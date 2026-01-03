Will Smith bị nam nghệ sĩ violin cáo buộc quấy rối tình dục

Page Six đưa tin hôm 2.1, nghệ sĩ violin Brian King Joseph (33 tuổi), đã nộp đơn kiện Will Smith và Công ty quản lý Treyball Studios Management, Inc. lên Tòa Thượng thẩm California vào ngày 30.12. Trong đơn kiện, Brian King Joseph cáo buộc anh đã trải qua "một chuỗi sự kiện mang tính chấn thương" khi tham gia chuyến lưu diễn toàn cầu Based on a True Story của Will Smith.

Will Smith đối mặt với các cáo buộc quấy rối tình dục nghiêm trọng

Brian King Joseph cho rằng Will Smith đã "cố ý tiếp cận, dẫn dắt và chuẩn bị tâm lý" nhằm phục vụ cho "mục đích khai thác tình dục" sau khi mời anh tham gia tour diễn vào tháng 11.2024. Nam nghệ sĩ violin khẳng định những hành vi này diễn ra trong suốt thời gian anh đồng hành cùng đoàn lưu diễn.

Tháng 11.2024, nghệ sĩ violin Brian King Joseph nhận lời mời hợp tác trong chuyến lưu diễn của Will Smith Ảnh: E! News

Brian King Joseph cho biết anh và Will Smith thường xuyên ở riêng cùng nhau trong thời gian lưu diễn. Nam diễn viên Hitchcock bị cáo buộc đã nói với Brian King Joseph rằng giữa hai người tồn tại một "mối liên kết đặc biệt".

Theo nội dung đơn kiện, vào tháng 3.2025, khi đang lưu trú tại một khách sạn ở Las Vegas (Mỹ) trong khuôn khổ tour diễn, Brian King Joseph phát hiện phòng của mình có dấu hiệu bị xâm nhập trái phép dù không có dấu hiệu cạy phá, trong khi anh khẳng định chỉ một số thành viên trong ê kíp của Will Smith mới có quyền tiếp cận.

Cựu thí sinh chương trình America's Got Talent cho biết anh tìm thấy một mảnh giấy để lại trong phòng với nội dung: "Brian, tôi sẽ quay lại… chỉ có hai ta", ký tên "Stone F" cùng hình trái tim. Ngoài ra, Brian King Joseph còn phát hiện nhiều vật dụng lạ như khăn lau, chai bia, một ba lô màu đỏ, một lọ thuốc điều trị HIV mang tên người khác, một chiếc bông tai và giấy ra viện của một người mà anh không hề quen biết.

Brian King Joseph khai rằng anh lo sợ "một cá nhân không rõ danh tính sẽ quay lại phòng để thực hiện các hành vi tình dục", nên đã báo cáo sự việc với phía khách sạn.

Brian King Joseph cho biết anh đã bị sa thải và bị sỉ nhục sau khi báo cáo vụ việc quấy rối cho ê kíp của Will Smith Ảnh: WireImage

Tuy nhiên, vài ngày sau khi trình báo, một đại diện của Will Smith, người cũng là nghệ sĩ rap, đã cáo buộc Brian King Joseph nói dối và chấm dứt hợp đồng làm việc với anh. Trong hồ sơ khởi kiện, Brian King Joseph trích dẫn lời được cho là của đại diện Will Smith: "Mọi người đều nói với tôi rằng những gì xảy ra với anh là bịa đặt, không có chuyện gì cả và anh đã tự dựng lên tất cả. Vậy hãy nói cho tôi biết, tại sao anh lại nói dối?".

Theo đơn kiện, những sự việc này đã gây ra cho Brian King Joseph tổn thương tinh thần nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng danh tiếng và nhiều hậu quả khác, bao gồm cả việc mắc hội chứng rối loạn tâm lý sau sang chấn và các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Phản hồi về vụ việc, luật sư của Will Smith là ông Allen B. Grodsky nói với Page Six vào ngày 2.1 rằng những cáo buộc của Brian King Joseph là "sai sự thật, không có căn cứ và liều lĩnh". Ông khẳng định thân chủ của mình hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc và sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết để làm rõ sự thật.

Sau khi nộp đơn kiện, Brian King Joseph đăng tải thông điệp cảm ơn sự ủng hộ từ người hâm mộ, cho biết sự động viên này có ý nghĩa rất lớn với anh. Trước đó, vào ngày 26.12.2025, nam nghệ sĩ cũng đăng một đoạn video ẩn ý trên Instagram, trong đó nhấn mạnh rằng việc bị sa thải, đổ lỗi, làm nhục hay đe dọa chỉ vì báo cáo hành vi quấy rối tình dục hoặc nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc lại bị người khác xem là bịa đặt.