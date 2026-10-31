Cô dâu hát ngọt như rót mật, chú rể đệm đàn cực tình cảm trong lễ cưới

Món quà âm nhạc đặc biệt trong ngày trọng đại

Màn kết hợp ấy là giữa cô dâu Khổng Ngọc Anh Thơ (24 tuổi) và chú rể Võ Quang Sang (25 tuổi, cùng ngụ Hà Nội). Mới đây, Anh Thơ đã chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô bước lên sân khấu, cất giọng hát trong tiếng đàn guitar của chồng. Không cần một màn trình diễn cầu kỳ, sự kết hợp ăn ý của cả hai vẫn thu hút sự chú ý và nhận về hơn 41.000 lượt yêu thích.

Chú rể say sưa đệm đàn guitar cho cô dâu hát trong lễ cưới ẢNH: ANH THƠ CUNG CẤP

Theo Anh Thơ, màn kết hợp đàn và hát đã được lên ý tưởng từ trước, bởi cả hai đều có niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật và mong muốn ngày trọng đại có một dấu ấn riêng. Ca khúc được cô dâu lựa chọn là "Một ngày hay trăm năm" của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Đây cũng là bài hát mà Anh Thơ đã yêu thích và ấp ủ mong muốn thể hiện trong ngày cưới từ lâu.

“Mình chọn ca khúc này bởi thông điệp ý nghĩa mà bài hát truyền tải. Dù thời gian một ngày hay trăm năm, điều quan trọng vẫn là người bên cạnh mình luôn cùng nhau đi qua những niềm vui, nỗi buồn và cả những điều bình dị nhất trong cuộc sống", cô dâu chia sẻ.

Để tiết mục diễn ra trọn vẹn, hai vợ chồng cùng bàn bạc, thống nhất cách thể hiện và tập luyện trước ngày cưới. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị không mất quá nhiều thời gian bởi cả hai vốn có sự đồng điệu về âm nhạc.

Anh Thơ cho biết hiện hoạt động với vai trò ca sĩ tự do, trong khi Sang là nhạc công, chuyên chơi guitar và guitar bass. Cả hai còn cùng xây dựng trung tâm âm nhạc tại Hà Nội. Vì đã quen với sân khấu, Anh Thơ không quá xa lạ với việc đứng trước đông đảo khán giả. Tuy nhiên, cô cho biết biểu diễn trong ngày cưới mang đến cảm xúc khác biệt hơn.

"Hôm ấy, mình lựa chọn hát live hoàn toàn, không có sự hỗ trợ của bản thu âm. Dù đã quen với sân khấu nhưng khi đứng trước gia đình, bạn bè và đặc biệt là người bạn đời, mình vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp", Anh Thơ kể.

May mắn, cô đã thể hiện trọn vẹn ca khúc. Với Anh Thơ, có lẽ đây là một trong những sân khấu đáng nhớ nhất trong hành trình làm nghệ thuật của mình.

Cả hai có chung niềm đam mê nghệ thuật ẢNH: ANH THƠ CUNG CẤP

Là bạn lâu năm của cô dâu, chú rể, Nguyễn Đức Hoàng Lâm (26 tuổi, ngụ P. Từ Liêm, Hà Nội) không quá bất ngờ khi cả hai cùng biểu diễn trong ngày cưới. Tuy nhiên, Lâm ấn tượng với cách đôi uyên ương mang âm nhạc đến gần hơn với bà con lối xóm, họ hàng. Đặc biệt là khi cô dâu hát trực tiếp, không phải thu âm nên càng cảm xúc hơn.

Lâm kể: “Khi cô dâu vừa cất giọng hát lên, không khí náo nhiệt dưới rạp cưới bỗng lắng lại. Nhiều khách mời nhanh chóng lấy điện thoại ghi hình, người vỗ tay, reo hò, thậm chí có những cô chú xúc động rơm rớm nước mắt”.

Từ những người đồng nghiệp đến bạn đời cùng đam mê

Đằng sau màn kết hợp ăn ý trên sân khấu là câu chuyện tình yêu bắt đầu từ những lần gặp gỡ trong công việc. Anh Thơ cho biết cả hai quen nhau khá tình cờ khi cùng tham gia biểu diễn tại một phòng trà ở Hà Nội.

Ban đầu, họ chỉ xem nhau là những người đồng nghiệp. Sau khi cùng tham gia vào một ban nhạc, cả hai có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, tập luyện và đi diễn cùng nhau. Những tháng ngày cùng đứng trên sân khấu, chia sẻ câu chuyện sau mỗi buổi diễn đã giúp tình cảm giữa hai người dần nảy nở. Sau hơn 2 năm tìm hiểu và đồng hành, cặp đôi quyết định về chung một nhà.

Cặp đôi chính thức về chung một nhà sau 2 năm đồng hành ẢNH: ANH THƠ CUNG CẤP

Với Quang Sang, âm nhạc đã trở thành niềm đam mê từ những năm học tiểu học. Anh gắn bó với cây đàn guitar từ lúc ấy. Nam nhạc công cho biết khi chuẩn bị tiết mục trong lễ cưới, anh chú trọng lựa chọn cách đệm phù hợp với giọng hát của vợ.

Sang cũng mong muốn màn trình diễn không đơn thuần là một tiết mục văn nghệ mà còn là món quà tinh thần dành tặng vợ trong dịp đặc biệt. "Ở nhà, hai vợ chồng vẫn thường đàn hát cùng nhau, nhưng khi được cùng vợ thể hiện trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, cảm xúc lại hoàn toàn khác. Có lẽ đây sẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời", Sang chia sẻ.



