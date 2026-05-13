Nam ca sĩ tiết lộ chuyện 'lỡ duyên' với cải lương và điều tiếc nuối tuổi 47

Chia sẻ về mối duyên âm nhạc, Quốc Đại kể từ khi còn bé, anh ít chơi với bạn bè mà chọn đứng ở một góc lớp để "tự hát, tự múa một mình". Đến hè năm lớp 5, nam ca sĩ được gia đình cho đi học cải lương. Tuy nhiên, vì kết quả học tập sau đó giảm sút nên bố mẹ anh phải để con trai tạm dừng.

Nhớ lại cột mốc đó, nam nghệ sĩ chia sẻ: “Khi ấy thầy cô xin cho tôi học miễn phí 3 buổi một tuần. Nhưng sau này, bố mẹ để tôi dừng học cải lương nhằm tập trung học văn hóa, đến hết lớp 12 muốn làm gì thì làm”.

Quốc Đại bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi còn bé, sau này giành nhiều giải thưởng trong sự nghiệp ca hát ẢNH: FBNV

Năm 18 tuổi, Quốc Đại từng trượt Trường đại học Tổng hợp, nên chuyển sang học luyện thanh, tranh thủ thời gian này để ôn thi trở lại. Lý do anh chọn ngôi trường này vì có phong trào văn nghệ sôi nổi. Do đó, giọng ca 7X không ngần ngại thừa nhận: “Tôi đặt chỉ tiêu là đậu đại học và giành giải nhất cuộc thi tiếng hát sinh viên của trường. Đến lần 2, tôi đã hoàn thành được mục tiêu này”.

Sau đó, Quốc Đại tiếp tục thử sức với cuộc thi Tiếng hát truyền hình 1996 và đạt giải khuyến khích. Năm 1997, anh quyết tâm thi vào Nhạc viện TP.HCM. Nhưng đến hiện tại, điều khiến nam nghệ sĩ tiếc nuối nhất là chưa tốt nghiệp ở trường nào. “Gia đình tôi không phải có điều kiện, thậm chí phải lo ăn từng ngày. Nên chuyện đi hát kiếm tiền là mục tiêu đầu tiên. Đôi khi tôi phải lo cái cơ bản cho chính mình để gia đình đỡ gánh nặng. Khi đó, tôi lại xao nhãng việc học nên đến bây giờ vẫn tiếc vì mình không cố gắng hơn”, anh tâm tình.

Ngày trước, khi theo đuổi nghệ thuật, Quốc Đại không bị gia đình ngăn cấm. Bản thân anh xem âm nhạc là niềm đam mê, đồng thời cũng muốn kiếm tiền từ công việc này để người thân yên tâm. Song ở hiện tại, anh ngậm ngùi nhìn nhận: “Tôi chạy show nhiều trong khi cơ bản cần có là hoàn thành việc học thì tôi không thể làm tốt. Tôi có một người bạn thân là Đoan Trang, tôi nể cô ấy vì ca hát thành công nhưng vẫn hoàn thành tốt việc học”.

Quốc Đại từng có ý định mở quán cà phê vì thấy mình không còn phù hợp với ca hát ẢNH: FBNV

Đến năm 1998, Quốc Đại được giải nhì Tiếng hát truyền hình TP.HCM, mở ra nhiều cơ hội trong nghề. Anh kể cùng thi với mình còn có Đàm Vĩnh Hưng - tuy giành giải tư chung cuộc song sau đó lại vụt sáng thành sao. Chứng kiến sự thành công của đồng nghiệp, Quốc Đại không chạnh lòng vì thua thiệt. Bởi anh quan niệm “đứng ở vị trí đó anh Hưng phải chịu những áp lực rất lớn mà cá nhân tôi chắc không chịu được”.

Cột mốc khó quên của Quốc Đại

Quốc Đại chia sẻ sự nghiệp của anh không suôn sẻ mà cũng từng có thời điểm rơi vào bế tắc. Dù đã có giải thưởng lớn trong một cuộc thi ca hát và hoạt động nghệ thuật suốt 7 năm song khi ra sản phẩm mới lại không được đón nhận nhiều, thậm chí “chìm hẳn so với thị trường âm nhạc sôi động lúc đó”. Điều này làm Quốc Đại mất phương hướng, thấy mình không còn phù hợp với công việc ca hát.

"Tôi bị bế tắc, không dám chia sẻ với ai trong gia đình. Cuối năm 2005, tôi tạm dừng hẳn đi theo con đường ca hát, vẽ ra kế hoạch mở quán cà phê để tạo kinh tế, tạo niềm tin cho gia đình. Khi tôi đang triển khai thì được nhạc sĩ Minh Vy và ca sĩ Cẩm Ly mời về làm ca sĩ độc quyền, nhờ vậy tôi mới có vị trí như bây giờ. Còn nếu không, chắc hiện tại tôi đã mở quán cà phê mà chưa chắc đã thành công”, anh bày tỏ.