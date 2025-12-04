Jada Smith bị bạn thân của Will Smith kiện vì đe dọa tính mạng

Mirror đưa tin hôm 2.12, Jada Smith bị Bilaal Salaam khởi kiện và đòi bồi thường 3 triệu USD sau khi anh này cáo buộc bà xã Will Smith từng đe dọa mình cách đây 4 năm. Jada Smith được cho là đã nói với Bilaal Salaam rằng "anh sẽ bị ăn đạn nếu tiếp tục nói chuyện riêng của tôi".

Bilaal Salaam, còn được biết đến với tên Brother Bilaal, được mô tả là bạn thân gần 40 năm của Will Smith. Bilaal Salaam đã làm việc với tài tử 6X trong nhiều dự án chuyên môn, bao gồm công việc thiết kế bối cảnh, kinh doanh cá nhân và phát triển thương hiệu.

Jada Smith đối mặt với cáo buộc đe dọa tính mạng và gây áp lực bằng thỏa thuận bảo mật

Theo tạp chí People, đơn kiện nộp vào đầu tháng 12 cho biết Jada Smith đã đối mặt với Bilaal Salaam tại sảnh khách sạn Regency Calabasas Commons vào ngày 25.9.2021, trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 53 tổ chức riêng cho Will Smith. Lúc đó, cô được cho là đi cùng khoảng 7 người thuộc nhóm của mình.

Đơn kiện nêu rõ nữ diễn viên phim Gotham "trở nên hung hăng bằng lời nói và đe dọa rằng nếu Bilaal Salaam không ngừng tiết lộ chuyện riêng tư của cô thì anh sẽ biến mất hoặc ăn đạn".

Jada Smith bị cáo buộc đã đe dọa Bilaal Salaam rằng anh sẽ bị bắn nếu tiếp tục tiết lộ chuyện riêng tư về cô Ảnh: Instagram jadapinkettsmith

Bilaal Salaam cũng khẳng định Jada Smith yêu cầu anh ký vào một thỏa thuận bảo mật "nếu không thì...". Đơn kiện cho biết thêm, nhóm của Jada Smith tiếp tục đi theo Bilaal Salaam ra đến bãi xe và liên tục đe dọa bằng lời nói.

Ngoài ra, Bilaal Salaam cho rằng vào cuối tháng 3.2022, anh từ chối yêu cầu của một người bạn chung đề nghị hỗ trợ xử lý khủng hoảng sau sự việc Will Smith tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022.

Đơn kiện nêu tiếp Bilaal Salaam từ chối thực hiện các yêu cầu mà anh cho là bất hợp pháp, phi đạo đức hoặc trái với lương tâm, đồng thời khẳng định anh không thể tham gia bất kỳ hoạt động che giấu hay chiến lược truyền thông gây hiểu lầm nào.

Bilaal Salaam - người tự nhận là bạn thân gần 40 năm của Will Smith, hiện kiện Jada Smith và đòi bồi thường 3 triệu USD Ảnh: YouTube Unwind with Sasha K

Bilaal Salaam cũng cho rằng sau đó anh nhận được nhiều lời đe dọa từ những người xung quanh vợ chồng Will và Jada Smith, dù cả hai đã ly thân từ năm 2016. Anh cho biết đang viết một cuốn hồi ký vạch trần sự thật và chính điều này khiến anh bị đe dọa thêm.

Bilaal Salaam hiện kiện Jada Smith vì tội cố ý gây tổn thương tinh thần. Đơn kiện cũng nhắc lại phát ngôn năm 2023 của Bilaal Salaam trong chương trình Unwine With Tasha K, nơi anh khẳng định từng bắt gặp Will Smith và diễn viên Duane Martin đang quan hệ.

Will Smith và Jada Pinkett Smith đã ly thân từ năm 2016, nhưng những tranh cãi xoay quanh họ vẫn tiếp tục gây chú ý Ảnh: WireImage

Jada Smith khi đó gọi cáo buộc này là nhảm nhí và nói với TMZ rằng cô và Will Smith sẽ có hành động pháp lý.

Trong đơn kiện lần này, Bilaal Salaam tố cáo: "Cô ấy chưa bao giờ nộp bất kỳ đơn kiện nào. Phát ngôn đó là sai sự thật, thiếu trách nhiệm và nhằm thao túng dư luận, bôi nhọ uy tín của tôi". Anh đồng thời cho biết Jada Smith và những người đại diện của cô nhiều lần tìm cách hối lộ, đe dọa và bịt miệng anh.

Theo Bilaal Salaam, anh đã chịu thiệt hại tài chính, khủng hoảng tinh thần, các vấn đề sức khỏe và tổn hại danh tiếng, dẫn đến sự đổ vỡ hoàn toàn trong đời sống cá nhân và sự nghiệp.