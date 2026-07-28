'Cô đào' Nhã Thy nói về mối duyên với cải lương và 'tài sản' ở tuổi 37

Nhã Thy tâm sự ban đầu, cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một đào ca cải lương chuyên nghiệp. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ nuôi ước mơ trở thành một diễn viên hài và quyết định nộp đơn thi vào khoa Kịch nói - Điện ảnh của Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh.

Chặng đường nghệ thuật của Nhã Thy

Thế nhưng, vòng quay số phận đã thay đổi khi cô thể hiện một câu vọng cổ trong phần thi năng khiếu. Nhận thấy chất giọng đặc biệt của cô gái trẻ, ban giám khảo đã gợi ý Nhã Thy chuyển sang cải lương để thử sức.

“Hôm có kết quả, thấy cạnh tên mình ghi hai chữ trúng tuyển, tôi mừng nhưng vẫn sợ mình nhìn nhầm. Rốt cuộc, tôi phải bắt chuyến xe buýt ngược lên trường lần thứ hai chỉ để tận mắt soi lại bảng điểm cho chắc chắn", Nhã Thy nhớ lại.

Gần đây, Nhã Thy gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Sự nghiệp của Nhã Thy thêm vững chắc nhờ hậu phương lớn từ gia đình. Cha cô rất ủng hộ con gái theo đuổi nghệ thuật truyền thống. Dù từng có những trăn trở về kinh tế gia đình, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, việc đi hát không chỉ giúp cô tự lo cho bản thân, đỡ đần cha mẹ mà còn có điều kiện sắm sửa, đầu tư chỉn chu cho từng hoạt động nghề nghiệp.

Nhã Thy còn là một nghệ sĩ nghiêm túc với nghề. Để có được 2 tiếng rưỡi thăng hoa trên sân khấu, cô cùng các đồng nghiệp phải dành ra cả tháng trời tập luyện. Ngay cả với các trích đoạn ngắn, cô cũng mất từ 3 đến 4 ngày ôn luyện nhuần nhuyễn trước khi bước ra sân khấu. Đặc biệt, Nhã Thy cực kỳ thích các vai đào tính cách, đào lẳng bởi sự đa dạng về màu sắc tâm lý.

Vai diễn giúp cô xuất sắc đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang là vai Nguyễn Thị Anh. Nhã Thy đã khắc họa thành công một nhân vật vì thời cuộc đưa đẩy mà phải đưa ra những quyết định nghiệt ngã. Rời sân khấu, cảm giác day dứt nhưng "sướng" và lâng lâng vì lột tả trọn vẹn nhân vật vẫn bám theo cô suốt thời gian dài. Vai diễn ấn tượng thứ hai của Nhã Thy là Bùi Thị Xuân - một hình tượng nữ tướng anh hùng đầy uy nghiêm, giúp cô khẳng định màu sắc cá nhân trên sân khấu cải lương.

Nghệ sĩ Nhã Thy luôn thể hiện sự đam mê và nghiêm túc với từng vai diễn Ảnh: NSX

Nghề diễn không chỉ có hoa hồng mà còn đầy rẫy những sự cố rủi ro. Nhã Thy nhớ mãi kỷ niệm khi đóng tuồng Thanh Xà Bạch Xà. Trong một phân cảnh bay nhảy, ngay khi vừa đáp xuống sàn sân khấu, một cây kim may đồ do bộ phận phục trang vô tình bỏ sót đã đâm sâu vào lòng bàn chân cô. Khi đó, nữ nghệ sĩ cố nén đau hoàn thành trọn vẹn vai diễn. Sau những sự cố như vậy, Nhã Thy càng trân trọng hơn sự vất vả thầm lặng của các anh chị em hậu đài - những người đứng sau ánh hào quang của nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, sự nhạy bén của cô cũng được thử thách qua những sự cố "dở khóc dở cười". Có lần, do khoảng trống kịch bản bất ngờ trên sân khấu, cô bị đẩy ra ngoài khi chưa kịp chuẩn bị. Bằng bản lĩnh nghề nghiệp, Nhã Thy đã tự biên tự diễn một tiểu phẩm tự phát ngay tại chỗ để cứu nguy cho đêm diễn trong sự thán phục của đồng nghiệp.

Ở tuổi 37, Nhã Thy gặt hái được bộ sưu tập giải thưởng mà nghệ sĩ trẻ nào cũng mơ ước, điển hình như huy chương vàng Tài năng trẻ toàn quốc, huy chương vàng giải thưởng Trần Hữu Trang, huy chương vàng Liên hoan Sân khấu cải lương toàn quốc. Nhìn lại hành trình đã qua, Nhã Thy nhắn gửi triết lý sống giản dị nhưng đầy cảm hứng: "Muốn làm điều gì thì hãy làm ngay, đừng để đến ngày mai. Hãy sống trọn vẹn, vui vẻ và ý nghĩa trong từng khoảnh khắc".