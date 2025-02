Will Smith gây tranh cãi khi 'thân mật quá mức' với nữ ca sĩ trên sân khấu

Theo đoạn video được chia sẻ trên Instagram của India Martínez mới đây, khi cả hai đang song ca bài First Love thì nữ ca sĩ người Tây Ban Nha vòng tay qua cổ Will Smith và kéo anh lại gần mặt cô. Tài tử Hollywood 56 tuổi tỏ ra hợp tác khi ghé sát mặt vào bạn diễn và gần như hôn cô trước khi nhảy ra xa nhau theo giai điệu ca khúc.

Will Smith song ca cùng India Martínez tại lễ trao giải Premio Lo Nuestro ở Miami (Mỹ) ẢNH: AFP

Chỉ vài phút trước, họ nhìn sâu vào mắt nhau khi song ca. Sau đó, Will Smith đùa giỡn nghiêng người về phía trước để hôn cô. Chưa hết, một số hình ảnh rò rỉ trong hậu trường cho thấy nữ ca sĩ 39 tuổi nhảy vào lòng của đồng nghiệp hơn cô 17 tuổi, trong khi anh vòng tay ôm cô như những người yêu nhau say đắm.

"Tôi muốn có niềm đam mê đầu tiên/Tôi muốn có những cái ôm đầu tiên/Tôi muốn có những tiếng khóc thật to/Tôi muốn có tình yêu đầu tiên", nữ ca sĩ chú thích cho đoạn clip, trích dẫn lời bài hát tình cảm này. Sau đó, cô ấy nói thêm bằng tiếng Tây Ban Nha: "Otra perspectiva, misma pasión", có nghĩa là: "Một góc nhìn khác, cùng một niềm đam mê".

Nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng khi thấy Will Smith thân mật quá mức với bạn diễn trong khi anh và vợ vẫn chưa ly hôn. Hơn nữa, nữ ca sĩ India Martínez quá trẻ so với anh. Cô chỉ lớn hơn con trai đầu của Will Smith vài tuổi. "Tôi đang đợi Jada Pinkett (vợ Will Smith) bước ra sân khấu và tát Martínez một cái vì đã hôn chồng cô ta", một cư dân mạng bình luận, ám chỉ cảnh Will Smith tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar năm 2022 vì đã mỉa mai cái đầu trọc của vợ anh.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người hâm mộ lên tiếng ủng hộ mối quan hệ tình cảm giữa India Martínez và nam diễn viên phim Bad Boys For Life. Bởi theo họ, vợ chồng Will Smith dù chưa ly hôn nhưng đã ly thân nhiều năm. Tài tử 56 tuổi có quyền theo đuổi hạnh phúc của bản thân. "Chúng tôi không nói về Jada. Chúng tôi chỉ xem trực tiếp sự vướng mắc mới nhất của Will", một bình luận ám chỉ đến việc Jada từng nói rằng cô có "vướng mắc" trong cuộc hôn nhân của họ. "Will luôn là anh chàng như thế. Thật vui khi thấy anh ấy quay lại với âm nhạc - tình yêu đầu tiên của mình", một bình luận khác viết.

Will Smith và India Martínez đã phát hành sản phẩm âm nhạc hợp tác của họ vào ngày lễ Tình nhân mới đây. Cả hai công khai chia sẻ những bình luận tình cảm trên mạng xã hội để quảng bá cho đĩa đơn.

Năm 2023, Jada Pinkett (54 tuổi) tiết lộ rằng cô và Will Smith đã ly thân gần 7 năm. Người đồng dẫn chương trình Red Table Talk cũng tuyên bố rằng cô không ngoại tình và họ đang trong một cuộc hôn nhân công khai.

Will Smith và Jada Pinkett kết hôn năm 1997, có chung con gái Willow (24 tuổi), con trai Jaden (26 tuổi). Will Smith cũng có một con trai riêng Trey (32 tuổi) với vợ cũ Sheree Zampino, người anh kết hôn và chung sống từ năm 1992 đến 1995.