Đây là hoạt động bình thường của hệ thống và sẽ không làm hỏng phanh tay".

Nút bấm ở đầu cần phanh chủ yếu dùng để "nhả phanh tay". Khi nhả phanh, người lái chỉ nhấc nhẹ cần phanh lên, nhấn nút, rồi từ từ hạ xuống. Do đó, không nhất thiết phải bấm nút khi kéo cần phanh. Ngoài nút bấm trên cần phanh tay, không ít tài mới thường giật mình, lo lắng khi kéo phanh tay thường tạo ra âm thanh lách cách. Thực tế, tiếng lách cách này là do các bánh răng ăn khớp với cần khóa lúc kéo phanh. Đây là điều bình thường đối với tất cả các hệ thống phanh tay cơ khí trên ô tô. Âm thanh này không cho thấy sự hư hỏng hoặc hao mòn sớm của các bộ phận trong hệ thống phanh tay ngay cả với những chiếc xe sử dụng lâu năm.

Có cần nhấn nút khi kéo phanh tay ô tô? - Ảnh 3.

Người lái không cần phải nhấn nút khi kéo phanh tay ô tô

Ảnh: B.H


Lưu ý khi sử dụng phanh tay ô tô

Với phanh tay cơ khí, thao tác sử dụng khá đơn giản nhưng theo các chuyên gia kỹ thuật, để đảm bảo an toàn các tài xế phải sử dụng đúng cách, phù hợp với từng tình huống, địa hình đỗ xe. Nếu đỗ ô tô trên địa hình bằng phẳng, người lái chỉ cần kéo phanh tay ở mức vừa đủ, tránh kéo quá mạnh gây căng dây cáp. Trong khi đó, khi đỗ xe trên dốc, cần kết hợp phanh tay với việc về số (đối với xe số sàn) hoặc chuyển cần số về vị trí "P" (đối với xe số tự động) để đảm bảo an toàn.

Một lưu ý khác là không nên phụ thuộc hoàn toàn vào phanh tay trong thời gian dài, đặc biệt khi đỗ xe nhiều ngày. Điều này có thể khiến má phanh bị "dính" vào đĩa hoặc tang trống, nhất là trong điều kiện ẩm ướt. Thay vào đó, người lái nên kết hợp chèn bánh hoặc tìm vị trí đỗ phù hợp.

Tin liên quan

Nhiều tài xế nhầm giữa phanh tay điện tử và Auto Hold, dùng sao cho đúng?

Phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động đều là những trang bị hữu ích trên ô tô. Tuy nhiên, không ít tài xế vẫn còn "mơ hồ", chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa hai hệ thống này.

Vì sao không nên kéo phanh tay ô tô ngay sau khi rửa xe?

Đỗ xe ô tô, vì sao không nên về P trước khi kéo phanh tay?

Khám phá thêm chủ đề

có cần nhấn nút khi kéo phanh tay sử dụng phanh tay ô tô phanh ô tô Sử dụng ô tô phanh tay cơ học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận