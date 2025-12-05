Có doanh nghiệp 'mất 8% khách hàng chỉ vì hình ảnh môi trường kém'

Ngày 5.12, tại TP.Huế đã diễn ra hội thảo quốc tế lần thứ 7 chủ đề "Kinh tế, kinh doanh và tài chính trong kỷ nguyên mới: Thích ứng và phát triển".

Sự kiện do Trường đại học (ĐH) Kinh tế, ĐH Huế phối hợp với nhiều trường ĐH trong và ngoài nước tổ chức, quy tụ đại diện lãnh đạo các trường, chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên trong nước và quốc tế.



Các chuyên gia đã thảo luận về nhiều lĩnh vực trọng yếu như: Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tài chính và phân tích kinh tế; Phát triển bền vững, quản trị và kết quả tài chính; Phát triển kinh tế, năng lực cạnh tranh thương mại và chuyển đổi số...

Các phiên thảo luận đã mang đến nhiều góc nhìn mới, phản ánh sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng nghiên cứu trước các vấn đề kinh tế, kinh doanh và tài chính trong bối cảnh chuyển đổi sâu rộng hiện nay. Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp với tri thức và xu hướng mới nhất của thế giới.

PGS-TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế, phát biểu chào mừng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS-TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế, bày tỏ niềm tin diễn đàn này "sẽ mang đến cơ hội quý báu để chúng ta trao đổi ý tưởng, thiết lập những quan hệ hợp tác mới và khơi nguồn đổi mới sáng tạo".

PGS-TS Trương Tấn Quân nhấn mạnh sự cần thiết của việc chia sẻ tri thức, thúc đẩy hợp tác và cùng thảo luận về những thách thức cũng như cơ hội trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và tài chính, trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng từ kinh tế, chính trị đến môi trường.

Dự hội thảo trực tuyến, GS Dimitrios Aidonis, Trưởng khoa Quản lý chuỗi cung ứng, Trường ĐH quốc tế Hy Lạp, đã mang đến phần trình bày toàn diện về sự thay đổi sâu rộng của chuỗi cung ứng toàn cầu, trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ bởi công nghệ, cạnh tranh địa kinh tế và yêu cầu phát triển bền vững.

GS Aidonis cho rằng, nền kinh tế toàn cầu hiện nay đang được dẫn dắt bởi 3 trụ cột quan trọng: Ý tưởng mới – quản trị mới – công nghệ mới. Đang có sự cạnh tranh quyết liệt từ các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt là nhóm BRIC (liên minh kinh tế - chính trị, bao gồm các quốc gia có nền kinh tế mới nổi).

Theo ông, nếu năm 2005 chỉ 8% doanh nghiệp trong Fortune (khối tài sản lớn) có nguồn gốc từ BRIC, thì đến năm 2024 con số này đã tăng lên 54%. "Cán cân quyền lực kinh tế đang thay đổi nhanh chóng", ông nhấn mạnh.

Ông cũng dẫn nghiên cứu cho thấy 73% người tiêu dùng coi mình là người có ý thức môi trường, và một tỷ lệ lớn người trẻ sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm thân thiện môi trường. Một doanh nghiệp từng đánh mất 8% khách hàng chỉ vì hình ảnh môi trường kém, đây là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ tổ chức nào chậm trễ trong xu hướng "xanh hóa".

Hiệu trưởng 'bắn' tiếng Anh, sinh viên hào hứng

Do toàn bộ nội dung thảo luận tại hội thảo lần này thực hiện bằng tiếng Anh, nên phần trao đổi của các diễn giả rất được chú ý.

Phần phát biểu đầy tự tin và trôi chảy của PGS-TS Trương Tấn Quân được tán dương nồng nhiệt của cả hội trường. Không chỉ có hiệu trưởng, phần điều hành và dẫn dắt chương trình của PGS-TS Bùi Đức Tính, Phó hiệu trưởng, cũng gây ấn tượng mạnh.

Phần phát biểu của vị hiệu trưởng khiến cả hội trường phấn khích ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đối với các sinh viên tham dự, màn thể hiện "bắn" tiếng Anh xuất sắc của các thầy cô càng gây hứng thú. "Được trực tiếp chứng kiến các lãnh đạo cấp cao của trường làm chủ ngôn ngữ quốc tế trong một diễn đàn học thuật quy mô đã mang đến cho chúng em một bài học thực tế sống động về tầm quan trọng của ngoại ngữ trong kỷ nguyên toàn cầu hóa", Mai Thị Thu Nhung (sinh viên năm 3, khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế) chia sẻ.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế theo dõi các diễn giả trình bày tham luận ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lãnh đạo ĐH Huế (bìa phải) và Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế tặng hoa các đại biểu tham dự ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN



