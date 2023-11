Cô gái cầm tấm bảng nhờ Westlife hát trong đám cưới của mình là ai?

Trong đêm nhạc của Westlife, tổ chức tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) vào tối 22.11 có khoảng 15.000 khán giả đến xem trực tiếp. Một trong những dấu ấn của đêm diễn là màn tương tác giữa các thành viên trong nhóm và người hâm mộ.

Theo đoạn video mà khán giả quay được tại đêm nhạc, đến giữa chương trình, Nicky Byrne thấy một người hâm mộ cầm tấm bảng với những dòng chữ "Will u sing at my wedding 2024?" (tạm dịch: Anh đến hát đám cưới của em vào năm 2024 được không?) nên đã chú ý và hỏi han cô gái này.

"Khi nào em cưới? 2024 à? Nhưng mà đêm nay tụi anh đi rồi, hay là em làm đám cưới vào tối nay luôn đi. Tụi anh có thể đem pizza đến rồi hát hò một tí", Nicky đùa. Sau đó, thành viên nhóm Westlife muốn gọi điện cho vị hôn phu của cô gái để tặng cặp đôi một bài hát, nhưng vì sự cố nên không thể liên lạc.

Sau đó, Westlife mời người này lên sân khấu hát tặng bài Nothing's gonna change my love for you, đồng thời kêu gọi khán giả cổ vũ cho cô.

Nguyễn Thu Nhi chụp ảnh cùng các thành viên nhóm Westlife NVCC

Sau chương trình, đoạn video cô gái được Westlife hát tặng nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và đặt biệt danh cho cô là "fan nữ may mắn nhất năm" vì được đứng chung sân khấu, chụp ảnh và hát cùng 4 thành viên Westlife.

"Fan nữ may mắn nhất năm" này là Nguyễn Thu Nhi (28 tuổi), hiện làm marketing cho một công ty nước ngoài, sinh sống tại TP.HCM.

Chia sẻ trên trang Instagram cá nhân sau sự kiện tối qua, Thu Nhi nói đó là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến. "Cảm giác như tôi đã viết những câu chuyện của riêng mình vào tối qua và nhận được những lời chúc từ thần tượng của mình. Khi bạn thực sự chân thành và mong ước điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được", Thu Nhi viết trên trang Instagram cá nhân.

Chia sẻ với người viết, Thu Nhi cho biết đã hâm mộ nhóm nhạc 15 năm và còn thuộc lời khoảng 100 bài hát của Westlife. Bởi vậy khi đứng trên sân khấu cùng thần tượng, Nhi đã hát không chỉ đúng lời, nhịp mà còn rất chuyên nghiệp.

Thu Nhi hâm mộ Westlife 15 năm và thuộc lời khoảng 100 bài hát của nhóm nhạc này NVCC

Về tình yêu với Westlife, Thu Nhi nói rất mến mộ các thành viên, họ có câu chuyện tình yêu đẹp, hạnh phúc như cổ tích. Thời niên thiếu, Westlife và âm nhạc của họ đã nâng đỡ, nhắc nhở Nhi làm thế nào để có thể bay cao mà không cần đôi cánh, đó là tin vào bản thân và những phép màu của cuộc sống.

Ngoài ra, theo Thu Nhi các thành viên Westlife còn có khiếu hài hước, giàu năng lượng mỗi khi đứng trên sân khấu và luôn chăm chỉ, tích cực. Dù bây giờ hơn 40 tuổi, biểu diễn vòng quanh thế giới với một lịch trình không tưởng, nhưng họ vẫn có thể tận hưởng với 200% năng lượng.

Thu Nhi cho rằng thần tượng của mình quan tâm đến từng thông điệp mà người hâm mộ mang đến buổi diễn. Bởi vậy, cô quyết định cầm tấm bảng nhờ Westlife hát đám cưới để gây chú ý.

Thu Nhi và tấm bảng mời Westlife hát đám cưới gây sốt tại buổi biểu diễn tối 22.11 CHỤP MÀN HÌNH

Với đêm diễn tại TP.HCM, Thu Nhi nói có thể sân vận động không lớn bằng những nơi khác, nhưng các thành viên của Westlife sẽ không thể tìm thấy những điều tương tự như tại đây, không gian có một không hai và người hâm mộ đứng ngoài ban công cổ vũ từ xa trên các tòa nhà.

Có mặt tại sự kiện âm nhạc vào tối 22.11 tại sân vận động Thống Nhất, Nguyễn Vương Minh Trí (29 tuổi), ngụ tại Q.4 (TP.HCM), cho biết rất bất ngờ về màn giao lưu của thành viên Westlife với người hâm mộ.

"Ấn tượng của mình về bạn nữ là giao tiếp trôi chảy với các thành viên, thuộc lời bài hát và thể hiện đúng nhịp, múa minh họa sinh động. Không chỉ mình mà những ai có mặt tại buổi biểu diễn đều rất phấn khích, cùng cổ vũ và hát theo, rất ấm áp và thân tình", Minh Trí chia sẻ.