Cô gái cao 1,48 m gây chú ý tại 'The Face Vietnam' là ai?

Trong dàn ứng viên của The Face Vietnam 2026, Trần Anh Thư (Thư Thor) nhận được sự quan tâm của khán giả vì sở hữu chiều cao 1,48 m. Từng vướng không ít hoài nghi về ngoại hình khi thử sức ở sân chơi truyền hình thực tế này song qua từng tập phát sóng, cô gái sinh năm 2002 dần thay đổi góc nhìn của mọi người về mình.

Đáng chú ý, ở tập gần đây nhất, Thư Thor vượt qua các ứng viên khác để chiến thắng trong phần thử thách phụ, đồng thời cô còn ghi tên mình vào top 3 thí sinh được nhãn hàng lựa chọn vì có phần thể hiện tốt trong thử thách chính.

Thư Thor từng vướng phải những ý kiến trái chiều khi ghi tên mình vào top 18 của The Face Vietnam 2026 Ảnh: NSX

Trước khi đến với The Face Vietnam 2026, Thư Thor (quê Đà Nẵng) được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung, với kênh TikTok có hơn 2,5 triệu lượt theo dõi, trong đó có những clip chạm mốc 10 triệu lượt xem. Dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng bù lại, nữ ứng viên 24 tuổi chọn cách biến giới hạn thành động lực để chứng minh rằng sức hút của một gương mặt thời đại số không chỉ nằm ở hình thể, mà còn ở cá tính, tư duy sáng tạo và khả năng tạo dấu ấn.

Trước đó, tại buổi casting, sự xuất hiện của Thư Thor từng khiến nhiều người bất ngờ, tranh luận. Nhà sáng tạo nội dung 10X thừa nhận chiều cao 1,48 m cũng là lợi thế, giúp bản thân nổi bật khi đứng cạnh các ứng viên khác.

“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình thực tế nên rất run. Dù vậy, tôi đã trấn an tinh thần của mình rất nhiều. Tôi muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Tôi nghĩ mình có đủ những điều chương trình cần, chỉ là thiếu chiều cao”, cô chia sẻ ở vòng casting.

Là huấn luyện viên của Thư Thor, siêu mẫu Anh Thư cho biết ban đầu, cô không chọn về đội vì thấy đàn em bị phân vân, ảnh hưởng bởi những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Khi đó, nữ thí sinh 24 tuổi cố gắng “gò mình” theo chuẩn chung của người mẫu thông qua cách trình diễn. “Điều đó khiến tôi không thích và thấy phân vân. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại, thấy vấn đề này mình có thể góp ý để bạn giữ được màu sắc, cá tính riêng”, cô chia sẻ.

Trong những tập phát sóng gần đây, Thư Thor giữ phong độ ổn định, được đánh giá cao qua việc thực hiện các thử thách Ảnh: NSX

Siêu mẫu Anh Thư cũng thẳng thắn trao đổi với đàn em rằng: “Chương trình không chọn em vì chiều cao, không chọn em vì nhan sắc. Chương trình chọn em vì con người, cá tính của em. Em phải thể hiện điều đó một cách sắc nét chứ không thể đẹp theo chuẩn của một người mẫu”. Theo nữ huấn luyện viên, Thư Thor cần hiểu rõ bản thân được lựa chọn vì lý do gì và thể hiện yếu tố này một cách nổi bật nhất. “Đó là lý do mà cuối cùng tôi đã quyết định chọn em ấy về đội”, Anh Thư chia sẻ.

Lý do Thư Thor tham gia The Face Vietnam

Từng gây tranh luận tại vòng sơ khảo, Thư Thor không ngần ngại cho biết ngoài thể hiện bản thân, sự xuất hiện của cô tại The Face Vietnam còn đến từ mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người.

“Trên kênh TikTok của tôi, có nhiều bạn có hoàn cảnh tương tự, rất tự ti về ngoại hình. Tôi muốn đứng ở sân chơi này để truyền động lực rằng: Tôi có thể và các bạn cũng có thể”, cô nói. Bên cạnh đó, Thư Thor cũng cho thấy quyết tâm của mình ở cuộc thi khi từng tuyên bố đầy tự tin tại sự kiện họp báo The Face Vietnam 2026: "Thí sinh có chiều cao thấp nhất sẽ chạm đến ngôi vị cao nhất".